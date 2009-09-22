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Uluslararası Serial ATA Organizasyonu mSATA standardını hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslararası Serial ATA Organizasyonu mSATA standardını hazırlıyor
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Kısaca SATA-IO olarak bilinen Uluslararası Serial ATA Organizasyonu, kompakt boyutlu depolama cihazları için mini-SATA ara birimi üzerinde çalıştığını açıkladı. Spesifikasyon geliştirme çalışmaları devam eden mSATA ara birimi sayesinde daha küçük depolama cihazlarının SATA ara birimiyle sunulan hız ve kararlılıktan faydalanabileceği ve bu sayede pazara taşınabilirliği daha yüksek HDD ve SSD'ler sunulabileceği açıklandı. SATA-II ara birimiyle sunulan transfer hızlarını destekleyeceği belirtilen mSATA standardı için IDF'te demo tanıtımının yapılması bekleniyor.


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deepestlove 10 yıl
160TL 500GB HDD var ama doldur boşalt çok yavaş. Usb 3.0 da geç kaldı.
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sertacaygun 10 yıl
USB arayüzlük taşınabilir HDD'ler benim hâlâ favorim açıkçası...
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AtiMX4 10 yıl
hadi bakalım olacak güzel birşeyler:)
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alperen_69 10 yıl
bıraksınlar artık şu sata 2 yide sata 3 e odaklansınlar
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