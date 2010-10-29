Üçüncü kez ertelenen beyaz iPhone 4, iptal mi edildi ?

Geçtiğimiz günlerde Reuters, yayınladığı haberinde Apple'ın bu dönemde çıkarması gereken beyaz renkli iPhone 4'ün çıkış tarihini gelecek yılın bahar ayına ötelendiğini yazmıştı. Ancak firmaya yakın kaynaklardan gelen son bilgiler; beyaz iPhone 4'ün hiçbir zaman piyasaya sürülmeyeceği yönünde.

BoyGeniusReports'un firmaya yakın kaynağından edindiği bilgiye göre Apple, beyaz iPhone 4'ü piyasaya sürme planını rafa kaldırmış durumda. Sitenin kaynağı; firmanın bu kararının altında yatan sebebin beyaz iPhone 4'ün çıkış tarihinin 5.Nesil iPhone'un muhtemel çıkış tarihi olan Haziran/Temmuz dönemine olan yakınlığı olabileceğini belirtiyor.

Apple; beyaz iPhone 4'ün geleceğiyle ilgili Reuters'in haberinden bu yana herhangi bir resmi açıklama yapmış değil. Ancak firmanın çevrimiçi Apple Store'larda Haziran ayından bu yana yer alan beyaz iPhone 4'ü kaldırması; cihazın satışa sunulma planlarının rafa kaldırıldığı yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.