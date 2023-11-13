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    Poco X6 5G doğrulanmış olabilir: İşte özellikleri

    Poco'nun yeni akıllı telefonları Poco X6 5G ve X6 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Poco X6 5G'nin bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
    Poco X6 5G doğrulanmış olabilir! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, merakla beklenen Poco X6 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Poco X6 5G ve X6 Pro modellerinden oluşacak telefon seri hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Poco X6 5G'nin özellikleri de gün yüzüne çıktı. 

    Yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro olacak

    Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun küresel pazarda bir Poco modeli olarak yeniden markalanacağı söyleniyordu. Ancak Nisan ayından bu yana herhangi bir gelişme duymadık. Bugün ise örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yakın tarihli bir sızıntıda bu telefonun Poco X6 5G olacağı ortaya çıktı.

    Bu bilgi, X6 Pro'nun muhtemelen Redmi modeliyle aynı özelliklere sahip olacağını ancak farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Peki yeni akıllı telefon neler sunacak? Gelin doğrulanan bazı özelliklere göz atalım...

    Poco X6 5G beklenen özellikler

    Aktarıldığı kadarıyla Poco X6 5G, ön yüzünde 1,5k çözünürlük (1220 x 2712 piksel), 120Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus koruması sunan 6,67 inç OLED panele sahip olacak. Bu panele ise Snapdragon 7s Gen 2 ve 67W hızlı şarj ile eşleştirilen 5.100mAh pil paketi eşlik edecek. 

    Redmi Note 13 Pro'nun halihazırda 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim. Poco X6 5G'nin ise 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama sunacağı söyleniyor. Niketim daha yüksek RAM ve depolama sürümlerinin Pro modele ayrıldığını görebiliriz. Kamera bölümüne gelecek olursak, akıllı telefon ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP selfie kamerasına sahip olacak.

    Arka bölümde ise 200MP (OIS) birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera ünitesi ile desteklenecek. Ancak son raporlar, 200MP birincil kamera yerine 64MP f1.7 OmniVision OV64B sensörünün kullanılabileceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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