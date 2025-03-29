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    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, diğer şirketi X'i satın aldı

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yine Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i (Twitter) satın aldı. Peki Musk neden böyle bir hamlede bulundu?     
    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, diğer şirketi X'i satın aldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yine Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i (Twitter) satın aldı. Musk, paylaştığı gönderiyle bu satın almayı duyurdu.

    X'in değeri 33 milyar olarak belirlendi

    Musk, satın almayı hisse senedi bazlı bir işlem olarak tanımladı ve xAI'ın 80 milyar dolar, X'in ise 33 milyar dolar olarak değerlendirildiğini söyledi. X'in 12 milyar dolar borcu da satın almayla devredildi.

    xAI'in sohbet robotu Grok halihazırda X'e entegre edilmiş durumda. xAI ve X'in geleceğinin iç içe geçmiş durumda olduğunu belirten Musk, bu birleşmeyle şirketlerin verileri, modelleri, hesaplamayı, dağıtımı ve yeteneği birleştirme yönünde resmi bir adım attıklarını ifade etti ve "xAI'nin gelişmiş yapay zeka yeteneği ve uzmanlığı X'in muazzam erişimiyle harmanlanarak muazzam bir potansiyeli açığa çıkaracak." dedi.

    Elon Musk, 2022 yılında o zamanlar Twitter olan X'i 43 milyar dolara satın almış ve X'i "her şeyin uygulamasına" dönüştüreceğini söylemişti. Ünlü milyarder bu konuda şimdiye kadar başarısız olsa da, 2023 yazında xAI'yi piyasaya sürdüğünden beri bu iki girişimi yakından birbirine bağladı ve X'ten gelen muazzam veri hazinesine erişiminin kendisine büyük bir avantaj sağlayacağını söyledi.

    İki şirketi birleştirmek, sosyal medya paylaşımlarının yapay zekayı eğitmek için sahip olabileceği potansiyel faydaların yanı sıra, Musk'ın X'i satın almak için üstlendiği borcun bir kısmını hafifletmeye de yardımcı olacak. Musk, 2016'da Tesla ile benzer hamleyi yapmış ve otomobil üreticisi SolarCity ile 2,6 milyar dolara birleşmişti.

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    TheJudgé 2 gün önce

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