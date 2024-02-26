Evrenin ilk dönemlerine ait sıra dışı bir galaksi keşfedildi

JWST’den elde edilen verilere göre ZF-UDS-7329, yaklaşık 11,5 milyar yıl önceye (3,2 kozmik kırmızıya kayma) ait. Bu son derece uzak galaksinin yıldızlarından gelen ışığın spektrumlarını inceleyen araştırmacılar, yıldızların galaksinin kendisinden 1,5 milyar yıl önce, yani kabaca 13 milyar yıl önce doğduğunu buldular.
Bilimsel modellere meydan okuyan galaksi
ZF-UDS-7329 adı verilen galaksinin Büyük Patlama’dan sadece 800 milyon yıl sonra oluşmaya başladığı ve Samanyolu'ndan daha fazla yıldız içerdiği belirtiliyor. Gökbilimciler ilk galaksilerin dev karanlık madde halelerinin etrafında oluştuğunu varsayıyor olsa da keşfedilen yeni galaksi, bu varsayımın aksinin gerçekleştiğine işaret ediyor.
Mevcut teoriler, karanlık madde halelerinin (mevcut evrenin yaklaşık %25'ini oluşturduğuna inanılan gizemli ve görünmez bir madde) gaz ile birleşerek ilk galaksilerin oluşumunu tetiklediğini öne sürüyor. Ancak bu teorilere göre bizimkine benzer galaksiler evrenin 1 milyar ila 2 milyar yıllık yaşamından sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. ZF-UDS-7329 adlı antik galaksi ise bu görüşü çürütüyor.
Zira yeni keşfedilen galaksi karanlık madde birikimi olmadan büyüyerek olgunlaşmış ve yeni yıldız oluşturmayı bırakmış. JWST daha önceleri de evrenin erken aşamalarında olmaması gereken yıldızlar ve galaksiler keşfetmişti. Benzer araştırmaların ve sonuçların ortaya çıkması şu soruyu gündeme getiriyor: Bu galaksiler evrenin çok erken dönemlerinde nasıl bu kadar hızlı oluştular ve neden aniden yıldız oluşturmayı bıraktılar? Araştırmacılar bunun gibi daha fazla galaksi arayarak bu sıra dışı olayı anlamlandırmaya çalışacaklarını söylüyor.Kaynakça https://www.space.com/ancient-galaxy-upending-cosmology https://www.swinburne.edu.au/news/2024/02/beyond-whats-possible-new-jwst-observations-unearth-mysterious-ancient-galaxies/ https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.