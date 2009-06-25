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Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı

Microsoft'un kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7 için belirlenen fiyatlar açıklandı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un kullanıcılar tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi Windows 7 için detaylar netleşmeye devam ediyor. Bir süre önce Sürüm Adayı (RC) yayımlanan ve kullanıcıların beğenisini kazanan yeni işletim sisteminin fiyatları açıklandı. Açıklanan yeni fiyat bilgilerine geçmeden önce Sürüm Adayı (RC) ile ilgili önemli bir detayı paylaşmakta fayda var. Bir süre önce yayımlanan ve bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek Windows 7 Sürüm Adayı (RC), 15 Ağustos ile birlikte artık indirilemeyecek. Yani Redmond merkezli yazılım devi, yeni işletimini pazara sunmadan yaklaşık iki ay önce Sürüm Adayı programına son vererek lansman gününe yoğunlaşmaya başlayacak.

Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı
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Global lansmanı 22 Ekim'de yapılacak ve eş zamanlı olarak pazara sunulacak olan Windows 7 ilk etapta aralarında Türkçe'nin olmadığı 14 farklı dil seçeneği ile satışa sunulacak. Takvime göre Windows 7'nin Türkçe versiyonu ise diğer 20 yeni dil seçeneği ile birlikte 31 Ekim'de hazır olacak. Hangi tarihte hangi dil seçeneklerinin hazır olacağını haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Windows 7 işletim sistemiyle ilgili kullanıcıların merak ettiği belkide en önemli sorulardan biri de yeni işletim sistemi için güncelleme programının nasıl işleyeceği. Açıklanan detaylara göre, yarın başlayacak ve 31 Ocak 2010 tarihine kadar devam edecek olan Windows 7 Upgrade Option Program'ı şu şekilde işleyecek.

Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı
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Belirtilen tarihler arasnda katılımcı OEM veya perakende satış noktalarından Windows Vista Home Premium, Business veya Ultimate işletim sistemli PC alan kullanıcılar çok ufak bir bedel veya ücretsiz olarak Windows 7'ye geçiş yapabilecekler. Peki Windows 7 hangi fiyatlarla lanse edilecek. Çok sayıda önemli yeniliğe sahip olan Windows 7 işletim sisteminin Home Premium, Professional ve Ultimate olmak üzere üç farklı varyasyonunun tam sürüm ve güncelleme seçenekleri için belirlenen Amerika satış fiyatları şu şekilde;

  • Windows 7 Home Premium (Yükseltme): 119.99$
  • Windows 7 Professional (Yükseltme): 199.99$
  • Windows 7 Ultimate (Yükseltme): 219.99$
  • Windows 7 Home Premium (Tam Sürüm): 199.99$
  • Windows 7 Professional (Tam Sürüm): 299.99$
  • Windows 7 Ultimate (Tam Sürüm): 319.99$

Microsoft'un yeni işletim sistemini Windows Vista ile kıyaslandığında daha ucuza geliyor. Zira Windows 7 Home Premium 119.99$'lık fiyatıyla Windows Vista Home Premium'dan (129.99$) yaklaşık %10 daha ucuz olacak. Microsoft ayrıca ön-sipariş sistemiyle Windows 7 işletim sistemini %50 daha ucuza verecek. Yarın yani 26 Haziran'da Amerika, Kanada ve Japonya'da başlayacak ön-sipariş ile Windows 7 satışı 11 Temmuz'da sona erecek ve bu dönem zarfında kullanıcılar Windows 7 Home Premium'u 49.99$'a, Windows 7 Professional'ı ise 99.99$'a Best Buy ve Amazon gibi seçilmiş noktalardan satın alabilecekler. İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayan kullanıcılar ise ön-sipariş fırsatından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında faydalanabilecek.

Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı
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Ve Windows 7'nin fiyatları açıklandı
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Windows 7'de dil seçenekleri;

22 Ekim: İşletim sistemi 14 farklı dile seçeneği ile lanse edilecek; İngilizce, İspanyolca, Japonca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, Polonyaca, Brezilya Portekizcesi, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Hong Kong Çince'si

31 Ekim: İşletim sistemine 21 dil seçeneği daha geliyor: Türkçe, Çekçe, Portekizce, Macarca, İsveçce, Danimakarca, Norveçce, Fince, Yunanca, Ukraynaca, Romanyaca, Arapça, Litvanyaca, Bulgarca, Estonyaca, Slovence, İbranice, Taylanda dili, Hırvatça, Sırpça, Latince ve Letonca.


