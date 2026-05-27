PS Plus abonelerine Haziran ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Haziran 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Mayıs ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, FC 26, Wuchang: Fallen Feathers PS5, Nine Sol PS4, PS5 dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Haziran ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ve Warhammer 40,000: Darktide olacak. Bu üç oyunun 2 Haziran'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
- Grounded Fully Yoked Edition | PS5, PS4
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 | PS5, PS4
- Warhammer 40,000: Darktide | PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 4.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
