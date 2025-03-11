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    Elon Musk, X (Twitter) saldırılarının Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı

    Sosyal medya platformu X'e (Twitter) Pazartesi gün boyunca aralıklı olarak erişim problemleri yaşandı. Musk, problemlerin Ukrayna kaynaklı siber saldırılar nedeniyle yaşandığını açıkladı.
    Elon Musk, X saldırılarının Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (Twitter) Pazartesi gün boyunca aralıklı olarak erişim problemleri yaşandı. Elon Musk, yaptığı açıklamada büyük bir siber saldırı altında olduklarını söyleyip, bunu devlet destekli veya büyük bir grup tarafından yapılmış olabileceğini belirtti.

    "Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden saldırılar düzenlendi"

    Yakın zamanda Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu. Elon Musk, X'in sistemini çökermek için yapılan saldırıların Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden düzenlendiğini açıkladı.

    Hergün saldırıya uğradıklarını belirten Musk, bu seferki saldırıların koordineli bir biçimde çok fazla kaynaktan yapıldığını ifade etti ve şu anda platforma erişimde bir problemin olmadığını söyledi.

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