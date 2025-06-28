Realme, C71’in Avrupa modelini farklı teknik özelliklerle satışa sundu

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Realme, C71 modelini Avrupa'da satışa sundu ancak bu versiyon, daha önce tanıtılan modelle birebir aynı değil. Teknik detaylarda bazı değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin, Avrupa versiyonu 6.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelirken, önceki modelde bu kapasite 6.300 mAh idi. Neyse ki şarj hızı etkilenmemiş; her iki versiyon da 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca, kablolu ters şarj özelliği sayesinde diğer cihazları da 6W gücünde şarj edebiliyor.

Donanım tarafında da ufak ama dikkat çeken bir fark var. Avrupa sürümünde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yer alıyor. Bu, önceki versiyonun sunduğu 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine kıyasla önemli bir artış. Yani daha fazla depolama alanı ve daha yüksek çoklu görev performansı isteyenler için Avrupa modeli cazip duruyor.

Bunun dışında cihazın kalan özelliklerinde bir değişiklik yok. Realme C71, Unisoc T250 işlemciden gücünü alıyor. Ekran tarafında ise 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir HD+ LCD panel kullanılmış. Cihaz, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 arayüzüyle çalışıyor ve yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuyla geliyor.

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Kamera tarafında ise ön yüzde 5 MP, arka tarafta ise 50 MP ana kamera bulunuyor. LED halka ışığı ise hem bildirimleri hem de şarj durumunu göstermek için kullanılıyor. Cihazın dayanıklılığı da unutulmamış; askeri standartta düşme testlerinden geçen model, 1.5 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık sunuyor.

Realme C71'in bu yeni versiyonu Avrupa'da "Orman Baykuşu" ve "Beyaz Kuğu" olarak çevrilebilecek iki renk seçeneğiyle satışta. Cihaz şu anda Bulgaristan’da yaklaşık 180 dolarlık lansman fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

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