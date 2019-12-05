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    1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda

    Geçtiğimiz yıl konsept olarak gördüğümüz Italdesign imzalı Nissan GT-R50'nin üretim versiyonuna ait bazı görseller paylaşıldı. Yalnızca 50 adet üretilecek aracın teslimatları 2020 sonunda başlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda
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    Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan Italdesign imzalı Nissan GT-R50 artık üretim gövdesiyle karşımızda. İkonik GT-R modelinin 50. yılını kutlamak adına 2018 GT-R Nismo baz alınarak geliştirilen Nissan GT-R50’nin müşteri teslimatları 2020’nin sonunda başlayacak.

    Adından da anlaşılacağı üzere dünyada yalnızca 50 kişinin sahip olabileceği Nissan GT-R50, konseptten üretim versiyonuna geçişte agresif tasarımından neredeyse hiçbir şey kaybetmemiş. Yan aynalarda daha geleneksel bir tasarıma geçiş yapılmış. Konseptte altın detaylarla bezeli ön ve arka bölümlerde de karbon fiber parçalara yer verilmiş. Aşağıdaki galeride Nissan tarafından paylaşılan resmi GT-R50 tasarımlarını inceleyebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi"

    Satın alan kişinin kendi zevkine göre kişiselleştirebildiği Nissan GT-R50’nin kaputu altında 3.8 litrelik çift turbo V6 ünite yatıyor. Yeniden elden geçirilen ve güçlendirilen bu motor 7100 devirde 720 beygir güç, 3600 – 5600 devir arasında da 780 Nm tork üretiyor. Üretilen bu gücün dört tekerleğe aktarılması işlemiyle de güçlendirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzıman başa çıkıyor. Süspansiyon tarafında ise Bilstein DampTronic ayarlanabilir amortisörler bulunuyor.

    Müşteri teslimatlarının 2020’nin sonunda başlayacağı ve 2021’in sonuna kadar devam edeceği açıklanan Nissan GT-R50’nin fiyatı 1.12 milyon dolar. Bu da güncel kurla yaklaşık 6.5 milyon TL’ye denk geliyor.



    https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/nissan-gt-r50-by-italdesign-deliveries-to-begin-in-late-2020 Yorum Yaz
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    kuzgun_ 1 hf. en beğenilen maligezgin
    d(h)iyanet işleri başkanına yakışır
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Gorod 1 hf. Schtroumpf Grognon
    Yaş kaç ?



    Huracan'da kuru kavrama 7 ileri DQ200 var zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Darknesia 1 hf. MustafaC53
    Italdesign tarafından tasarlanmış zaten.
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    DH Misafiri 3 gün
    Meşhur Ferrari kırmızı bu canavara çok yakışırdı
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    GarçonBlanc 5 gün
    Olmuş bu, ilk tanıttıklarında altın falandı kötüydü.
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    V4LKyR 6 gün
    Yandan çok çirkin duruyor... Camaro gibi sanki.
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    muratkaya 6 gün
    Basur olmuş gibi duruyor.
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    Arian Galatian 1 hf.
    Bence güzel olmuş.. daha da sportifleşmiş
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    Dark Force 1 hf.
    Tasarım bir kenara dursun ilk versiyonunda 435 ps güç aldıkları motoru 720 ps noktasına kadar taşıyabilmiş olmaları büyük iş helal olsun.
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    Shiro Battousai 1 hf.
    ilk defa bi arabadan etkilendim.. lanet olsun ya
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    TncyKrmn 1 hf.
    arkası eski Skyline olmuş , önden GTR havası , 2 efsane aracın karışımı çok güzel duruyor.
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    fotifoti 1 hf.
    Terbiyesizlik. çok beğendim :)
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    1.12milyon dolar!

    Neyse kırmızısı güzel olurdu(ancak hayal kuruyoruz işte)
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    Galeri, nissan gt-r50 ve
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