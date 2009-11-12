Ve Lucid Hydra iş başında: İlk test sonuçlarıyla ATi ve Nvidia birlikteliği!

Big Bang Fuzion adını taşıyan Hydra teknolojili anakartını ilk çeyreğe erteleyerek Nvidia NF200 çipine sahip Big Bang Trinergy modelini duyuran MSI'ın bu ertelemesi ve Nvidia'nın Lucid Hydra teknolojisine destek vermeyeceğini açıklamasından sonra uzunca bir süredir merakla beklenen teknolojinin geleceği merak edilir olmuştu. Politik tartışmaların nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek ancak Lucid'in Hydra teknolojisi çalışıyor ve farklı ekran kartlarını aynı sistemde kullandırabiliyor. Finansörleri arasında Intel'in de bulunduğu İsrail kökenli firma, Hydra teknolojisiyle ilgili olarak ilk defa test sonuçlarının yayımlanmasına izin verdi. Hydra teknolojisini yakından inceleme fırsatı bulan PCPerspective ekibi de ilk test sonuçlarını açıklayarak teknolojinin çalıştığını gözler önüne serdiler.

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Hydra geliştirme kiti üzerinde Nvidia GeForce GTX 260+ ve ATi Radeon HD 4890

Lucid Hydra teknolojisinden uzun uzun bahsetmeyeceğiz zira basit bir arama ile teknoloji ve çalışma prensiplerini içeren pek çok haberimize site içerisinde ulaşabilirsiniz. Ama kısaca tanımlamak gerekirse, RISC tabanlı yongada sistem formunda çip ve özel sürücüden oluşan bu teknoloji ile farklı üreticilerin ekran kartlarını aynı sistemde veya aynı üreticinin farklı modellerini yine aynı sistemde kullanabilmek mümkün. Anakartlarda entegre olarak kullanılabilen veya harici bir kart olarak sunulabileceği belirtilen bu teknolojide Hydra yongası ekran kartları ve işlemci arasındaki veri trafiğini adeta bir trafik polisi gibi düzenleyerek çoklu ekran kartı kurulumlarından maksimum verim alınabilmesini ve farklı üreticilerin yani ATi ve Nvidia kartlarının tek bir sistem üzerinde, birlikte kullanılabilmesini sağlayabiliyor.

MSI'ın Big Bang Fuzion modeli henüz hazır olmadığı için testler, Lucid tarafından hazırlanan ve bir örneğini de ELSA'da gördüğümüz Hydra yongalı özel platform üzerinde gerçekleştirilmiş. Dört adet PCIe 2.0 slotuna sahip olan geliştirme platformu, işlemci, bellek ve diğer sistem bileşenlerini içeren Core i7 920 işlemci ve Gigabyte X58 anakartlı ana sisteme PCIe köprü kartı aracılığı ile yüksek hızlı kablo üzerinden bağlanıyor ve bu sayede PCIe 2.0 ara birimi üzerinden %95-%97 oranında bant-genişliği sağlanabiliyor. Kendi özel sürücüsüne sahip olan Lucid Hydra ile kullanıcılar hazırlanan özel arayüz üzerinden Hydra teknolojisini kapatıp açabilecekleri gibi sistemde deneyecekleri oyun veya uygulamayı da tercih edebiliyorlar. Basit bir arabirime sahip olan sürücünün anakart üreticileri tarafından özelleştirilmesi beklenebilir.

Hydra ile aynı iki GPU (SLI veya Crossfire gibi) ölçeklendirilebiliyor.

Hydra ile aynı üreticinin iki farklı GPU'su ölçeklendirilebiliyor.

Hydra ile iki farklı üreticinin iki farklı GPU'su ölçeklendirilebiliyor.

Peki Hydra ile hem melez ekran kartı kurulumlarında hemde üreticilerin SLI veya Crossfire seçeneklerine alternatif olacak aynı GPU kurulumlarında nasıl değerler elde ediliyor. Donanımsal tarafta çalışmalar tamamlanmış ve yongalar hazırlanmış olsa bile bu tip çözümlerde sürücü büyük önem taşıdığı için Lucid konsantrasyonunu sürücü geliştirime çalışmalarına yoğunlaştırmış durumda. Test sonuçlarından önce sistemin çalıştığını ve farklı GPU'ları bir arada kullandırabildiğini görmek heyecan verici bir gelişme olmakla birlikte şu an için daha önce yapılan iddialı açıklamaların karşılanamadığını yani linear şekilde performans artışı sağlanamadığını görüyoruz. PC Perspective ekibi aynı üreticinin aynı ve farklı kartlarını test etmek için Nvidia'nın GeForce GTX 260+ ve GeForce GTX 285 modellerini kullanmış.

