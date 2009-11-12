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Ve Nvidia'nın Fermi mimarisi sahneye çıkıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,4b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Nvidia'nın Fermi mimarisi sahneye çıkıyor
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Nvidia hacimli üretimi 2010 yılına kalan Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi için canlı demo gösterimine hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 14-20 Kasım tarihleri arasında Oregon, Amerika'da gerçekleştirilecek Supercomputer 2009 etkinliğinde, Fermi mimarisini temel alan yeni nesil Tesla grafik kartlarının çalışan örnekleri gösterilecek.

HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem pazarını hedef alan Tesla serisinin Fermi tabanlı yeni temilscileri son kullanıcıları hedef alıyor olmasa da, performans değerlerinin Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için bazı ipuçları verebileceği üzerinde duruluyor. Nvidia'nın 17-19 Kasım tarihleri arasında yapacağı demo gösterimiyle ilgili detayları bildirmeye devam edeceğiz.


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alpa07 10 yıl
beklenenın altında kesinlikle çıkmaz çünkü rekabette herkes birbirine fark atmak ister
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Erai 10 yıl

Herkes herşeyi ister, ama her zaman elde edemez
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ugacomtr 10 yıl
kartın normal özelliklerini söylerler ama teknik ince deyayları söylemezler gibime gelio. işlemci ve ramlerin kac mhz olacagini söylemezler ama ddr5 olacagini veya kac bit olacagini söylerler.
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iktyas 10 yıl
hadı hayırlı olsun fermi senı beklıyoruz
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_hijack_ 10 yıl
arkadaşlar neden gpulara gpu çarpanı gbi bşe konulmuyo yda konulamıyo bilgilendirrseniz sewinirim
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_hijack_ 10 yıl
arkadaşlar neden gpulara gpu çarpanı gbi bşe konulmuyo yda konulamıyo bilgilendirrseniz sevinirim
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mamad 10 yıl
Ne kadar büyük bir rastlantı. :) HD5970 de 19 Kasım'da lanse edilecek. Tabi Tesla olduğu söylenmiş. Yani hd5970 ile pek bir rekabet havası olmayacak ama sonuçta Fermi'yi sergileyecek Nvidia. Yani HD5970'in rakibi olacak kartın potansiyelini göreceğiz. :)
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sulo61gun 10 yıl
valla ne yalan söyliyim başlığı okudum sanki kartlar bugün yarın çıkacak gibi sandım
fx57 sen de az değilsin hani
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XIII 10 yıl

mamad

Ne kadar büyük bir rastlantı. :) HD5970 de 19 Kasım'da lanse edilecek. Tabi Tesla olduğu söylenmiş. Yani hd5970 ile pek bir rekabet havası olmayacak ama sonuçta Fermi'yi sergileyecek Nvidia. Yani HD5970'in rakibi olacak kartın potansiyelini göreceğiz. :)

Sever Nvidia böyle aynı tarihlerde Lansman yapmayı :) bakalım bu sefer tuturabileceklermi... bi öncekini gördük...
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sulo61gun 10 yıl
mamad

Ne kadar büyük bir rastlantı. :) HD5970 de 19 Kasım'da lanse edilecek. Tabi Tesla olduğu söylenmiş. Yani hd5970 ile pek bir rekabet havası olmayacak ama sonuçta Fermi'yi sergileyecek Nvidia. Yani HD5970'in rakibi olacak kartın potansiyelini göreceğiz. :)

benim kartların performansını göreceğimiz konusunda şüphelerim var.bir iki uyduruk test yayınlayacaklardır muhtemelen
pazarlama taktiğine yönelik şeyler olacaktır.ama bu sefer maket beklemiyorum yani
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_hijack_ 10 yıl
arkadaşlar bu gpulara neden gpu çarpanı gbi bşe konulmuyo yda konulamıyo bilgilendirirseniz sevinirm
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sadtneverdie 10 yıl
teslayı ne yapacağız ki? ayrıca teslanın performansından ne anlayacağızda dananın kuyruğu kopuyor?
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Zero Limit 10 yıl
acaba grafik işlemciden umudu kestilerde, bari tesla dan parayı vuralım mı dediler?


şaka bir yana başlığı görünce acayip heyecan sarmıştı ancak tesla biraz moral bozdu. inş. ciddi anlamda grafik işlemcisi için ipuçları verir.

merak ettiğim noktalardan biride, fake çıkan fermi maketinin boyutlarında yapabilecekler mi bakalım
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sendomi 10 yıl
ee hadi bakalım görelim neymiş fermi bu kadar zaman sonra bu kadar olaydan sonra yine birşey olursa ...
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dellino 10 yıl
Tesla serisi olduğu için grafiksel performansı pek belli olmayabilir.
Yanlız tesla lansmanı olsa bile Fermi adına bir gelişme, demekki 2010 1.çeyrekten fazla bir erteleme olmayacak.
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Kumandan 10 yıl
belli olacak olan birşey yok, sadece fikir yürütmek için bazı ipuçları olacak.
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Father Torque 10 yıl
Bu sefer maket konusunda daha ince bir işçilik çıkarırlar umarım.
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disorderpunk 10 yıl
sonunda ! Bu ayın 17sinde belli olucak herşey..
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