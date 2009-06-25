Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı

Microsoft'un kullanıcılar tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi Windows 7 için detaylar netleşmeye devam ediyor. Bir süre önce Sürüm Adayı (RC) yayımlanan ve kullanıcıların beğenisini kazanan yeni işletim sisteminin fiyatları açıklandı. Açıklanan yeni fiyat bilgilerine geçmeden önce Sürüm Adayı (RC) ile ilgili önemli bir detayı paylaşmakta fayda var. Bir süre önce yayımlanan ve bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek Windows 7 Sürüm Adayı (RC), 15 Ağustos ile birlikte artık indirilemeyecek. Yani Redmond merkezli yazılım devi, yeni işletimini pazara sunmadan yaklaşık iki ay önce Sürüm Adayı programına son vererek lansman gününe yoğunlaşmaya başlayacak.

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Global lansmanı 22 Ekim'de yapılacak ve eş zamanlı olarak pazara sunulacak olan Windows 7 ilk etapta aralarında Türkçe'nin olmadığı 14 farklı dil seçeneği ile satışa sunulacak. Takvime göre Windows 7'nin Türkçe versiyonu ise diğer 20 yeni dil seçeneği ile birlikte 31 Ekim'de hazır olacak. Hangi tarihte hangi dil seçeneklerinin hazır olacağını haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Windows 7 işletim sistemiyle ilgili kullanıcıların merak ettiği belkide en önemli sorulardan biri de yeni işletim sistemi için güncelleme programının nasıl işleyeceği. Açıklanan detaylara göre, yarın başlayacak ve 31 Ocak 2010 tarihine kadar devam edecek olan Windows 7 Upgrade Option Program'ı şu şekilde işleyecek.

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Belirtilen tarihler arasnda katılımcı OEM veya perakende satış noktalarından Windows Vista Home Premium, Business veya Ultimate işletim sistemli PC alan kullanıcılar çok ufak bir bedel veya ücretsiz olarak Windows 7'ye geçiş yapabilecekler. Peki Windows 7 hangi fiyatlarla lanse edilecek. Çok sayıda önemli yeniliğe sahip olan Windows 7 işletim sisteminin Home Premium, Professional ve Ultimate olmak üzere üç farklı varyasyonunun tam sürüm ve güncelleme seçenekleri için belirlenen Amerika satış fiyatları şu şekilde;

Windows 7 Home Premium (Yükseltme): 119.99$

119.99$ Windows 7 Professional (Yükseltme): 199.99$

199.99$ Windows 7 Ultimate (Yükseltme): 219.99$

Windows 7 Home Premium (Tam Sürüm): 199.99$

199.99$ Windows 7 Professional (Tam Sürüm): 299.99$

299.99$ Windows 7 Ultimate (Tam Sürüm): 319.99$

Microsoft'un yeni işletim sistemini Windows Vista ile kıyaslandığında daha ucuza geliyor. Zira Windows 7 Home Premium 119.99$'lık fiyatıyla Windows Vista Home Premium'dan (129.99$) yaklaşık %10 daha ucuz olacak. Microsoft ayrıca ön-sipariş sistemiyle Windows 7 işletim sistemini %50 daha ucuza verecek. Yarın yani 26 Haziran'da Amerika, Kanada ve Japonya'da başlayacak ön-sipariş ile Windows 7 satışı 11 Temmuz'da sona erecek ve bu dönem zarfında kullanıcılar Windows 7 Home Premium'u 49.99$'a, Windows 7 Professional'ı ise 99.99$'a Best Buy ve Amazon gibi seçilmiş noktalardan satın alabilecekler. İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayan kullanıcılar ise ön-sipariş fırsatından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında faydalanabilecek.

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Windows 7'de dil seçenekleri;

22 Ekim: İşletim sistemi 14 farklı dile seçeneği ile lanse edilecek; İngilizce, İspanyolca, Japonca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, Polonyaca, Brezilya Portekizcesi, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Hong Kong Çince'si

31 Ekim: İşletim sistemine 21 dil seçeneği daha geliyor: Türkçe, Çekçe, Portekizce, Macarca, İsveçce, Danimakarca, Norveçce, Fince, Yunanca, Ukraynaca, Romanyaca, Arapça, Litvanyaca, Bulgarca, Estonyaca, Slovence, İbranice, Taylanda dili, Hırvatça, Sırpça, Latince ve Letonca.