PS Plus abonelerine Haziran ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Haziran 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Mayıs ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, FC 26, Wuchang: Fallen Feathers PS5, Nine Sol PS4, PS5 dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Haziran ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ve Warhammer 40,000: Darktide olacak. Bu üç oyunun 2 Haziran'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

Grounded Fully Yoked Edition | PS5, PS4

Nickelodeon All-Star Brawl 2 | PS5, PS4

Warhammer 40,000: Darktide | PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 4.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

