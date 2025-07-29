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    Galaxy S26 serisinde büyük değişiklik: Galaxy S26 Pro modeli gelebilir

    Daha önce şirketin Plus modelini sona erdireceği ve yerine Edge modelini koyacağı iddia edilmişti. Şimdi ise temel modelin yerini Galaxy S26 Pro'nun alacağı iddia ediliyor.

    Galaxy S26'nın yerini Galaxy S26 Pro alabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2021'den bu yana her sene Galaxy S serisinde üç model piyasaya sürüyor: Temel, Plus ve Ultra. Şirket bu yıl seriye Galaxy S25 Edge isimli yeni bir model daha ekledi. Ancak Samsung önümüzdeki sene isimlendirmede büyük değişikliğe gidecek gibi görünüyor.

    Galaxy S26 Pro, temel modelin yerini alabilir

    Daha önce şirketin Galaxy S26 Plus modelini iptal ederek, önümüzdeki sene Galaxy S26 Edge ile devam edeceği iddia edilmişti. Yeni iddia, Samsung'un daha da ileri giderek temel modeli de sona erdireceğini ve yerine Galaxy S26 Pro isimli yeni bir modele geçiş yapacağını söylüyor. Böylelikle seri, Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra'ya evrilecek.

    Bu isim değişiklikleri, Android Authority ekibi tarafından Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 sürümünün derinlerindeki kodlarda keşfedildi. Görsellerde de görebileceğiniz gibi Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra'ya karşılık gelen M1, M2 ve M3 etiketli üç cihazdan bahsediliyor. İlk defa karşımıza çıkan Galaxy S26 Pro'nun, temel modelin yeniden adlandırılmış hali mi yoksa daha gelişmiş yeni bir model mi olduğu henüz bilinmiyor.

    Galaxy S26'nın yerini Galaxy S26 Pro alabilir Tam Boyutta Gör

    Referans olması açısından, Galaxy S24 serisinin kod adı Eureka'ydı ve temel, Plus ve Ultra varyantlarının kod adları sırasıyla E1, E2 ve E3'tü. Benzer şekilde, Galaxy S25 serisinin kod adı Paradigm'dı ve cihazların kod adları sırasıyla P1, P2 ve P3'tü.

    Önceki raporlarda, Galaxy S26 serisinin kod adının New Paradigm olduğu ve serideki üç modelin (Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra) NP1, NP2 ve NP3 kod adlarına sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak son sızıntı, Galaxy S26 serisindeki modellerin M1, M2 ve M3 kod adlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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