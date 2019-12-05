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    Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı

    Alman üreticinin kompakt crossover modeli T-Roc baz alınarak geliştirilen, fakat ondan daha geniş ve daha uzun aks mesafesine sahip olan T-Roc Cabriolet Almanya'da üretiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı
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    Alman üretici Volkswagen’in Evoque Convertible ve Nissan Murano CrossCabriolet gibi başarısız örneklere rağmen geliştirmekte ısrar ettiği T-Roc Cabriolet, bugün itibariyle üretim bandına çıktı.

    Volkswagen ürün gamındaki tek cabrio yani üstü açılabilir model olan T-Roc Cabriolet, Porsche Cayman’ın da üretildiği Osnabrück fabrikasında üretilmeye başlandı. Fabrika sözcüsü Jorg Müller tarafından açıklamada, “Osnabrück fabrikamızın cabrio üretme konusunda uzun bir geçmişi var. Bu bizim uzmanlaştığımız alanlardan biri. Volkswagen markasının tek cabrio modelini burada üreteceğimiz için gururluyuz. Bunun için sıkı çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Bkz. "1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda"

    Volkswagen T-Roc Cabriolet özellikleri

    Volkswagen T-Roc Cabriolet’in kaputu altında 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor seçenekleri bulunuyor. 115 beygir güç üreten düşük hacimli motor yalnızca 6 ileri manuel şanzıman ile, 150 beygir güç üreten diğer seçenek ise manuel veya 7 ileri çift kavramalı DSG ile satın alınabiliyor. T-Roc Cabriolet, standart modelde olduğu gibi önden çekişli bir crossover olarak karşımıza çıkıyor.

    Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı
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    Style ve R-Line donanım paketleriyle sunulan T-Roc Cabriolet’de 17 inç jant, ambiyans aydınlatması, spor direksiyon, spor koltuk ve deri iç döşeme gibi özellikler mevcut. Opsiyon listesinde ise 19 inç jant, 8 inç ekrana ve eSIM desteğine sahip MIB3 bilgi-eğlence sistemi, Digital Cockpit adı verilen 11.7 inç dijital gösterge paneli ve Beats ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

    Yeni Volkswagen T-Roc Cabriolet’deki kumaş tavanın arka taraftaki yuvasına katlanması 9 saniye sürüyor. Bu işlem araç hareket halindeyken de yapılabiliyor fakat bu esnada 30 km/s hızın üzerine çıkmamak gerekiyor. Ayrıca, katlanabilir tavanın arkada kapladığı alan yüzünden araçtaki bagaj hacmi 284 litreye kadar gerilemiş. Bu da standart T-Roc’a göre 161 litrelik düşüş anlamına geliyor.

    Volkswagen T-Roc Cabriolet 2020’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulmuş olacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    Moueson 1 hf. en beğenilen
    Neden hala bu iki yüzlü sahtekar markanın reklamını yapıyorsunuz anlamıyorum! Markanın CEO su " İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" diyerek Türkiye'ye hakaret ederken siz hala utanmadan haberini yapıyorsunuz . Bu açıklamadan sonra hala daha vw alanda ne bileyim ...

    Ayrıca çok çirkin olmuş
    Neden hala bu iki yüzlü sahtekar markanın reklamını yapıyorsunuz anlamıyorum! Markanın CEO su " İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Muhamed.emin 4 gün yeni yorumcu
    Fiat 500 e biraz benziyor birde 4 kapılı cabrio olsa daha iyi olurdu
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    Manhunt Three 6 gün
    Ne ön taraf, ne arka taraf güzel durmuyor.
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    sefa1451 6 gün
    Tonton koca bebek gibi olmuş. Üstü kapalıyken iğrenç görünüyor.
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    Jeremy Klakson 6 gün
    aşırı tipsiz bir araç.
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    DH Misafiri 6 gün
    Cabriosu güncel kasadan daha şık olmuş. İç mekanda iyileştirmelerde yapılsaymış daha güzel olacakmış. Yinede güzel olmuş ben beğendim
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    kadalt 6 gün
    Marka model farketmeksizin çok paramda olsa almayacağım tek araba türevi cabriolet
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    WarSaw 6 gün
    ayakkabıdan hallice
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    BigMuffin 1 hf.
    Sahane olmus fiyatini merak ediyorum
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    MrKattchup 1 hf.
    Saçma ama çok güzel duruyor.
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    pranis 1 hf.
    Valla ağzım açık kaldı ben çok beğendim. Bunun kırmızısı ve mavisi ne tatlı olur. Uzun zamandır hoşuma giden tek tasarım. Para? Yok tabii.
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