Uzay rekabeti yeniden: Rusya ve Amerika ilk ticari uzay istasyonu için yarışıyor

Rusya ve Amerika arasındaki uzay yarışı yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Yıllarca Ay'a ilk ulaşan ülke olmak için yarışan ikili bu sefer, ilk ticari uzay istasyonu için rekabete girişiyor. Rus teknoloji firmaları Orbital Technologies ve RSC Energia, ilk ticari uzay istasyonunu 2015 veya 2016'da hizmete sokacaklarını açıklayarak, tüketicilere yönelik ticari uzay istasyonunu 2015 yılında açacağını duyuran Amerika merkezli Bigelow Aerospace firmasıyla rekabete girişeceklerinin ilk sinyallerini verdiler.

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın en büyük müteahhidi olan RSC ve Orbital tarafından hazırlanan ticari uzay istasyonunun, Uluslararası Uzay İstasyonundan 62 mil uzakta yörünge üzerinde uçacağı bildirildi. Mürettebatın Soyuz isimli uzay gemisiyle taşınacağı istasyon sadece turistlere hizmet etmeyecek. Yapılan açıklamalara göre istasyon başta bilimsel araştırmalar olmak üzere protein kristalleştirme, coğrafi görüntüleme, uzaktan algılama gibi akademik ve endüstriyel uygulamalar için de hizmet verecek.

Bigelow firması tarafından geliştirilen konseptte ise uzay turistleri istasyon içerisindeki şişirilebilir modülleri kullanacak. İstasyondaki astronotların misafirlere ev sahipliği yapacağı ifade edilirken, Bigelow Aerospace'in kurucusu Robert Bigelow da açıklamasında en büyük işin astronotlara düştüğünü, herşeyin temiz ve kalınabilir olduğundan emin olmaları gerektiğini söyledi. Orbital ya da Bigelow, hangi firmanın ilk olacağını söylemek şu an için zor olsa da uzayda her iki firma için de yeterince alan olacak.