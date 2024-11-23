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    Evrenin ilk dönemlerinde “Kırmızı Canavarlar” keşfedildi

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) evrenin erken dönemlerindeki şaşırtıcı 'Kırmızı Canavarları' ortaya çıkardı. JWST’nin bulguları evren modellerini kökünden değiştiriyor.
    Evrenin ilk dönemlerinde “Kırmızı Canavarlar” keşfedildi Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin erken dönemine dair alışılmış tüm anlayışları yerle bir ediyor. İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir çalışmada bilim insanları, Büyük Patlama’dan yalnızca 1 milyar yıl sonra var olan ve neredeyse Samanyolu büyüklüğünde olan üç devasa galaksi keşfetti. Bu galaksiler, kırmızı tonlarındaki görüntüleri nedeniyle "Kırmızı Canavarlar" olarak adlandırıldı.

    JWST bildiklerimizi değiştirdi

    Bilim insanları oldukça uzunca bir zamandır galaksi oluşumunun çok özel bir model izlediğine inandılar: kozmik gaz kümeler halinde toplanır, yıldızlar bu kümelerden doğar ve milyarlarca yıl boyunca bu yapılar giderek büyür. Haliyle yaklaşık 14 milyar yaşındaki evrenimizin ilk dönemlerine bakıldığında, galaksilerin henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış, küçük ve düşük kütleli olmaları bekleniyordu.

    Evrenin ilk dönemlerinde “Kırmızı Canavarlar” keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Ancak bu model ve beklenti, 2021 yılında JWST’nin fırlatılmasıyla altüst oldu. Teleskobun elde ettiği veriler, evrenin bu erken döneminde zaten tam gelişmiş ve büyük galaksilerin var olduğunu gösterdi. Bu durum, kozmoloji alanında temel teorilerin sorgulanmasına yol açtı.

    Sorumluları kara delik değil

    Başlangıçta, bu dev galaksilerin büyüklüklerinin ve parlaklıklarının aktif kara deliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyordu. Ancak yeni veriler, bu galaksilerin merkezlerinde aktif galaktik çekirdekler (AGN) bulunmadığını ortaya koydu. Bu da "Kırmızı Canavarlar"ın olağanüstü kütlelerinin ve hızlı yıldız oluşum oranlarının, doğrudan galaksilerin kendilerine özgü olduğunu işaret ediyor. Peki bu nasıl olabilir?

    Cenevre Üniversitesi'ndeki (UNIGE) uluslararası bir ekip, yeni çalışmada JWST'nin FRESCO araştırmasından elde edilen verileri kullandı. FRESCO araştırmasından elde edilen veriler, bu galaksilerin z = 5 ile z = 9 arasında bir kırmızıya kayma değerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu, ışıklarının Büyük Patlama’dan sadece 1 ila 1,5 milyar yıl sonra yola çıktığı anlamına geliyor. Kırmızıya kayma, ışığın evrenin genişlemesi nedeniyle uzayarak daha uzun dalga boylarına kaymasını ifade ediyor ve galaksilerin yaşını belirlemede kritik bir ölçüt olarak kullanılıyor.

    Koşullarda farklılıklar var

    Araştırmada, galaksilerin uzaklığını ve yıldız kütlelerini ölçmek için JWST’nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) kullanıldı. JWST’nin kızılötesi ışığı gözlemleme kabiliyeti, kozmik toz tarafından gizlenen bu galaksileri detaylı bir şekilde incelemeyi mümkün kılıyor.

    Evrenin ilk dönemlerinde “Kırmızı Canavarlar” keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Ekibin analiz ettiği 36 büyük kütleli kara deliğin büyük çoğunluğunun galaksi oluşum modelleriyle eşleştiği belirtilirken 3 tanesiultra-masif” olarak kategorize edildi ve bunlar alışılmadık derecede yüksek yıldız oluşum oranlarına sahipti. Araştırma ekibine göre, bu galaksilerde yıldızlar, evrenin daha sonraki dönemlerindeki galaksilere kıyasla iki ila üç kat daha verimli bir şekilde oluşuyor.

    "Kırmızı Canavarlar"ın yıldız kütlelerinin büyüklüğü, mevcut gazın %50’sini yıldıza dönüştüren bir etkinlik oranını gerektiriyor. Oysa ki günümüz galaksilerinde bu oran genellikle %20 civarında. Bu, erken evrenin galaksi oluşumunu hızlandıran farklı koşullara sahip olduğunu gösteriyor.

    Araştırmanın başyazarı Mengyuan Xiao, bu keşfin erken evrenin dinamiklerini anlamada devrim yarattığını belirtiyor: "Bu galaksileri daha derinlemesine incelemek, evrenin ilk dönemlerini şekillendiren koşullar hakkında yeni bilgiler sunacak. 'Kırmızı Canavarlar', erken evren dönemlerine ilişkin araştırmalarımızda yeni bir dönemin sadece başlangıcıdır."

    JWST ve Atacama Large Millimeter Array (ALMA) gibi ileri teknoloji teleskoplarla yapılacak gelecek gözlemler, bu devasa galaksilerin oluşumunun arkasındaki sırları daha da aydınlatabilir. Daha büyük örneklerle yapılacak çalışmalar, erken evrende bu kadar hızlı büyümeyi mümkün kılan gaz bolluğu, soğuma hızları ve diğer faktörlere ışık tutabilir.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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