AB, X’e devasa bir ceza vermeye hazırlanıyor: Yeni bir kriz patlak verebilir

AB Komisyonu, 2023 yılında X’in içerik denetimi politikalarındaki değişiklikleri takibe almıştı. Özellikle, platformda yanıltıcı bilgilerin ve yasa dışı içeriklerin yayılmasına olanak tanındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, ciddi bulgulara ulaşmış gibi görünüyor. Komisyonun açıklamasına göre, Hamas ve İsrail arasındaki saldırılar bağlamında yayılan yasa dışı içeriklerin kontrol edilememesi, X’e yönelik ihlal prosedürlerinin başlatılmasında kilit rol oynadı.
1 milyar dolarlık ceza yolda
X’in sunduğu şeffaflık raporları, risk değerlendirme belgeleri ve resmi bilgi taleplerine verdiği yanıtlar, Komisyon tarafından yetersiz bulunmuş durumda. Özellikle "Topluluk Notları" gibi kullanıcı temelli doğrulama sistemlerinin etkinliği de sorgulanıyor.
Kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, AB sadece 1 milyar dolarlık para cezasıyla kalmayıp, X’e ürün değişikliği yapma zorunluluğu da getirecek. Bu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında bir platforma uygulanan en ağır yaptırımlardan biri olabilir.
Söz konusu yas, dijital platformlara dezenformasyon, yasa dışı içerik ve kullanıcı güvenliği konularında ciddi yükümlülükler getiriyor. Meta ve TikTok gibi devler de benzer düzenlemelerden etkilenmişti; ancak X vakası, hem cezanın boyutu hem de siyasi yankıları açısından ayrı bir yerde duruyor.
X’in cezayı ödemesi zor
Elon Musk’un X’i için bu ceza, sadece hukuki değil, mali açıdan da büyük bir darbe anlamına geliyor. Platformun reklam gelirleri, artmak yerine düşmüş durumda. Son olarak yapay zekâ girişimi xAI ile birleşmesine rağmen, X’in mali olarak böylesi bir cezayı ödeyecek durumda olmadığı yorumları yapılıyor. Platformun -eğer ceza gelirse- cezaya itiraz edip hukuki mücadeleye girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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