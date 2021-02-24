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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası

    Realme, yeni bir kablosuz kulaklığı tanıttı. Realme Buds Air 2 adı verilen kulaklıklar, sunduğu özelliklere karşılık düşük fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.
    24 Şubat 2021, 23:15 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası
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    Realme, Aralık 2019'da piyasaya sürülen Buds Air'in halefi olarak olan Buds Air 2 TWS kulaklıklarını tanıttı. Buds Air 2 kulaklıklar, Realme'nin % 80 daha fazla pil ömrü sunduğu ve önceki modele kıyasla gecikmeyi % 35 azalttığını söylediği özel R2 yongası tarafından destekleniyorlar.

    Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme Buds Air 2, 45 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Realme Buds Air 2 TWS kulaklıklar neler sunuyor?

    Buds Air 2 ile Realme, EDM ve The Chainsmokers ile birlikte geliştirilen yeni bir Bass Boost + modunu tanıttı. Ayrıca şirket, Realme Link uygulamasına; bas, tiz ve orta sesleri dengeleyen 'Dinamik' ve insan sesini güçlendirerek podcast'leri ve sesli kitapları dinlemeyi daha ideal hale getiren  'Parlak' olmak üzere iki yeni ön ayar ekledi.

    Birinci nesil Buds Air'e göre Buds Air 2'nin en önemli özelliklerinden biri de Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği. Buds Air 2'deki ANC, uçakların ve ev aletlerinin gürültüsü de dahil olmak üzere çoğu düşük frekanslı sesi filtreleyebilecek ve gürültüyü 25dB'ye kadar azaltabilecek.

    Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Buds Air 2'de, daha net çağrılar için her iki taraftaki kulaklık için de Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) özelliğine sahip çift mikrofona yer verildi. Buds Air 2, dokunmatik kontrolleri destekliyor ve Smart Wear Detection özelliğine sahip. Ayrıca kulaklıklar, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor.

    Realme, Buds Air 2'nin tam şarjla beş saatlik kesintisiz oynatma süresi ve şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken 25 saat ve ANC açıkken 22.5 saat pil ömrü sunduğunu söylüyor. Tam şarj iki saat sürüyor ancak Buds Air 2, hızlı şarjı destekleyerek, 10 dakikalık hızlı bir şarj ile iki saatlik oynatma elde etmenizi sağlıyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_buds_air_2_tws_earphones_specs_features_price_sale_date-news-47908.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "Will go on sale in India from March 2 through Realme.com, Flipkart, and mainline stores across the country." demiş gsmarena da onu da çevireydin ya editör kardeş.
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