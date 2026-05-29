Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Bu haftanın ücretsizleri arasında açık dünya simülasyon ve strateji oyunu yer alıyor.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Calico ve LONESTAR erişime açıldı. Calico, eğlence temalı bir topluluk simülasyonu oyunu. Oyuncuların görevi kasabanın kedi kafeteryasını yeniden kurup canlılarla doldurmak. Lonestar ise, Roguelike türü uzay gemili bir deste oluşturma oyunu.

Calico ve LONESTAR, 28 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

