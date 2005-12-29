Uydu destekli yönlendirme sistemi NavTurk ile Türkiye'de

Uydu destekli yönlendirme sistemleri, yurtdışında uzun bir süredir aktif olarak kullanılmaktalar. İster yaya ister araç içinde olun, sizi belirlediğiniz adrese doğru ve olabildiğince kısa yoldan ulaştırmayı amaç edinmiş bu sistemler artık ülkemiz kullanıcılarınında hizmetindeler. NavTurk isimli bir firma tarafından hazırlanan haritalar sayesinde ülkemizde de kullanılabilir olan sistem, 35 ilin sokak detaylarını ve 100 binin üzerinde itfaiye, eczane gibi bilindik yerin adres bilgilerini içeriyor.

NavTurk yol klavuzu ismi altında satılan sistem paketinden, harita bilgilerinin yüklü olduğu 128MB kapasiteye sahip SD kart, Yol görüntüleme ve uydudan konum bilgi almaya yarayan Mio 136 kod isimli konum belirleme cihazı, araç şarj cihazı ve araç içi kurulum kiti ile kullanım klavuzu çıkmakta.

Mio 136 , yurt dışında satılmakta olan bir çok uydu destekli yönlendirme cihazı gibi Pocket PC'den devşirme bir donanıma sahip. 3.5", 320x240 piksel çönürlükte 65 bin renk destekli dokunmatik ekrana, 32MB sistem belleğine, 300MHz hızında çalışan Intel PXA-255 işlemciye ve Microsoft WinCE.net işletim stemine sahip. 119 x 71 x 15 mm ölçülerinde ve 158 gram ağırlığındaki Mio 136'nın üretici WEB sitesinde, ayrıca cihazın MP3 çalabilme kabiliyetinin bulunduğundan da söz edilmekte. Fakat NavTurk bu konuda bir açıklama yapmamış durumda. Ürün, tümleşik olarak bulunan 1100mAh şarjlı pili sayesinde, istenirse araç dışında elde de kullanılabilmekte.

Aslına bakarsanız NavTurk'ün Türk kullanıcılara sağladığı elektronik bir yenilik yok. Zaten uydu destekli yönlendirme cihazları uzun bir süredir yurtdışında satılmaktalar. Bu sistem ile gelen şey Ülkemiz şehirlerinin detaylı haritaları oluyor. Tam olarak 35 ilin detaylı haritasını hazırlayan ve 100 binin üzerinde eczane, itfaiye, polis merkezleri gibi yeri kayıt altına almış olan NavTurk, kullanıcılara sürekli güncel harita sağlayabilmek içinde çalışmalarını sürdürmekte. Firma 2007 yılına kadar çıkacak bütün harita güncellemelerini kullanıcılara ücretsiz olarak sunma garantisi veriyor.

Daha sonra ki yıllarda yapılacak güncellemelerde ise firma belirli bir ücret talep edecek. Yanlız sistemin çalışmak için sürekli güncellemeye gerek duymadığını belirtmekte fayda var, yani eğer size yeterli geliyorsa haritanızı güncellemeden de sistemi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 900YTL ye temin edilebilecek NavTurk konum belirleme klavuzu, ülkemizde eksikliği hissedilen ve bir çok kullanıcının beklediği bir hizmeti başlatmış durumda.



http://www.navturk.com/