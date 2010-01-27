Ubuntu standart arama motoru olarak Yahoo'ya geçiyor

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Apple'ın en büyük rakibi Microsoft ile görüşme halinde olduğu ve iPhone'da standart internet tarayıcısı olarak yine bir Microsoft hizmeti olan Bing'e geçeceği yönündeki iddialar bir süredir kulakta kulağa dolaşmakta. Bu yönde alınmış resmi bir karar olmasa da tarayıcı savaşlarında güç kazanmak isteyen Microsoft'un, iPhone'u kendi saflarına çekmek istediği bir süredir konuşulmakta.

Apple ve Microsoft arasındaki bu yakınlaşma nasıl sonuçlanır bilemiyoruz ama benzer bir değişim Ubuntu için de gündeme geldi. Dünyanın en popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu'nun bir sonraki sürümde, standart internet tarayıcısını değiştireceği ve hali hazırdaki Google tercihi yerine Yahoo ile çalışmaya başlayacağı belirtiliyor.

Canonical'ın 29 Nisan'a takvimlediği Lucid Lynix kod adlı yeni sürümde, Firefox tarayıcısındaki küçük arama kutusu için standart arama motorunun Yahoo ile değiştirileceği, ubuntu-desktop eposta listesinde yapılan açıklama ile duyuruldu.

Ubuntu'nun Google yerine Yahoo'ya geçmesindeki temel nedenin, Yahoo'nun daha iyi gelir paylaşımı sunması olduğu belirtiliyor.