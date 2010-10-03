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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzay rekabeti yeniden: Rusya ve Amerika ilk ticari uzay istasyonu için yarışıyor

8 yıl
22,5b
1
46
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzay rekabeti yeniden: Rusya ve Amerika ilk ticari uzay istasyonu için yarışıyor
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Rusya ve Amerika arasındaki uzay yarışı yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Yıllarca Ay'a ilk ulaşan ülke olmak için yarışan ikili bu sefer, ilk ticari uzay istasyonu için rekabete girişiyor. Rus teknoloji firmaları Orbital Technologies ve RSC Energia, ilk ticari uzay istasyonunu 2015 veya 2016'da hizmete sokacaklarını açıklayarak, tüketicilere yönelik ticari uzay istasyonunu 2015 yılında açacağını duyuran Amerika merkezli Bigelow Aerospace firmasıyla rekabete girişeceklerinin ilk sinyallerini verdiler.

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın en büyük müteahhidi olan RSC ve Orbital tarafından hazırlanan ticari uzay istasyonunun, Uluslararası Uzay İstasyonundan 62 mil uzakta yörünge üzerinde uçacağı bildirildi. Mürettebatın Soyuz isimli uzay gemisiyle taşınacağı istasyon sadece turistlere hizmet etmeyecek. Yapılan açıklamalara göre istasyon başta bilimsel araştırmalar olmak üzere protein kristalleştirme, coğrafi görüntüleme, uzaktan algılama gibi akademik ve endüstriyel uygulamalar için de hizmet verecek.

Bigelow firması tarafından geliştirilen konseptte ise uzay turistleri istasyon içerisindeki şişirilebilir modülleri kullanacak. İstasyondaki astronotların misafirlere ev sahipliği yapacağı ifade edilirken, Bigelow Aerospace'in kurucusu Robert Bigelow da açıklamasında en büyük işin astronotlara düştüğünü, herşeyin temiz ve kalınabilir olduğundan emin olmaları gerektiğini söyledi. Orbital ya da Bigelow, hangi firmanın ilk olacağını söylemek şu an için zor olsa da uzayda her iki firma için de yeterince alan olacak.

Uzay rekabeti yeniden: Rusya ve Amerika ilk ticari uzay istasyonu için yarışıyor
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xLmNt13 7 yıl
duble yol demiş birileri onu bile düzgün yapmıyorlarç 2 yıl dayanmıyor. Niye çünkü tekrar yapılması gerekiyor :). EEE bazıları para kazanacak yaa...
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Deniztns 8 yıl
Nikola Tesla, Nikola Tesla , Nikola Tesla... En azından bu mesaj son 100 yıllık teknolojik ivmelenmenin nedenini anlamamız ve araştırmamıza katkı sağlayacaktır. Sonra işin uzmanları rakamları tartışsın dursun, devam etsin.
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iamburak 8 yıl

fx57


Rusya ve Amerika arasındaki uzay yarışı yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Yıllarca Ay'a ilk ulaşan ülke olmak için yarışan ikili bu sefer, ilk ticari uzay istasyonu için rekabete girişiyor. Rus teknoloji firmaları Orbital Technologies ve RSC Energia, ilk ticari uzay istasyonunu 2015 veya 2016'da hizmete sokacaklarını açıklayarak, tüketicilere yönelik ticari uzay istasyonunu 2015 yılında açacağını duyuran Amerika merkezli Bigelow Aerospace firmasıyla rekabete girişeceklerinin ilk sinyallerini verdiler.


Rusya Federal Uzay Ajansı'nın en büyük müteahhidi olan RSC ve Orbital tarafından hazırlanan ticari uzay istasyonunun, Uluslararası Uzay İstasyonundan 62 mil uzakta yörünge üzerinde uçacağı bildirildi. Mürettebatın Soyuz isimli uzay gemisiyle taşınacağı istasyon sadece turistlere hizmet etmeyecek. Yapılan açıklamalara göre istasyon başta bilimsel araştırmalar olmak üzere protein kristalleştirme, coğrafi görüntüleme, uzaktan algılama gibi akademik ve endüstriyel uygulamalar için de hizmet verecek.


Bigelow firması tarafından geliştirilen konseptte ise uzay turistleri istasyon içerisindeki şişirilebilir modülleri kullanacak. İstasyondaki astronotların misafirlere ev sahipliği yapacağı ifade edilirken, Bigelow Aerospace'in kurucusu Robert Bigelow da açıklamasında en büyük işin astronotlara düştüğünü, herşeyin temiz ve kalınabilir olduğundan emin olmaları gerektiğini söyledi. Orbital ya da Bigelow, hangi firmanın ilk olacağını söylemek şu an için zor olsa da uzayda her iki firma için de yeterince alan olacak.




Aklıma Union Aerospace Corporation geldi tırstım

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vidoko 8 yıl
bence gövde gösteriş amaçlı gibi geldi
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EhrimeN 8 yıl

vidoko

bence gövde gösteriş amaçlı gibi geldi



En azından gösteriş yapabilecek kapasiteye sahip teknolojileri var.
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Bluedevil86 8 yıl


çernobildeki reaktörü , 200 cm kübe sığdırdıkları gün bunların hepsi çöplük olucak ...
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TIGERSHARK 8 yıl

Bluedevil86



çernobildeki reaktörü , 200 cm kübe sığdırdıkları gün bunların hepsi çöplük olucak ...


?
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milyondabir 8 yıl
türkiye nerde uzay yarısında )
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TIGERSHARK 8 yıl
uzaya otel yapacaklarına bundan çok daha büyük uzay istasyonu ve uzaydan başka gezegenlere sonda yollayabilecek elektromanyetik fırlatma rampaları inşaa etmeleri insanlık için daha uygundur diye düşünüyorum bu sayede dünyadan aya mekik yollamak yerine istasyondan aya mekik yollamak daha az maliyetli olur
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shadow006 8 yıl
milyondabir
türkiye nerde uzay yarısında )

Ne uzayı birader bizim işimiz gücümüz kıytırık duble yol.



Bluedevil86
çernobildeki reaktörü , 200 cm kübe sığdırdıkları gün bunların hepsi çöplük olucak ...

90'ların sonunda Japonlar mini nükleer reaktör için çalışmalar yapıyordu. Eğer dediğin bilimsel gelişme sağlanırsa mini reaktörlerin güç verdiği uzay gemileri ile en azından bizim güneş sisteminde koloni kurabiliriz. İlk kolonide büyük ihtimal Ay'da olucaktır.
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artenis 8 yıl
Ozonu delmeyi yanlış anlatmıs ve anlaşılmıs olabilir, giriş cıkışların zararı az olasa var ancak Yakıtın zararı cok fazla, bildiğimiz üzere bir mekik kalkış anında 1saniyede 1 ton yakıt karcıyor (11 -12 saniye sürüyor atmosferden ayrılması) sonra fırlatılan yakıt tanklarının kirliliği vs.
Neyse, yukarıda bir arakdas film cekmekten manzaradan bahsetmıs, onunda akademik çalışmaları var, uzaydaki yerçekimi sorunu nedenıyle geliştirilen aygıtlara göz atarsanız ilişki için bayanı yada erkegi sabitleyen ilginc kemer ve bantlar var...
Teknoloji üreten DİL'e ve GÜÇ'e hakim olur.
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murusoft 8 yıl

soneday
delin anam delin,ozon tabakamısı iyice delin ohhhhhhhhhhhhh

naptın baba ya ne alaka :)
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Batuist 8 yıl
Öyle bir yolculuk yapacak kadar param olsa gitmeye korkarım.. Ne olur ne olmaz neden kendimi riske atıyım o kadar zenginsem!!!
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KonuDışıGülü 8 yıl
Senaryo Doom 3'e dönmesinde
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@Majesty 8 yıl

Batuist

Öyle bir yolculuk yapacak kadar param olsa gitmeye korkarım.. Ne olur ne olmaz neden kendimi riske atıyım o kadar zenginsem!!!

Tipik yurdum insanı
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bp8721990 8 yıl
istasyon üzerinden film yapmaya baslarlar yakında
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selahattın ısık 8 yıl

bp8721990

istasyon üzerinden film yapmaya baslarlar yakında

hocam keşke sadece filim olsa yakında bunlar daha neler çeker manzaraya baksana
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