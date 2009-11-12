Ve Nvidia'nın Fermi mimarisi sahneye çıkıyor

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Nvidia hacimli üretimi 2010 yılına kalan Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi için canlı demo gösterimine hazırlanıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 14-20 Kasım tarihleri arasında Oregon, Amerika'da gerçekleştirilecek Supercomputer 2009 etkinliğinde, Fermi mimarisini temel alan yeni nesil Tesla grafik kartlarının çalışan örnekleri gösterilecek.

HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem pazarını hedef alan Tesla serisinin Fermi tabanlı yeni temilscileri son kullanıcıları hedef alıyor olmasa da, performans değerlerinin Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için bazı ipuçları verebileceği üzerinde duruluyor. Nvidia'nın 17-19 Kasım tarihleri arasında yapacağı demo gösterimiyle ilgili detayları bildirmeye devam edeceğiz.