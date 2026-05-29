Xbox'ta bu hafta sonu üç oyun ücretsiz: 3.500 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Gears of War Reloaded başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta bu hafta sonu 4 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 1 Haziran'a kadar kadar Formula Legends ve Dying Light'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Gears of War Reloaded ve High on Life 2 ise tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olacak.Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Formula Legends : XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Dying Light : XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Gears of War Reloaded : Tüm Xbox

Tüm Xbox High on Life 2 : Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