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DH Misafiri 9 yıl
evet işletim sistemlerı fıyat konusunda çok yuksek.adam parayla bozmus kafayı somuruyor mılletı.yapsın 100 tl bak nasıl satılıyor peynır ekmek gıbı gıder.hemen gıder alırım dusunmem bıle cızılsın gıderım yenısını alırım.ama sorun bu deıl zaten vıstayı yaptı arkasından windows 7 çıkardı buda mıllete yedırdı anlamına geldı.madem bukadar kolay fıyatları ındır ındırkı korsana ragbet azalsın yoksa dahada berbat oluyor hersey.insanlarda haklı onlarında telif hakları korsandan yana :))
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Hykr0 9 yıl
fiytına degermi?? yoksa xp devam mı ?
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XPUForce 10 yıl
işletim sistemleri yada bazı yazılımların niye fiyatları bu kadar yüksek? Mesela falanca firma 4 çekirdekli bir işlemci üretiyor 153$ Microsoft ise win xp'nin geliştirilmiş haline 200$ diyor. xp'yi geliştirmek bu kadar zor mu yaw? Diyelimki geliştirmek okadar da kolay değil işletim sistemini çoğaltmak bu kadar zor mu? insanlar donanım üretiyor bu fiyatın altında satıyor bu win 7'nin ne özelliği var anlamadım gitti? yanlış anlaşılmasın Microsoft açıklama yapmak zorunda değil tabiki ben sadece niye bu kadar pahalı olduğunu merak ettim.
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hakanr 10 yıl
zenginin malı züğürtün ağzını yorarmış
bırakın bu işleri arkadaşlar sanki çok para kazanıyoruzda yok lisanslı yok lisanssız tartışması yapıyoruz kim ne yapıyosa yapıyo ha bilerek ha bilmeyerek
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Mechatronik 10 yıl

Vistası 32bit olanlar win7 nin 32bit inemi geçecekler , yoksa 64 bit e geçme gibi bir fırsatları varmı?
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XPUForce 10 yıl
Bir işletim sistemi yazılımı bu kadar abartılır. Microsoft'un fiyat politikası gerçekten berbat. Adamlar sanki işlemci üretiyo fiyatlara bak. Bu parayla resmen sistem toplanır. 70$ yapsalar ne olur yaw.
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celalcaner2 10 yıl
arkadaşlar windows 7 nin pahalı olması bize korsan kullanma hakkını vermez.,

atıyorum bmwler burada 100bin €. asgari ücretlinin bilmem kaç yıllık maaşı diye bizim bmwyi çalma hakkımız oluyor mu?

fiyatlar pahalı olabilir ama bu korsan kullanımı haklı kılmaz. ferrarilerde gereksiz derecede pahalıdır.


bizim milletin genel özelliği: paranın karşılıgında bir mal istiyor olması. hizmet aldıgı zaman sanki para boşa gitmiş gibi oluyor. ve korsan kullanımı hırsızlık olarak değerlendirmiyoruz

ayrıca windows 150 dolar olan işletim sistemini 100 dolar yapsa emin olun zarar eder

yani adamlar dünya devi. patronları dünyanın en zengin adamı ama fiyatlandırma politikaları yanlış. dogru olanı bizim forumdaki arkadaşlarımız biliyor. vallahi tebrikler ne diyeyim.

orjinal işletim sistemini 1-kurumsal şirketler 2- hazır pcler alıyor. bunların oranu yüzde 90 dır. toplama pc ile orj işletim sistemi alan yüzde 10 falandır.

