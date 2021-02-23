Oppo, Wireless Air Charging ile uzaktan şarj sunacak

Geçtiğimiz ayın sonlarında Xiaomi, Mi Air Charge adını verdiği bir kablosuz şarj teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji ile bulunduğunuz ortama yerleştirilmiş bir şarj istasyonu aracılığıyla uyumlu cihazlarınız kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Benzer bir teknolojiyi Oppo, 2021 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Wireless Air Charging adıyla görücüye çıkardı.

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Oppo Wireless Air Charging neler sunacak?

Oppo, MWC 2021'de yeni kablosuz şarj teknolojisini tanıttı. Oppo Wireless Air Charging, manyetik rezonans teknolojisini kullanarak kablo veya şarj standı olmadan 7.5 W'a kadar şarj gücü sağlayabilecek. Cihaz, herhangi bir tarafa eğildiğinde bile şarj olmaya devam edecek ve şarj olurken kullanılabilecek.

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Şirket yeni kablosuz şarj teknolojisinin tanıtımı için konsept telefonu kayar ekranlı Oppo X 2021'i tercih etti. Oppo X 2021, 6.7 inçten 7.4 inç'e sorunsuz bir şekilde genişleyebilen bir OLED ekrana sahip. Cihazda, Roll Motor güç aktarım sistemiyle, ekran üzerinde çok fazla baskı olmadan sorunsuz bir şekilde uzatmak ve geri çekmek için iki tahrik motoru kullanılıyor.

Cihaz, şarj matına 10 cm kadar yaklaştığında şarj olmaya başlıyor. Xiaomi'nin Mi Air Charge çözümünde telefon, şarj istasyonundan birkaç metre uzakta olsa bile çalışıyor ancak Oppo'da bu mesafe çok daha limitli. Bu yeni kablosuz şarj teknolojilerinin piyasaya sürülmeleri birkaç yıl sürebilir.

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