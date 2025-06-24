Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme GT 8 Pro, Galaxy S24 Ultra’nın en önemli özelliklerinden biri ile geliyor

    Realme GT 8 Pro modeli ekran teknolojisiyle fark yaratmaya hazırlanıyor. Cihazın, Samsung’un Galaxy S24 Ultra’da kullandığı gelişmiş antiyansıma kaplamayı taşıyan 2K OLED panelle geleceği belirtiliyor

    Realme GT 8 Pro'nun özellikleri netleşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Realme, yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen GT 8 Pro modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre cihaz, Samsung üretimi 6.85 inçlik 2K çözünürlüklü OLED bir ekranla gelecek. Ancak asıl farkı yaratan detay, Galaxy S24 Ultra’da kullanılan gelişmiş AR yansıma önleyici kaplamanın bu modelde de yer alacak olması. Güneş altında bile net görüntü sağlayan bu ekran, Realme’nin bugüne kadar sunduğu en kaliteli panel olabilir.

    GT 7 Pro’da yer alan 1.5K çözünürlüklü ekranla kıyaslandığında bariz bir gelişim söz konusu. Ayrıca yeni modelde polarizör kullanılmayacağı, böylece ekranın hem daha ince hem de daha verimli çalışacağı belirtiliyor. Görünen o ki, şirket yalnızca donanım değil, görüntüleme tarafında da sınıf atlamayı hedefliyor.

    Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Bu üst düzey donanım, üretim maliyetini artırmış olsa da Realme'nin fiyat-performans çizgisinden çok uzaklaşması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl çıkan GT 7 Pro, yaklaşık 690 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Öte yandan Samsung’un S25 Ultra modeli 1.299 dolardan başlıyor.

    Ekranın Dolby Vision desteği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Parlaklık değeri henüz netleşmese de, yüksek seviyede HDR performansı vaat ettiği konuşuluyor. Beklenen lansman yaklaştıkça, detayların netleşmesi de an meselesi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sessiz tavan vantilatörü tavsiye zift lekesi nasıl çıkar nfs unbound türkçe yama benzin aldıktan sonra motor arıza lambası yandı vatan fatura sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN17-DB0015NT
    HP OMEN17-DB0015NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum