Valve, Steam Deck OLED fiyatlarına dev zam yaptı

Tam Boyutta Gör Valve, taşınabilir oyun konsolu Steam Deck OLED modellerinin fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Şirketin güncel mağaza listesine göre bazı modellerde zam miktarı 300 dolara kadar ulaşıyor.

Yeni fiyatlandırmaya göre 512 GB depolama alanına sahip Steam Deck OLED modeli artık 789 dolardan satışa sunuluyor. 1 TB depolama alanına sahip üst seviye sürümün fiyatı ise 949 dolara yükseldi. Karşılaştırma yapmak gerekirse cihazın 2023 yılındaki çıkış fiyatı 512 GB model için 549 dolar, 1 TB model için ise 649 dolar seviyesindeydi.

Tam Boyutta Gör Böylece iki modelde de yaklaşık 240 ila 300 dolar arasında artış gerçekleşmiş oldu. Valve ise, fiyat artışının arkasındaki temel neden olarak bellek ve depolama tarafındaki tedarik sorunlarını işaret ediyor. Şirket daha önce bazı bölgelerde stok sıkıntıları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaçıranlar için özellikle DRAM ve NAND tarafında yaşanan maliyet artışlarının, oyun donanımı üreticilerini doğrudan etkilemeye başladı.

Steam Deck OLED tarafında teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 7.4 inç HDR OLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, Wi-Fi 6E desteği ve 50 Wh batarya korunuyor. Öte yandan eski 256 GB LCD modelin üretiminin tamamen sona ermiş durumda. Böylece Steam Deck OLED, Valve'ın resmi mağazasında satışta kalan ana taşınabilir oyun cihazı konumuna gelmiş durumda.

