Elon Musk, X (Twitter) saldırılarının Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (Twitter) Pazartesi gün boyunca aralıklı olarak erişim problemleri yaşandı. Elon Musk, yaptığı açıklamada büyük bir siber saldırı altında olduklarını söyleyip, bunu devlet destekli veya büyük bir grup tarafından yapılmış olabileceğini belirtti.

"Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden saldırılar düzenlendi"

Yakın zamanda Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu. Elon Musk, X'in sistemini çökermek için yapılan saldırıların Ukrayna kaynaklı IP adreslerinden düzenlendiğini açıkladı.

X'te (Twitter), gün boyu aralıklı erişim sorunları yaşandı 5 sa. önce eklendi

Hergün saldırıya uğradıklarını belirten Musk, bu seferki saldırıların koordineli bir biçimde çok fazla kaynaktan yapıldığını ifade etti ve şu anda platforma erişimde bir problemin olmadığını söyledi.

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Elon Musk, X saldırılarının Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı