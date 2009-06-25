Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı

Microsoft'un kullanıcılar tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi Windows 7 için detaylar netleşmeye devam ediyor. Bir süre önce Sürüm Adayı (RC) yayımlanan ve kullanıcıların beğenisini kazanan yeni işletim sisteminin fiyatları açıklandı. Açıklanan yeni fiyat bilgilerine geçmeden önce Sürüm Adayı (RC) ile ilgili önemli bir detayı paylaşmakta fayda var. Bir süre önce yayımlanan ve bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek Windows 7 Sürüm Adayı (RC), 15 Ağustos ile birlikte artık indirilemeyecek. Yani Redmond merkezli yazılım devi, yeni işletimini pazara sunmadan yaklaşık iki ay önce Sürüm Adayı programına son vererek lansman gününe yoğunlaşmaya başlayacak.
Global lansmanı 22 Ekim'de yapılacak ve eş zamanlı olarak pazara sunulacak olan Windows 7 ilk etapta aralarında Türkçe'nin olmadığı 14 farklı dil seçeneği ile satışa sunulacak. Takvime göre Windows 7'nin Türkçe versiyonu ise diğer 20 yeni dil seçeneği ile birlikte 31 Ekim'de hazır olacak. Hangi tarihte hangi dil seçeneklerinin hazır olacağını haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Windows 7 işletim sistemiyle ilgili kullanıcıların merak ettiği belkide en önemli sorulardan biri de yeni işletim sistemi için güncelleme programının nasıl işleyeceği. Açıklanan detaylara göre, yarın başlayacak ve 31 Ocak 2010 tarihine kadar devam edecek olan Windows 7 Upgrade Option Program'ı şu şekilde işleyecek.
Belirtilen tarihler arasnda katılımcı OEM veya perakende satış noktalarından Windows Vista Home Premium, Business veya Ultimate işletim sistemli PC alan kullanıcılar çok ufak bir bedel veya ücretsiz olarak Windows 7'ye geçiş yapabilecekler. Peki Windows 7 hangi fiyatlarla lanse edilecek. Çok sayıda önemli yeniliğe sahip olan Windows 7 işletim sisteminin Home Premium, Professional ve Ultimate olmak üzere üç farklı varyasyonunun tam sürüm ve güncelleme seçenekleri için belirlenen Amerika satış fiyatları şu şekilde;
- Windows 7 Home Premium (Yükseltme): 119.99$
- Windows 7 Professional (Yükseltme): 199.99$
- Windows 7 Ultimate (Yükseltme): 219.99$
- Windows 7 Home Premium (Tam Sürüm): 199.99$
- Windows 7 Professional (Tam Sürüm): 299.99$
- Windows 7 Ultimate (Tam Sürüm): 319.99$
Microsoft'un yeni işletim sistemini Windows Vista ile kıyaslandığında daha ucuza geliyor. Zira Windows 7 Home Premium 119.99$'lık fiyatıyla Windows Vista Home Premium'dan (129.99$) yaklaşık %10 daha ucuz olacak. Microsoft ayrıca ön-sipariş sistemiyle Windows 7 işletim sistemini %50 daha ucuza verecek. Yarın yani 26 Haziran'da Amerika, Kanada ve Japonya'da başlayacak ön-sipariş ile Windows 7 satışı 11 Temmuz'da sona erecek ve bu dönem zarfında kullanıcılar Windows 7 Home Premium'u 49.99$'a, Windows 7 Professional'ı ise 99.99$'a Best Buy ve Amazon gibi seçilmiş noktalardan satın alabilecekler. İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayan kullanıcılar ise ön-sipariş fırsatından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında faydalanabilecek.
Windows 7'de dil seçenekleri;
22 Ekim: İşletim sistemi 14 farklı dile seçeneği ile lanse edilecek; İngilizce, İspanyolca, Japonca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, Polonyaca, Brezilya Portekizcesi, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Hong Kong Çince'si
31 Ekim: İşletim sistemine 21 dil seçeneği daha geliyor: Türkçe, Çekçe, Portekizce, Macarca, İsveçce, Danimakarca, Norveçce, Fince, Yunanca, Ukraynaca, Romanyaca, Arapça, Litvanyaca, Bulgarca, Estonyaca, Slovence, İbranice, Taylanda dili, Hırvatça, Sırpça, Latince ve Letonca.
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bırakın bu işleri arkadaşlar sanki çok para kazanıyoruzda yok lisanslı yok lisanssız tartışması yapıyoruz kim ne yapıyosa yapıyo ha bilerek ha bilmeyerek
Vistası 32bit olanlar win7 nin 32bit inemi geçecekler , yoksa 64 bit e geçme gibi bir fırsatları varmı?
atıyorum bmwler burada 100bin €. asgari ücretlinin bilmem kaç yıllık maaşı diye bizim bmwyi çalma hakkımız oluyor mu?
fiyatlar pahalı olabilir ama bu korsan kullanımı haklı kılmaz. ferrarilerde gereksiz derecede pahalıdır.
bizim milletin genel özelliği: paranın karşılıgında bir mal istiyor olması. hizmet aldıgı zaman sanki para boşa gitmiş gibi oluyor. ve korsan kullanımı hırsızlık olarak değerlendirmiyoruz
ayrıca windows 150 dolar olan işletim sistemini 100 dolar yapsa emin olun zarar eder
yani adamlar dünya devi. patronları dünyanın en zengin adamı ama fiyatlandırma politikaları yanlış. dogru olanı bizim forumdaki arkadaşlarımız biliyor. vallahi tebrikler ne diyeyim.
orjinal işletim sistemini 1-kurumsal şirketler 2- hazır pcler alıyor. bunların oranu yüzde 90 dır. toplama pc ile orj işletim sistemi alan yüzde 10 falandır.
şimdi sen fiyatı yarıya indirsen bu kez kurumsal şirketlerden ve hazır pclerden az kar edeceksin . toplama pc ile orjinal işleim sistemi alanların sayısı belki biraz artar ama genele bakınca asıl hedef kitlenden az gelir elde ettin
buna ne diyeceksiniz?
bir de ürünlerin gerçek ederini hesaplamaya kalkarsak iş çok farklı bir boyuta gider. işletim sisteminin ederini 50 tl olarak biçenler 5 tllik bir kot pantolana acaba kaç para veriyorlar? evet dogru duydunuz. bizzat şahit oldum bir magaza bol miktarda kot pantolon alacaktı ve tanesi 2 dolara geliyordu. buna rağmen fiyatı pahalı buluyorlardı. tekstilden anlayan kişiye babam kendi kot pantolonunu sordu öylesine. adamın verdiği cevap 1.5 dolarada var 2.5 dolara da seninki 1.5 dolarlık falan:-) ki babam min 20 tlye almıştı o pantolonu.
yani demek istedigim herşeyde yüksek kar oranları var. firmalar buna göre iş yapıyor. şimdi 100 dolarlık işlemci 90 dolara mı üretiliyor zannediyorsunuz? microsoft çok çakal ama amd intel iyi niyetli. yeni ne üretseler hemen piyasaya sürerler. nabza göre şerbet vermezler teknoloji saklamazlar değil mi? fiyat politikaları da adildir
Orjinal işletim sistemi kullanmanın bana göre en iyi taraflarından biri, bir sorun çıktığında forumlara yazıp ağzı süt kokan veledlerden akıl almaya çalışmaktansa Microsoft' un uzman kişisinin PC nize bağlanıp soruna anında müdahale edebilmesi...
tavsiyem öğrenciysen...MS Office in öğrenci sürümü var.Ben de Office 2003 öğrenci almıştım üniversitedeyken hala kullanıyorum...son sürümü takip edecen diye bi şart yok Office de...çok da pahalı değil...
ayrıca yasal yabancı dijital müzik için site arıyorsan www.7digital.com u tavsiye ederim...Türkiye den yasal olarak dijital alışveriş yapılabiliyor...Oyun CD/DVD leri için www.ebay.co.uk tavsiyemdir ama dikkatli ol güvenilir satıcılardan alışveriş yap...Müzik CD si www.amazon.com dvd ler için www.amazon.co.uk gerçi oyun olsun film olsun son derece uygun fiyatlarla ülkemizde var...4-5 yıl önce böyle değildi...
ayrıca ufak bir tavsiye açıklaması biraz uzun ama yurtdışından alışveriş yaparken ürünleri tek tek al...her ürün ayrı bir postayla gelsin...ayrıca son sürüm kompleksi kötü bişey yıllar önce ACDsee almıştım hala işimi görüyor...ben alandan beri kaç tane sürüm değişti...gelelim bu tavsiyeleri niye yapıyorum....hiç içimden geldi :)
dediklerine katılıyorum da bir ekleme yapmak istiyorum...korsan kullanım beleşçilikle, zihin yapısıyla,kültür seviyesiyle vs.vs alakalı değil tamamiyle hırsızlıkla alkalı tam olarak bu...aslında kullanıcılar ekran kartı cpu yu da çalarak bulabilseler alacaklar ama o kadarını da yapamıyorlar...benim gözümde windowsu korsan kullananla araba çalanın pek bir farkı yok...birisi sanal bir ürün, kopyalanması kolay birisi fiziksel bir ürün...ama özünde aynı tek kelimeyle hırsızlık...ayrıca kişisel kanaatim olarak bir firma 10$ lık bir ürünü değil 100$ a 100.000.000$ a bile satsa kişiye hırsızlık hakkı vermez...beğenmiyorsan sen OS,3D API,vs vs yaz bedava dağıt...dediğim gibi bence korsan windows kullanmayla bilgisayarcının vitrinindeki CPU yu çalmanın arasında fark yok...
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birde şuna gıcık oluyorum...korsan ve windowsla ilgili bir haber olsa millet hemen GNU,Linux falan başlıyor konuşmaya...sizi tutan mı var...gidin kullanın...Linux un gelişmesine engel değilki paralı yazılımlar...gelişsin dünya ya yayılsın umramda bile değil...kullanan kullansın...böyle diyorum çünkü sanki windows linux un önündeki engel gibi algılatılmaya çalışılıyor...anlamadığım nokta bu...
Orjinal vista kullananlar windows 7 ye üçretsiz olarak geçebiliyormu