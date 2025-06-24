Realme GT 8 Pro, Galaxy S24 Ultra’nın en önemli özelliklerinden biri ile geliyor

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Realme, yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen GT 8 Pro modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre cihaz, Samsung üretimi 6.85 inçlik 2K çözünürlüklü OLED bir ekranla gelecek. Ancak asıl farkı yaratan detay, Galaxy S24 Ultra’da kullanılan gelişmiş AR yansıma önleyici kaplamanın bu modelde de yer alacak olması. Güneş altında bile net görüntü sağlayan bu ekran, Realme’nin bugüne kadar sunduğu en kaliteli panel olabilir.

GT 7 Pro’da yer alan 1.5K çözünürlüklü ekranla kıyaslandığında bariz bir gelişim söz konusu. Ayrıca yeni modelde polarizör kullanılmayacağı, böylece ekranın hem daha ince hem de daha verimli çalışacağı belirtiliyor. Görünen o ki, şirket yalnızca donanım değil, görüntüleme tarafında da sınıf atlamayı hedefliyor.

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Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Bu üst düzey donanım, üretim maliyetini artırmış olsa da Realme'nin fiyat-performans çizgisinden çok uzaklaşması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl çıkan GT 7 Pro, yaklaşık 690 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Öte yandan Samsung’un S25 Ultra modeli 1.299 dolardan başlıyor.

Ekranın Dolby Vision desteği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Parlaklık değeri henüz netleşmese de, yüksek seviyede HDR performansı vaat ettiği konuşuluyor. Beklenen lansman yaklaştıkça, detayların netleşmesi de an meselesi.

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Realme GT 8 Pro'nun özellikleri netleşmeye devam ediyor

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