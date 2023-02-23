Var olmaması gereken eski galaksiler keşfedildi

Elimizde olan mevcut bilgiler ışığında keşfedilen altı galaksinin orada olmamaları gerekiyordu ancak oradalar ve kimse nasıl oluştuklarını açıklayamıyor. Bulunan bu galaksiler neredeyse Samanyolu kadar büyükler ve olgun kırmızı yıldızlarla dolular. Astronomlar bu galaksilerden gelen ışığı analiz ederek ne kadar uzakta olduklarını ve dolayısıyla ne kadar yaşlı olduklarını hesapladılar. Buna göre galaksilerin Büyük Patlama’dan sadece 500 ila 700 milyon yıl sonra oluşmuş oldukları bulundu. Bu yıllar insan ölçeğinde büyük geliyor olabilir ancak evrenin bebeklik dönemleri olarak ifade edilebilirler.
Var olmamaları gerekiyordu
Hubble gibi enstrümanlar ile yapılan gözlemlerde evrenin ilk dönemlerinde oluşan galaksilerin küçük ve mavimsi renkte oldukları saptanmıştı. Dolayısıyla Webb’in gösterdikleri ile önceki bilgilerimiz çelişiyor. Genç yıldızlar genel olarak mavi renkte parlarlar ve yaşlanıp yakıtlarını tükettikçe yaydıkları parlaklık kırmızıya doğru kayar. Dolayısıyla uzaktaki galaksilerin kırmızı değil mavi renkli olması beklenir (Işığın Dünya'ya ulaşmasının zaman aldığını unutmayın, bu nedenle teleskopik görüntüleri izlerken aslında zamanda geriye bakıyor ve uzaktaki nesnelerin geçmişteki hallerini görüyoruz).
Bu galaksiler başka bir şey olabilir
Bu altı gökadanın eski ve büyük görünmesi, Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra her yıl yüzlerce yıldız oluşturdukları anlamına geliyor. Öte yandan içinde bulunduğumuz Samanyolu ise her yıl bir ila iki yeni yıldız oluşturuyor. Ekip daha fazla gözlem yaparak sır perdesini kaldırmak istiyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-05786-2 https://www.space.com/james-webb-space-telescope-giant-distant-galaxies-surprise Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.