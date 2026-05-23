    Steam Controller'da güvenlik riski: Alev alıyordu!

    Valve'ın yeni Steam Controller'ı şarj için kontrol cihazına manyetik olarak bağlanıyor. Ne yazık ki, bu tasarım bazı beklenmedik güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

    Talihsiz bir Steam Controller sahibi, birlikte gelen manyetik şarj aparatının (puck) bazı durumlarda yangına neden olabileceğini keşfetti. Neyse ki, büyük bir hasar olmadı. Valve şu anda sorunu araştırıyor.

    Yeni Steam Controller, aynı zamanda manyetik şarj yuvası olarak da çalışan 2.4 GHz kablosuz alıcı Steam Controller Puck ile birlikte geliyor. Bir kullanıcının keşfettiği üzere, bu tasarım ne yazık ki bazı beklenmedik güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

    Manyetik şarj aparatına (puck) dikkat!

    Kullanıcının paylaşımı, Steam Controller Puck’ın açıkta kalan pinlerinin bir metal parçasıyla temas etmesi durumunda kötü sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Olayda söz konusu metal parça, kullanıcının Pixel Watch 3'ünün saat kayışıydı. Akıllı saat kendi şarj cihazındayken, yanlışlıkla bu parçayla temas etti ve ısınmaya başladı. Bu durum, kayışta ve parçanın kendisinde küçük yanık izleri bıraktı. Neyse ki, kullanıcı durumu zamanında fark etti ve cihazların hiçbirinde işlevsel bir hasar meydana gelmedi.

    Ürün kullanım kılavuzunda uyarı yer alıyor

    Steam Controller’ın kullanım kılavuzunda bu konuya ilişkin bir uyarı bulunuyor. Kılavuzda, kablosuz adaptörün, şarj Puck'ının ve kontrol cihazının mıknatıs içerdiği belirtiliyor. Ayrıca, metal eşyaların bunlara çekilebileceği ve bağlantıdan önce bu eşyaların bulunması durumunda kıvılcımlara, maddi hasara veya yaralanmaya neden olabileceği konusunda da uyarıda bulunuluyor.

    Valve sorunu araştırıyor

    Steam Donanım ekibinin kullanıcıyla iletişime geçtiği ve sorunu araştırdığı bildirildi. Valve, kullanıcıya yeni bir puck gönderecek.

