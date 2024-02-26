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    Evrenin ilk dönemlerine ait sıra dışı bir galaksi keşfedildi

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) evrenin ilk yıllarına ait Samanyolu galaksisinden daha büyük bir galaksi keşfetti. Keşfedilen ZF-UDS-7329 adlı galaksi bilimsel modellere meydan okuyor.
    Evrenin ilk dönemlerine ait sıra dışı bir galaksi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları yaklaşık 13 milyar yıl öncesine tarihlenen yeni bir galaksi keşfetti ve bu galaksi bilimsel modellere adeta meydan okuyor. Araştırmanın yazarlarına göre ZF-UDS-7329 adlı galaksi evrenin erken dönemlerinde ortaya çıktı ve ilginç bir şekilde var olamayacak kadar da büyük. Aktarılanlara göre bu antik galaksi Samanyolu galaksisinden bile büyük.

    JWST’den elde edilen verilere göre ZF-UDS-7329, yaklaşık 11,5 milyar yıl önceye (3,2 kozmik kırmızıya kayma) ait. Bu son derece uzak galaksinin yıldızlarından gelen ışığın spektrumlarını inceleyen araştırmacılar, yıldızların galaksinin kendisinden 1,5 milyar yıl önce, yani kabaca 13 milyar yıl önce doğduğunu buldular.

    Bilimsel modellere meydan okuyan galaksi

    ZF-UDS-7329 adı verilen galaksinin Büyük Patlama’dan sadece 800 milyon yıl sonra oluşmaya başladığı ve Samanyolu'ndan daha fazla yıldız içerdiği belirtiliyor. Gökbilimciler ilk galaksilerin dev karanlık madde halelerinin etrafında oluştuğunu varsayıyor olsa da keşfedilen yeni galaksi, bu varsayımın aksinin gerçekleştiğine işaret ediyor.

    Evrenin ilk dönemlerine ait sıra dışı bir galaksi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden çalışmanın eş yazarı Claudia Lagos yaptığı açıklamada, "Evrenin bu kadar erken dönemlerinde bu tip son derece büyük galaksilere sahip olmak, standart kozmoloji modelimiz için önemli zorluklar yaratıyor" dedi. Bilim insanlarına göre evrenin bu emekleme aşamalarında bu kadar büyük bir galaksiyi oluşturacak kadar madde bulunmuyor.

    Mevcut teoriler, karanlık madde halelerinin (mevcut evrenin yaklaşık %25'ini oluşturduğuna inanılan gizemli ve görünmez bir madde) gaz ile birleşerek ilk galaksilerin oluşumunu tetiklediğini öne sürüyor. Ancak bu teorilere göre bizimkine benzer galaksiler evrenin 1 milyar ila 2 milyar yıllık yaşamından sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. ZF-UDS-7329 adlı antik galaksi ise bu görüşü çürütüyor.

    Zira yeni keşfedilen galaksi karanlık madde birikimi olmadan büyüyerek olgunlaşmış ve yeni yıldız oluşturmayı bırakmış. JWST daha önceleri de evrenin erken aşamalarında olmaması gereken yıldızlar ve galaksiler keşfetmişti. Benzer araştırmaların ve sonuçların ortaya çıkması şu soruyu gündeme getiriyor: Bu galaksiler evrenin çok erken dönemlerinde nasıl bu kadar hızlı oluştular ve neden aniden yıldız oluşturmayı bıraktılar? Araştırmacılar bunun gibi daha fazla galaksi arayarak bu sıra dışı olayı anlamlandırmaya çalışacaklarını söylüyor.

    Kaynakça https://www.space.com/ancient-galaxy-upending-cosmology https://www.swinburne.edu.au/news/2024/02/beyond-whats-possible-new-jwst-observations-unearth-mysterious-ancient-galaxies/ https://www.nature.com/articles/s41586-024-07191-9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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