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Nvidia GeForce GTX 260+ ve ATi Radeon HD 4890 birlikte çalışıyorlar.

Yapılan testlerde ilk durağımız 3DMark Vantage oluyor. Görüldüğü üzere Hydra üzerinde çalışan iki adet GeForce GTX260+ ile tek karta kıyasla %83 performans artışı sağlanıyor. Her ne kadar linear bir artış yaşanmış olmasa da 3DMark Vantage'da kesinlikle SLI ile rekabet edebilecek seviyede olduğunu, üstelik bunu mevcut sürücü/yazılım düzeyinde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Geliştirme çalışmaları devam eden bir çözümün, ikinci ekran kartı ile %83'e varan oranda performans artışı sağlaması, Nvidia'nın bu teknolojisi ve MSI'ın Big Bang Fuzion anakartına neden karşı çıktığının en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Hydra teknolojisinin sentetik testlerdeki başarı potansiyeli, hız aşırtma ile dünya rekoru kırmak isteyen profesyonel hız overclockçuların da dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Oyun testlerine geldiğimiz ise Hydra üzerinde çalışan iki adet GeForce GTX 260+ ile Call of Juarez de %80, Far Cry 2'de ise %51 performans artışı sağlandığını görüyoruz. Lucid firmasının oyunlardaki performans ölçeklendirmelerinde nasıl bir yol takip edeceği henüz netlik kaznamış değil ancak firmanın tanıtımlarda aynı oyunları kullanması, sürücü/yazılım tarafında Hydra teknolojisinin ciddi bir optimizasyon gerektirdiği düşüncesini de akıllara getirmiyor değil. Hydra üzerinde çalışan çift GeForce GTX 260+ konfigürasyonundan sonra şimdi sıra melez kurulumlarda. Aynı üreticinin farklı modellerini sınamak için bir araya getirilen GeForce GTX 260+ ve GeForce GTX 285'te ise beklentinin aksine performans seviyesinin Hydra üzerinden çalışan çift GeForce GTX 260+ kurulumunun gerisine düştüğünü görüyoruz.

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Hydra kontrol paneli.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu duruma getirilen açıklama yazılım sorunlarını işaret ediyor ve özel algoritmalar üzerine inşa edilen yazılımda yük dengeleme sıkıntısı olduğu dile getiriliyor. Şimdi sıra belkide cevabı son dönemin en çok merak edilen sorularından birine açıklık getirmeye! Evet Hydra teknolojisi ile ATi ve Nvidia kartları bir arada çalışıyor. Yapılan testlerde ATi Radeon HD 4890 ve Nvidia GeForce GTX 260+ bir arada çalıştırıldı. Hydra teknolojisi üzerinde çalışan ATi Radeon HD 4890 ve GeForce GTX 260+ ile tek kart kurulumlarına göre daha yüksek performans elde edildiği, oyununa göre %40 ve %33 ekstra performans elde edildiği açıklandı. Oyun testlerinden de anlaşılabileceği üzere Hydra sayesinde hızlı olan kartın performansına yavaş olan modelin %50 performansı eklenebiliyor.

Şu an için 55 oyun ile sorunsuz çalışabildiği belirtilen Hydra teknolojisi için Lucid firmasının çalışmaları devam ediyor. Emekleme aşamasındaki hemen her yeni teknolojide olduğu gibi Hydra için de bazı sorunlardan bahsedilebilir ancak genel görüşün teknolojinin çalıştığı, SLI ve Crossfire gibi yılların teknolojileirne karşı yer yer oldukça iddialı sonuçlara imza attığı ve en önemlisi de farklı üreticilerin kartlarını aynı sistemde çalıştırabildiği yönünde. Devam eden çalışmalarla birlikte performans seviyesinin arttırılması hedeflenen Lucid teknolojisini, önümüzdeki yıl ile birlikte MSI'ın Big Bang Fuzion modeli başta olmak üzere çok sayıda anakartta görmemiz kuvvetle muhtemel zira Gigabyte yaptığı açıklamada Lucid Hydra geliştirme kitine sahip olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

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Aynı üreticinin aynı iki ekran kartı ve farklı iki ekran kartı Hydra üzerinde.

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Farklı iki üreticinin farklı iki model Hydra üzerinde.

http://www.pcper.com/article.php?aid=815&type=expert