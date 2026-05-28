    PlayStation Plus Deluxe aboneliği indirime girdi: İşte yeni fiyatı

    Sony, kısa süre önce zam yaptığı PlayStation Plus abonelikleri için bu kez indirim kampanyası başlattı. Days of Play kapsamında PS Plus Deluxe üyeliği daha düşük fiyatla sunuluyor.

    Sony, geçtiğimiz dönemde PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapmasının ardından şimdi de yeni bir kampanya duyurdu. Days of Play indirimleri kapsamında PlayStation Plus Deluxe 12 aylık üyelik paketi belirli kullanıcılar için indirime girdi.

    PS Plus sayfasında paylaşılan bilgilere göre 12 aylık PlayStation Plus Deluxe aboneliği, kampanya süresince 4.266 TL fiyat etiketiyle sunuluyor. Sony ayrıca teklifin bölgeye ve mevcut abonelik durumuna göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla her kullanıcı aynı fiyatı görmeyebilir.

    Hatırlanacağı üzere Sony kısa süre önce PlayStation Plus Essential paketinin aylık ücretini 10 dolardan 11 dolara, üç aylık paketi ise 25 dolardan 28 dolara yükseltmişti. Şirket, o dönemde yıllık paketlerde bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Türkiye ise ilk zam dalgasının dışında kalan bölgeler arasında yer almıştı.

    Kaçıranlar için PlayStation Plus Deluxe katmanı, oyun kataloğu, klasik oyun arşivi, bulut yayın özellikleri ve deneme sürümleri gibi ek avantajlarla geliyor. Öte yandan kampanyanın ne kadar süreyle geçerli olacağına dair net bir tarih paylaşılmış değil. Bu nedenle indirimden yararlanmak isteyen kullanıcıların PlayStation Store üzerinden kendi hesaplarındaki güncel fiyatı kontrol etmesi gerekiyor.

