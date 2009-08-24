Ve Nokia netbook pazarına giriyor; Booklet 3G

Geçtiğimiz günlerde N97 modelini ülkemiz pazarında da kullanıma sunan Finlandinya merkezli mobil iletişim devi Nokia'nın, satış rakamlarını ve pazar payını sürekli arttıran Apple ve benzer şekilde akıllı telefon pazarındaki konumunu sürekli güçlendiren Samsung gibi rakiplerine karşı nasıl bir strateji takip edeceği endüstri tarafından merakla beklenedursun, firma farklı alanlarda büyümeyi gözüne kestirmiş durumda. Kısa bir süre önce dünyanın en büyük işlemci ve platform üreticisi Intel ile yeni nesil mobil cihazlar için stratejik iş birliğine giden Nokia'nın bu birliktelik çerçevesinde hazırladığı ilk netbook modeli gün ışığına çıktı. Yüksek satış rakamları ile hem geçtiğimiz yıla hem de yaşanan ekonomik krize rağmen bu yılın ilk yarısına damga vuran netbook pazarını yeni büyüme alanı olarak belirleyen Nokia, uzmanı olduğu mobil iletişim teknolojilerini, ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı mini-bilgisayarlar ile bir araya getirerek pazarın iddialı oyuncularından birisi olmayı hedefliyor.
Nokia'nın ilk detayları ve bazı görselleri gün ışığına çıkan ilk netbook modeli Booklet 3G adını taşıyor. Sadece 1.25 Kg ağırlığında olan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar, Alüminyum kasası ve daha çok dizüstü bilgisayarları anımsatan şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Intel Atom platformunu temel alan ancak kullanılan HDişlemcinin spesifik modeli henüz açıklanmayan Booklet 3G, "HD Ready" ibaresiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Zira 10-inç ekrana sahip olan mini-bilgisayarın 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü desteklemesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 12 saate kadar pil ömrüne sahip olacağı belirtilen Nokia Booklet 3G'nin fark yaratması beklenen detayları yukarıda da belirttiğimiz gibi bağlantı özelliklerinden gizli. Zira gelen bilgilere göre yeni netbook, WiFi ve Bluetooth gibi iletişim teknolojilerine ek olarak kablosuz geniş-bant internet için 3G/ HSPA desteği sunuyor olmasıyla ülkemiz pazarı için de iddialı bir netbook modeli olacak gibi görünüyor.
Geniş-bant internet için 3G/HSPA desteği ile netbook segmentinde iddialı olması (pek çok netbook modelinde entegre 3G desteği bulunmuyor) beklenen Nokia Booklet 3G, A-GPS teknolojisi ile küresel konum belirleme desteği de sunuyor. Tek bir kablo üzerinden yüksek çözünürlüklü içeriğin aktarılmasına olanak tanıyan HDMI ara birimi ile yeni nesil LCD monitör ve HDTV'lere bağlantı olanağı da sunan Nokia Booklet 3G'nin hangi işletim sistemiyle geleceği de henüz kesinlik kazanmış olmasa d a Windows 7 ile gelebileceği üzerinde durulduğunu da belirtelim.
Nokia Booklet 3G için fiyat ve kullanıma sunulacağı tarih gibi merak konusu olan diğer detayların 2 Eylül'de yapılacak "Nokia World" etkinliğinde açıklanması bekleniyor.
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dailymobile.se/...
dailymobile.se/...
slashgear.com/...
pahalı olur fakat indirim de yapar nokia ;)
mobile.mail.ru/...
mobile-review.com/...
pahalımı bi haberleri oku ya 816 dolar fiyatı ama vergiler ve aracılardan sonra iyice düşeceğini söylüyor ve vurgulamış taksitle cep ve bil. satanlar toptan alıp birazda kar payı yapar buda bizlere yarar
Cihazın promo'sundan anladığımız kadarıyla belli başlı özellikleri açık, Wintel(windows+intel) bazlı olacağıda kesin (kaynak gösteremeyeceğim, çünkü pek çok yer okudum ve hatırlamayabilirim bile) Fakat yeni nesil Atom işlemcileri barındıran Intel "Pine Trail" platformu üzerine kurulu olacağına dair söylentilerde varmış (bu ihtimali kuvvetlendiren neden ise, açıklanan "up to 12 hours" pil ömrü imiş, ki intelin bu yeni işlemci platformu enerji verimliliği konusunda iddialı imiş)
Aslında bu hamlenin ipuçları da bir süredir ortadaydı, çünkü internetde çıkan hatda chip.com.tr 'nin yıl içinde yaptığı bir-iki haber vardı mesela;
Birincisi Nokia-Intel stratejik işbirliğine gidiyor haberi; bir antlaşma yapıldığından bahsediyordu. (Bu haber daha çok cep telefonlarında mı kullanılacak, yorumlarına sebep olmuşdu)
İkinci haber ise, Nokia'nın yine windows'la işbirliğine gittiği/gideceği yönündeydi...Bunun dışında Nokia'dan bir netbook gelebileceği yüksek sesle tekrarlanan bir dedikoduydu son dönemlerde (malum çıkardığı yüksek teknoloji telefon cihazlarıda, netbook kavramına temas edecek kadar benzer fonksiyonlara sahip olmaya da başlamışlardı)
Yalnız bu hamlenin riskleri de mevcut elbetde...Birincisi öyle ve ya böyle "tam anlamıyla" içinde bulunmadığı bir pazara girmiş olacak; ve pazar lideri değil...Ayrıca zaten netbook pazarının kendi riskleride halihazırda bulumaktadır ki, burada önemli bir soru işareti var; netbook pazarında düşük maliyet-düşük fiyat bazlı ürünler sunulduğu için (zaten hatırlayınız sınırlı işlem ve memnuniyet garantisi veren ucuz laptoplar olarak lanse edilmişti netbooklar) ürünün talep esnekliği, yani tüketicinin fiyat değişimlerine göstereceği etki çok önemli. Yani Nokia eğer "alın ben size zirve bir ürün yaptım, bu bir netbook ve fiyatı da bu kadar yüksek koyuyorum derse" satışların düşük olması içten bile olmaz.
Şimdi bazılarımız marka sadakatinden sözederek pek çok Nokia fanatiği bunu da alır diye düşünebilirler, fakat bu konuda da şöyle bir tezimiz olabilir; Örneğin apple i-phone'u ele alalım; bugün çevremizde pek çok iphone kullanıcısı var, fakat yüzde kaçı macbook kullanıcıdır, muhtemelen çok düşük bir oran. [tabi ki tüketicinin istekleri ve ihtiyaçları ölçüsünde-ayrıca fiyat da gözeterek- bir PC ve ya Mac aldığını biliyorum, fakat olayın özünde ki sebep örnek olması açısından aynı:)] Çünkü değişen ürün varyasyonlarında marka sadakatiyle-satış beklentileri arasında pek alaka kurulamaz.
Fakat dediğimiz gibi bunları konuşmak için çoook erken, ancak fotolar itibariyle ben beğendim
Sonuç olarak bunların hepsi şu an için eldeki verilerle mantık yürütmekden öteye geçemeyen tahminler olarak kalıyor; ta ki 2-3 Eylül Stutgart Nokia World'e kadar...
p.s. uzun bir yazı oldu, fakat paylaşmak istedim...
Ayrıca p.s. Notebook/netbook dizüstü sayfasına Nokia bölümünün eklenmesini talep ediyorum yöneticilerden