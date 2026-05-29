    OneXPlayer 3 el konsolu Intel Arc G3 Extreme ile geliyor

    OneXPlayer 3 taşınabilir konsolda 8.8 inçlik 144Hz OLED ekran, Intel Arc G3 Extreme yonga seti, manyetik klavye, çıkarılabilir kontrol padleri gibi özellikler yer alıyor. 

    Taşınabilir konsollarda rekabet giderek kızışıyor. İlk dönemde nispeten mütevazi donanımlarla piyasaya çıkan konsolların bugün en son yonga teknolojilerine erişmek için mücadele verdiklerini görüyoruz.

    OneXPlayer 3 neler sunacak?

    Henüz tanıtılan OneXPlayer 3, sektörde ilk kez Intel Arc G3 Extreme yonga setini kullanan taşınabilir konsol oldu. Panther Lake tabanlı 14 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen yonga setinde 12 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Xe3 grafik birimi yer alıyor. Bu sayede 60 FPS üzeri amiral gemisi oyun performansına erişebiliyor.

    8.8 inçlik OLED ekranı olan cihaz 144hz değişken oranlı tazeleme hızı verebiliyor. Ayrılabilir kontrol modülleri sayesinde mini bir Windows dizüstü bilgisayar da elde edebiliyorsunuz. Arka kısmındaki stand ve aydınlatmalı manyetik klavye kullanım da kolaylaşıyor. 85Wh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan OneXPlayer 3 oyun konsolu yaz aylarında Indiegogo platformunda bağış aramaya başlayacak.

