Ve Nvidia'nın Fermi mimarisi sahneye çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia hacimli üretimi 2010 yılına kalan Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi için canlı demo gösterimine hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 14-20 Kasım tarihleri arasında Oregon, Amerika'da gerçekleştirilecek Supercomputer 2009 etkinliğinde, Fermi mimarisini temel alan yeni nesil Tesla grafik kartlarının çalışan örnekleri gösterilecek.
HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem pazarını hedef alan Tesla serisinin Fermi tabanlı yeni temilscileri son kullanıcıları hedef alıyor olmasa da, performans değerlerinin Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için bazı ipuçları verebileceği üzerinde duruluyor. Nvidia'nın 17-19 Kasım tarihleri arasında yapacağı demo gösterimiyle ilgili detayları bildirmeye devam edeceğiz.
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Herkes herşeyi ister, ama her zaman elde edemez
Sever Nvidia böyle aynı tarihlerde Lansman yapmayı :) bakalım bu sefer tuturabileceklermi... bi öncekini gördük...
benim kartların performansını göreceğimiz konusunda şüphelerim var.bir iki uyduruk test yayınlayacaklardır muhtemelen pazarlama taktiğine yönelik şeyler olacaktır.ama bu sefer maket beklemiyorum yani
şaka bir yana başlığı görünce acayip heyecan sarmıştı ancak tesla biraz moral bozdu. inş. ciddi anlamda grafik işlemcisi için ipuçları verir.
merak ettiğim noktalardan biride, fake çıkan fermi maketinin boyutlarında yapabilecekler mi bakalım
Yanlız tesla lansmanı olsa bile Fermi adına bir gelişme, demekki 2010 1.çeyrekten fazla bir erteleme olmayacak.