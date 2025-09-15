Bilim insanlarından terahertz ışığı kontrolünde çığır açan yöntem

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, iki boyutlu malzemelerde özel ışık dalgalarını kontrol etmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Bu buluş, hem daha hızlı kablosuz iletişim teknolojilerinin hem de yenilikçi kuantum cihazlarının önünü açabilecek potansiyele sahip.

Araştırmanın odak noktasında, ışığın elektron hareketiyle birleştiği dalga türleri olan Dirac plazmon polaritonları (DPP’ler) bulunuyor. Bu dalgalar, ışığı doğal dalga boyunun yüzlerce kat küçüğüne sıkıştırabiliyor. Böylece, optik bileşenlerin elektronik devrelerdeki kadar küçük ölçekte tasarlanabilmesi mümkün hale geliyor.

DPP’ler özellikle terahertz (THz) frekans aralığında (mikrodalga ile kızılötesi arasında kalan bölge) büyük önem taşıyor. Bu aralık tıbbi görüntüleme, yüksek hızlı veri aktarımı ve güvenlik taramaları gibi birçok alanda kullanılabilecek olmasına rağmen THz ışığının kontrol edilememesi nedeniyle şimdiye kadar kullanılamadı.

Sınırlamalar aşan teknik geliştirildi

Ancak yayımlanan yeni çalışmada bilim insanları zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Araştırmacılar yalnızca yüzeylerinde iletkenlik gösteren topolojik yalıtkanlardan biri olan bizmut selenit (Bi₂Se₃) kullanarak özel metamalzemeler tasarladı. Malzeme şeritler halinde dizilerek aralarında çok küçük boşluklar bırakıldı. Bu boşluklar değiştirilerek polaritonların hareketi hassas şekilde ayarlanabildi.

Sıcak silikon tabancası, kırık kemik tedavisinde devrim yaratacak 1 gün önce eklendi

Deneylerde yakın alan mikroskobu ile DPP’lerin bu yapılarda nasıl yayıldığı görüntülendi. Ekip, şeritler arasındaki mesafeyi değiştirerek dalga boyunu yüzde 20 kısaltmayı ve dalgaların enerji kaybı yaşamadan kat ettiği mesafeyi ise yüzde 50’den fazla artırmayı başardı.

Potansiyel çok büyük

Bu ilerleme, DPP’lerin terahertz alanında kullanımını engelleyen iki temel sorunu - zorlu uyarılma koşulları ve kısa menzil - doğrudan hedef alıyor. Böylece bu özel ışık dalgalarının gerçek uygulamalarda kullanılabilirliği önemli ölçüde artmış oldu. Uzmanlara göre bulgu, gelecekte daha küçük ve verimli terahertz dedektörleri, modülatörler ve dalga kılavuzları geliştirilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca, yeniden yapılandırılabilir fotonik devreler, yüksek verimli güneş panelleri ve kuantum hesaplama teknolojileri için de güçlü bir temel oluşturabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bilim insanlarından terahertz ışığı kontrolünde çığır açan yöntem

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: