Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı

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Alman üretici Volkswagen’in Evoque Convertible ve Nissan Murano CrossCabriolet gibi başarısız örneklere rağmen geliştirmekte ısrar ettiği T-Roc Cabriolet, bugün itibariyle üretim bandına çıktı.

Volkswagen ürün gamındaki tek cabrio yani üstü açılabilir model olan T-Roc Cabriolet, Porsche Cayman’ın da üretildiği Osnabrück fabrikasında üretilmeye başlandı. Fabrika sözcüsü Jorg Müller tarafından açıklamada, “Osnabrück fabrikamızın cabrio üretme konusunda uzun bir geçmişi var. Bu bizim uzmanlaştığımız alanlardan biri. Volkswagen markasının tek cabrio modelini burada üreteceğimiz için gururluyuz. Bunun için sıkı çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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Volkswagen T-Roc Cabriolet özellikleri

Volkswagen T-Roc Cabriolet’in kaputu altında 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor seçenekleri bulunuyor. 115 beygir güç üreten düşük hacimli motor yalnızca 6 ileri manuel şanzıman ile, 150 beygir güç üreten diğer seçenek ise manuel veya 7 ileri çift kavramalı DSG ile satın alınabiliyor. T-Roc Cabriolet, standart modelde olduğu gibi önden çekişli bir crossover olarak karşımıza çıkıyor.

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Style ve R-Line donanım paketleriyle sunulan T-Roc Cabriolet’de 17 inç jant, ambiyans aydınlatması, spor direksiyon, spor koltuk ve deri iç döşeme gibi özellikler mevcut. Opsiyon listesinde ise 19 inç jant, 8 inç ekrana ve eSIM desteğine sahip MIB3 bilgi-eğlence sistemi, Digital Cockpit adı verilen 11.7 inç dijital gösterge paneli ve Beats ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Volkswagen T-Roc Cabriolet’deki kumaş tavanın arka taraftaki yuvasına katlanması 9 saniye sürüyor. Bu işlem araç hareket halindeyken de yapılabiliyor fakat bu esnada 30 km/s hızın üzerine çıkmamak gerekiyor. Ayrıca, katlanabilir tavanın arkada kapladığı alan yüzünden araçtaki bagaj hacmi 284 litreye kadar gerilemiş. Bu da standart T-Roc’a göre 161 litrelik düşüş anlamına geliyor.

Volkswagen T-Roc Cabriolet 2020’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulmuş olacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.