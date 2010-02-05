Ultimate Ears altı sürücülü kulak içi kulaklığı UE 18 Pro'yu tanıttı

Logitech firmasının sahibi olduğu Ultimate Ears, altı sürücülü kulak içi kulaklığı olan UE 18 Pro modelini duyurdu. Yüksek sürücü sayısı ile ilgi çeken kulaklıkta bas, mid ve tiz frekanslarının herbiri için ikişer armatür sürücüye, sağ ve sol bölümün toplamında ise 12 sürücüye sahip olduğu belirtiliyor. Passive crossover teknolojisi ile bağlanan sürücüler özelleşmiş oldukları frekanslarda daha yüksek başarım sağlarken, sürücü sayısının arttırılmasıyla beraber her frekansta daha çok ayrıntı ve berrak ses vaad ediliyor. Frekans tepki aralığı 20 Hz - 18 Khz olan UE 18 Pro, 115 dB ses hassasiyetine sahip olmasının yanında kulak içi kulaklıkların en önemli özelliklerinden biri olan izolasyon konusunda da 26 dB'e kadar dış sesleri engelleme iddiasına sahip. Sürücü sayısına rağmen sadece 21 Ohm'luk bir empedans değerine sahip olması, UE 18 Pro'nun taşınabilir ses oynatıcıları ile amfi gerektirmeden çok kolay bir şekilde sürülebileceğini gösteriyor. Tüm bu özellikleriyle UE 18 Pro'nun 1,350 Dolar'lık satış etiketi gözlerden kaçmıyor.

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