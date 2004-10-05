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Ultra X-Connect 500w Güç Kaynağı

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
2,4b
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26
Diğer
NebiForever
Haber Editörü
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Bilgisayar bileşenleri dünyasında, mod hobisinin son iki yılda geldiği noktadan etkilenmemek elde değil. İlk olarak markalı kasalarda basit ışık ve yan kapakta açılan pencerelerle başlayan bu hobi, şu zamanlarda fenomen haline gelmiş durumda. Başlangıçta her firma yada kişinin kendi geliştirdiği fikir zamanla yayılıp son kullanıcıya sunulur hale geldi. Mesela portatif güç kablosu fikrini ilk görüğüm zaman çok etkilenmiştim fakat elimde bunu yapacak olanaklar yoktu. Ultra Products adlı firma portatif kablo moduna el atmış ve güç kaynaklarıyla beraber seri üretime geçmiş.

Ultra Products, 12 yıldır alıştığımız standart beyaz kalıplar içinde bilgisayar parçaları üreten bir firma. Son iki yıllık trende onlarda katılarak, oyuncular ve hardcore bilgisayar kullanıcısı diye tabir ettiğimiz kesim için ürün yelpazesini genişletmiş durumdalar. Piyasaya son çıkan ürünlerinden biride yukarıda sözünü ettiğim portatif kablolu güç kaynakları.

Ultra X-Connect 500w Güç Kaynağı
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Ultra X-Connect 500w Güç Kaynağı
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Ultra X-Connect 500W adındanda anlaşılabileceği gibi 500 watt lık bir güç kaynağı ve en büyük özelliği kabolarının portatif olması. Şeffaf kasa içerisinde değişink led seçenekleriyle gelen ürünün şeffaf olmayan ve daha yüksek yada düşük güçteki modelleride mevcut.

Ultra X-Connect 500w Güç Kaynağı
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Resimlerden de görebileceğiniz üzere kasalarını modifiye etmek isteyen kullanıclar için harika bir ürün. Performans konusuna gelince 500 watt lık bir güç kaynağından beklenildiği gibi çalışıyor fakat tek sorun fazla yük binmelerinde 12v hattının biraz düşüş göstermesi. 110 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında performansı çok iyi. Sonuçta bu fiyatıyla Enermax, Antec, Tagan gibi ürünlerle karşılaştırmak yanlış olur. Sadece performans değil kasa içi soğutmada da, gereksiz kabloların sökülmesi ile hava akımının engellenmesi sorununu ortadan kaldırarak soğutmayada yardımcı olan bu ürün yurt dışında bir çok siteden editörün tercihi ödülünü almış durumda.


http://www.ultraproducts.com/product_info.php?products_id=162 Yorum Yaz
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TechnicaL 15 yıl
hocam bu güç kaynağı süper kablo toplama operasyolarına son !

500 watt lik güç beslemeside ilgi çekici TÜRKİYE'de bu kaç paradır ki ?
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865pe 15 yıl
Best
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infsphinx 15 yıl
sirf şekil...
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Zee 15 yıl
Orjinalden alıntı: infsphinx

sirf şekil...

34 amperlik +12 raili de şekil olsa gerek o zaman di mi ?[>:]



18 Amperlik TT`ye çok iyi psu deyip buna şekil demek cahilliktir.
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