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Ultimate Ears altı sürücülü kulak içi kulaklığı UE 18 Pro'yu tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Logitech firmasının sahibi olduğu Ultimate Ears, altı sürücülü kulak içi kulaklığı olan UE 18 Pro modelini duyurdu. Yüksek sürücü sayısı ile ilgi çeken kulaklıkta bas, mid ve tiz frekanslarının herbiri için ikişer armatür sürücüye, sağ ve sol bölümün toplamında ise 12 sürücüye sahip olduğu belirtiliyor. Passive crossover teknolojisi ile bağlanan sürücüler özelleşmiş oldukları frekanslarda daha yüksek başarım sağlarken, sürücü sayısının arttırılmasıyla beraber her frekansta daha çok ayrıntı ve berrak ses vaad ediliyor. Frekans tepki aralığı 20 Hz - 18 Khz olan UE 18 Pro, 115 dB ses hassasiyetine sahip olmasının yanında kulak içi kulaklıkların en önemli özelliklerinden biri olan izolasyon konusunda da 26 dB'e kadar dış sesleri engelleme iddiasına sahip. Sürücü sayısına rağmen sadece 21 Ohm'luk bir empedans değerine sahip olması, UE 18 Pro'nun taşınabilir ses oynatıcıları ile amfi gerektirmeden çok kolay bir şekilde sürülebileceğini gösteriyor. Tüm bu özellikleriyle UE 18 Pro'nun 1,350 Dolar'lık satış etiketi gözlerden kaçmıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar yorumlarınızdan okuyorumda Türk milleti olarak ne kadar ön yargılıyız bunu bir kez daha anlıyorum maalesef.!! Yolda yürüyüp hava atmak adına alanlar zaten durumu varda alıyordur ve bu kimseyi ilgilendirmez.FAKAT bu tür kulaklıklar sadece müzik dinlemek amacıyla edinilenen kulaklıklar değillerdir. Profesyönel Müzik insanlarının sahne/stüdyoda tercih ettiği marka ve modellerdir. Biraz daha araştırmacı olmanız dileğiyle iyi günler.
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Volkanbaba 8 yıl
O fiyat nedir öye yahu
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clopin 9 yıl
Yani ucuzlamiştir artık alabiliriz.
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talh4wk 9 yıl
1,350 Dolar'lık satış etiketi gözlerden kaçmıyor.
Bu paraya 2 tane z-5500 alırım :D
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OverClocK1ng 9 yıl

Outrage

1,350 Dolar'lık satış etiketi gözlerden kaçmıyor.
Bu paraya 2 tane z-5500 alırım :D

Yahu ne salakmışım. Ben nasıl oldu da düşünemedim ona yanıyorum.

Doğru söylüyorsun kanka ya. Bırak 2 taneyi 1 tane Z-5500 alırsın. Takarsın kulağına. Miiisss.
Yolda yürürken de falan acayip havan olur hem.

Üstüne de para kalır onla da araba kiralayıp Heybeliada'ya gideriz senle..
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Unknownia 9 yıl
Westone3 yerine UM3X monitör olarak daha iyi bir seçim olur ki zaten Westone3 müzik ''dinleyicileri'' kitlesine hitap ediyor.
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TELESCOPE 9 yıl
iyide fiyatlarını uçuruyorlar,paylaşım için teşekkürler
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chamicals2 9 yıl
logitech ve ue o kadar takip ederim iem piyasasını bunu ilk defa buradan duydum.6 sürücülü bir custom iem'in 1350 dolar olması fiyatının sürücü /fiyat oranına göre ucuz olduğunu gösteriyor :D
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OverClocK1ng 9 yıl
Okuyunca şaka gibi geldi ve Google amcadan arattım. Gerek Logitech in gerekse UE nin sitesinde UE yi Logitech in satın aldığı yazıyor. Şoka girdim. Ama sevindim de. UE çok sevdiğim markadır. Hatta maddi durumumu toparlarsam en kısa zamanda bir SuperFi 5Pro alacağım yeni serilerinden diyordum. Logitech te aldıysa zaten böyle modellerin çıkması da normaldir. Zira Ar-GE bütçesi epey artar. Çok iyi olmuş.
Kulaklık ta güzelmiş. Ama MOnitöring için 399$a Westone3 alacak olan adam bu kadar farkı verip bunu alır mı bilemem. Normal kullanıcılar zaten bu parayı vermez.
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