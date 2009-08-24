Ve Nokia netbook pazarına giriyor; Booklet 3G

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Geçtiğimiz günlerde N97 modelini ülkemiz pazarında da kullanıma sunan Finlandinya merkezli mobil iletişim devi Nokia'nın, satış rakamlarını ve pazar payını sürekli arttıran Apple ve benzer şekilde akıllı telefon pazarındaki konumunu sürekli güçlendiren Samsung gibi rakiplerine karşı nasıl bir strateji takip edeceği endüstri tarafından merakla beklenedursun, firma farklı alanlarda büyümeyi gözüne kestirmiş durumda. Kısa bir süre önce dünyanın en büyük işlemci ve platform üreticisi Intel ile yeni nesil mobil cihazlar için stratejik iş birliğine giden Nokia'nın bu birliktelik çerçevesinde hazırladığı ilk netbook modeli gün ışığına çıktı. Yüksek satış rakamları ile hem geçtiğimiz yıla hem de yaşanan ekonomik krize rağmen bu yılın ilk yarısına damga vuran netbook pazarını yeni büyüme alanı olarak belirleyen Nokia, uzmanı olduğu mobil iletişim teknolojilerini, ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı mini-bilgisayarlar ile bir araya getirerek pazarın iddialı oyuncularından birisi olmayı hedefliyor.

Nokia'nın ilk detayları ve bazı görselleri gün ışığına çıkan ilk netbook modeli Booklet 3G adını taşıyor. Sadece 1.25 Kg ağırlığında olan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar, Alüminyum kasası ve daha çok dizüstü bilgisayarları anımsatan şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Intel Atom platformunu temel alan ancak kullanılan HDişlemcinin spesifik modeli henüz açıklanmayan Booklet 3G, "HD Ready" ibaresiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Zira 10-inç ekrana sahip olan mini-bilgisayarın 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü desteklemesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 12 saate kadar pil ömrüne sahip olacağı belirtilen Nokia Booklet 3G'nin fark yaratması beklenen detayları yukarıda da belirttiğimiz gibi bağlantı özelliklerinden gizli. Zira gelen bilgilere göre yeni netbook, WiFi ve Bluetooth gibi iletişim teknolojilerine ek olarak kablosuz geniş-bant internet için 3G/ HSPA desteği sunuyor olmasıyla ülkemiz pazarı için de iddialı bir netbook modeli olacak gibi görünüyor.

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Geniş-bant internet için 3G/HSPA desteği ile netbook segmentinde iddialı olması (pek çok netbook modelinde entegre 3G desteği bulunmuyor) beklenen Nokia Booklet 3G, A-GPS teknolojisi ile küresel konum belirleme desteği de sunuyor. Tek bir kablo üzerinden yüksek çözünürlüklü içeriğin aktarılmasına olanak tanıyan HDMI ara birimi ile yeni nesil LCD monitör ve HDTV'lere bağlantı olanağı da sunan Nokia Booklet 3G'nin hangi işletim sistemiyle geleceği de henüz kesinlik kazanmış olmasa d a Windows 7 ile gelebileceği üzerinde durulduğunu da belirtelim.

Nokia Booklet 3G için fiyat ve kullanıma sunulacağı tarih gibi merak konusu olan diğer detayların 2 Eylül'de yapılacak "Nokia World" etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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