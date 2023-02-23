Var olmaması gereken eski galaksiler keşfedildi

Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu (JWST veya Webb), geçtiğimiz yıl görevine başladığından beri uzaya olan bakışımızı değiştirmeye devam ediyor. Ancak teleskobun yaptığı son keşif astronomların kafasını hayli karıştırmış durumda çünkü Webb, hiç olmaması gereken galaksilerin fotoğraflarını çekti.

Elimizde olan mevcut bilgiler ışığında keşfedilen altı galaksinin orada olmamaları gerekiyordu ancak oradalar ve kimse nasıl oluştuklarını açıklayamıyor. Bulunan bu galaksiler neredeyse Samanyolu kadar büyükler ve olgun kırmızı yıldızlarla dolular. Astronomlar bu galaksilerden gelen ışığı analiz ederek ne kadar uzakta olduklarını ve dolayısıyla ne kadar yaşlı olduklarını hesapladılar. Buna göre galaksilerin Büyük Patlama’dan sadece 500 ila 700 milyon yıl sonra oluşmuş oldukları bulundu. Bu yıllar insan ölçeğinde büyük geliyor olabilir ancak evrenin bebeklik dönemleri olarak ifade edilebilirler.

Var olmamaları gerekiyordu

Tam Boyutta Gör Ancak neredeyse 13 milyar yıl yaşında olmaları onları tuhaf yapan şey değil. Bilim adamları, mevcut kozmolojik teoriye göre var olmamaları gerektiğini, çünkü o zamanlar galaksilerin bizimki kadar çok yıldız oluşturmasına yetecek kadar madde olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu nedenle gözlemlenen galaksilerin hiç olmaması gerekiyordu.

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Hubble gibi enstrümanlar ile yapılan gözlemlerde evrenin ilk dönemlerinde oluşan galaksilerin küçük ve mavimsi renkte oldukları saptanmıştı. Dolayısıyla Webb’in gösterdikleri ile önceki bilgilerimiz çelişiyor. Genç yıldızlar genel olarak mavi renkte parlarlar ve yaşlanıp yakıtlarını tükettikçe yaydıkları parlaklık kırmızıya doğru kayar. Dolayısıyla uzaktaki galaksilerin kırmızı değil mavi renkli olması beklenir (Işığın Dünya'ya ulaşmasının zaman aldığını unutmayın, bu nedenle teleskopik görüntüleri izlerken aslında zamanda geriye bakıyor ve uzaktaki nesnelerin geçmişteki hallerini görüyoruz).

Bu galaksiler başka bir şey olabilir

Tam Boyutta Gör Penn State'de astronomi ve astrofizik profesörü olan Joel Leja, astronomların Büyük Patlama'dan sonra bu galaksilerin nasıl bu kadar hızlı bir araya geldiklerini açıklamak için kozmoloji teorilerini yeniden yazmaya başlamadan önce, baktıkları tuhaf kırmızı noktaların başka bir şey olmadığından emin olmaları gerektiğini söyledi: "Örneğin, erken evrendeki yıldızlar, ağır elementlerden yoksun olmaları nedeniyle egzotik şekillerde ışık yayabilir ve belki de bunları modellerimize dahil etmiyoruz"

Bu altı gökadanın eski ve büyük görünmesi, Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra her yıl yüzlerce yıldız oluşturdukları anlamına geliyor. Öte yandan içinde bulunduğumuz Samanyolu ise her yıl bir ila iki yeni yıldız oluşturuyor. Ekip daha fazla gözlem yaparak sır perdesini kaldırmak istiyor.

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Var olmaması gereken galaksiler keşfedildi