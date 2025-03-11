Elon Musk, X (Twitter) saldırılarının Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı

"Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden saldırılar düzenlendi"
Yakın zamanda Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu. Elon Musk, X'in sistemini çökermek için yapılan saldırıların Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden düzenlendiğini açıkladı.
Hergün saldırıya uğradıklarını belirten Musk, bu seferki saldırıların koordineli bir biçimde çok fazla kaynaktan yapıldığını ifade etti ve şu anda platforma erişimde bir problemin olmadığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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