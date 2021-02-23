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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, Wireless Air Charging ile uzaktan şarj sunacak

    Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni kablosuz şarj teknolojisini tanıttı. Oppo Wireless Air Charging, 10 cm uzaklığa kadar cihazları 7.5 W gücünde şarj edebilecek.
    23 Şubat 2021, 23:00 (53 dk.)
    212
    24
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz ayın sonlarında Xiaomi, Mi Air Charge adını verdiği bir kablosuz şarj teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji ile bulunduğunuz ortama yerleştirilmiş bir şarj istasyonu aracılığıyla uyumlu cihazlarınız kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Benzer bir teknolojiyi Oppo, 2021 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Wireless Air Charging adıyla görücüye çıkardı.

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    Oppo Wireless Air Charging neler sunacak?

    Oppo, MWC 2021'de yeni kablosuz şarj teknolojisini tanıttı. Oppo Wireless Air Charging, manyetik rezonans teknolojisini kullanarak kablo veya şarj standı olmadan 7.5 W'a kadar şarj gücü sağlayabilecek. Cihaz, herhangi bir tarafa eğildiğinde bile şarj olmaya devam edecek ve şarj olurken kullanılabilecek.

    Oppo, Wireless Air Charging ile uzaktan şarj sunacak
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    Şirket yeni kablosuz şarj teknolojisinin tanıtımı için konsept telefonu kayar ekranlı Oppo X 2021'i tercih etti. Oppo X 2021, 6.7 inçten 7.4 inç'e sorunsuz bir şekilde genişleyebilen bir OLED ekrana sahip. Cihazda, Roll Motor güç aktarım sistemiyle, ekran üzerinde çok fazla baskı olmadan sorunsuz bir şekilde uzatmak ve geri çekmek için iki tahrik motoru kullanılıyor.

    Cihaz, şarj matına 10 cm kadar yaklaştığında şarj olmaya başlıyor. Xiaomi'nin Mi Air Charge çözümünde telefon, şarj istasyonundan birkaç metre uzakta olsa bile çalışıyor ancak Oppo'da bu mesafe çok daha limitli. Bu yeni kablosuz şarj teknolojilerinin piyasaya sürülmeleri birkaç yıl sürebilir.



    Kaynakça https://pocketnow.com/oppo-showcases-its-wireless-air-charging-tech-that-takes-charging-into-thin-air https://www.oppo.com/en/newsroom/stories/rollable-phone-meets-wireless-air-charging/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D
    disposable 9 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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