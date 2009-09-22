Uluslararası Serial ATA Organizasyonu mSATA standardını hazırlıyor

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Kısaca SATA-IO olarak bilinen Uluslararası Serial ATA Organizasyonu, kompakt boyutlu depolama cihazları için mini-SATA ara birimi üzerinde çalıştığını açıkladı. Spesifikasyon geliştirme çalışmaları devam eden mSATA ara birimi sayesinde daha küçük depolama cihazlarının SATA ara birimiyle sunulan hız ve kararlılıktan faydalanabileceği ve bu sayede pazara taşınabilirliği daha yüksek HDD ve SSD'ler sunulabileceği açıklandı. SATA-II ara birimiyle sunulan transfer hızlarını destekleyeceği belirtilen mSATA standardı için IDF'te demo tanıtımının yapılması bekleniyor.