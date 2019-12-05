1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda

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Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan Italdesign imzalı Nissan GT-R50 artık üretim gövdesiyle karşımızda. İkonik GT-R modelinin 50. yılını kutlamak adına 2018 GT-R Nismo baz alınarak geliştirilen Nissan GT-R50’nin müşteri teslimatları 2020’nin sonunda başlayacak.

Adından da anlaşılacağı üzere dünyada yalnızca 50 kişinin sahip olabileceği Nissan GT-R50, konseptten üretim versiyonuna geçişte agresif tasarımından neredeyse hiçbir şey kaybetmemiş. Yan aynalarda daha geleneksel bir tasarıma geçiş yapılmış. Konseptte altın detaylarla bezeli ön ve arka bölümlerde de karbon fiber parçalara yer verilmiş. Aşağıdaki galeride Nissan tarafından paylaşılan resmi GT-R50 tasarımlarını inceleyebilirsiniz.

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Satın alan kişinin kendi zevkine göre kişiselleştirebildiği Nissan GT-R50’nin kaputu altında 3.8 litrelik çift turbo V6 ünite yatıyor. Yeniden elden geçirilen ve güçlendirilen bu motor 7100 devirde 720 beygir güç, 3600 – 5600 devir arasında da 780 Nm tork üretiyor. Üretilen bu gücün dört tekerleğe aktarılması işlemiyle de güçlendirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzıman başa çıkıyor. Süspansiyon tarafında ise Bilstein DampTronic ayarlanabilir amortisörler bulunuyor.

Müşteri teslimatlarının 2020’nin sonunda başlayacağı ve 2021’in sonuna kadar devam edeceği açıklanan Nissan GT-R50’nin fiyatı 1.12 milyon dolar. Bu da güncel kurla yaklaşık 6.5 milyon TL’ye denk geliyor.

https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/nissan-gt-r50-by-italdesign-deliveries-to-begin-in-late-2020