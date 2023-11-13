Poco X6 5G doğrulanmış olabilir: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, merakla beklenen Poco X6 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Poco X6 5G ve X6 Pro modellerinden oluşacak telefon seri hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Poco X6 5G'nin özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro olacak

Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun küresel pazarda bir Poco modeli olarak yeniden markalanacağı söyleniyordu. Ancak Nisan ayından bu yana herhangi bir gelişme duymadık. Bugün ise örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yakın tarihli bir sızıntıda bu telefonun Poco X6 5G olacağı ortaya çıktı.

Bu bilgi, X6 Pro'nun muhtemelen Redmi modeliyle aynı özelliklere sahip olacağını ancak farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Peki yeni akıllı telefon neler sunacak? Gelin doğrulanan bazı özelliklere göz atalım...

Poco X6 5G beklenen özellikler

Aktarıldığı kadarıyla Poco X6 5G, ön yüzünde 1,5k çözünürlük (1220 x 2712 piksel), 120Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus koruması sunan 6,67 inç OLED panele sahip olacak. Bu panele ise Snapdragon 7s Gen 2 ve 67W hızlı şarj ile eşleştirilen 5.100mAh pil paketi eşlik edecek.

Redmi Note 13 Pro'nun halihazırda 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim. Poco X6 5G'nin ise 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama sunacağı söyleniyor. Niketim daha yüksek RAM ve depolama sürümlerinin Pro modele ayrıldığını görebiliriz. Kamera bölümüne gelecek olursak, akıllı telefon ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP selfie kamerasına sahip olacak.

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Arka bölümde ise 200MP (OIS) birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera ünitesi ile desteklenecek. Ancak son raporlar, 200MP birincil kamera yerine 64MP f1.7 OmniVision OV64B sensörünün kullanılabileceğini gösteriyor.

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