şimdi sen fiyatı yarıya indirsen bu kez kurumsal şirketlerden ve hazır pclerden az kar edeceksin . toplama pc ile orjinal işleim sistemi alanların sayısı belki biraz artar ama genele bakınca asıl hedef kitlenden az gelir elde ettin

buna ne diyeceksiniz?

bir de ürünlerin gerçek ederini hesaplamaya kalkarsak iş çok farklı bir boyuta gider. işletim sisteminin ederini 50 tl olarak biçenler 5 tllik bir kot pantolana acaba kaç para veriyorlar? evet dogru duydunuz. bizzat şahit oldum bir magaza bol miktarda kot pantolon alacaktı ve tanesi 2 dolara geliyordu. buna rağmen fiyatı pahalı buluyorlardı. tekstilden anlayan kişiye babam kendi kot pantolonunu sordu öylesine. adamın verdiği cevap 1.5 dolarada var 2.5 dolara da seninki 1.5 dolarlık falan:-) ki babam min 20 tlye almıştı o pantolonu.

yani demek istedigim herşeyde yüksek kar oranları var. firmalar buna göre iş yapıyor. şimdi 100 dolarlık işlemci 90 dolara mı üretiliyor zannediyorsunuz? microsoft çok çakal ama amd intel iyi niyetli. yeni ne üretseler hemen piyasaya sürerler. nabza göre şerbet vermezler teknoloji saklamazlar değil mi? fiyat politikaları da adildir
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TuVNeRa 10 yıl
Bugüne dek yeni laptop aldığım haricinde orjinal Windows işletim sistemi kullanmadım. İstediğim özellikte işletim sisteminin Micorosoft 400 $ dan aşağı satmadı çünkü.
Orjinal işletim sistemi kullanmanın bana göre en iyi taraflarından biri, bir sorun çıktığında forumlara yazıp ağzı süt kokan veledlerden akıl almaya çalışmaktansa Microsoft' un uzman kişisinin PC nize bağlanıp soruna anında müdahale edebilmesi...
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ycealtin 10 yıl
ms bu üründen rekor falan beklemiyo heralde
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nastayashiTR 10 yıl
pre order ile satın alsak usa dan amazon.comdan 49 da bizim türkiyeden aldığımız vista home premiumu win7 ye yükseltebilir miyiz ? 26 hazirandan önce alanlar için türkiyede satışa sunulduğu zaman yükseltme paketi olur mu yoksa sadece box mı satarlar?26 hazirandn önce alanların hiç bir şekilde indirimi olmayacak mi?masaüstünde lisanslı kullanmadım hiç.masaüstünü satıp notebook alınca yüklü geldi.notebook alırken lisansa da para verdik sonuçta acer 6935g.acer sitesinde yükseltme için link war ama notebook serial girince 26 hazirandan önce alındığı için kabul etmiyorum.şimdi eninde sonunda win 7 ye geçeceğim.49 dolarlık pre order bi şekilde alsak yurtdışıdan notebookla gelen vistayı win7 ye yükseltebilir miyiz?vista lisansı için zaten para verdik.çıkmasını beklemek mi daha avantajlı olur yoksa 49 dolarlık pre order almak mı?
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yasargullu 10 yıl
ben windows 7 2 sefer yükledim drıverleri tanıyor ama ses hiç çıkmıyor biosuda güncelledim ses yine çıkmıyor ses kartım realtek ana kart ise asus p5ld2-se yardımcı olcak arkadaş yok mu? yardımcı olursanız teşekkür ederim.
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Rizeli55 10 yıl
isimbulamadım................................................
tavsiyem öğrenciysen...MS Office in öğrenci sürümü var.Ben de Office 2003 öğrenci almıştım üniversitedeyken hala kullanıyorum...son sürümü takip edecen diye bi şart yok Office de...çok da pahalı değil...
ayrıca yasal yabancı dijital müzik için site arıyorsan www.7digital.com u tavsiye ederim...Türkiye den yasal olarak dijital alışveriş yapılabiliyor...Oyun CD/DVD leri için www.ebay.co.uk tavsiyemdir ama dikkatli ol güvenilir satıcılardan alışveriş yap...Müzik CD si www.amazon.com dvd ler için www.amazon.co.uk gerçi oyun olsun film olsun son derece uygun fiyatlarla ülkemizde var...4-5 yıl önce böyle değildi...
ayrıca ufak bir tavsiye açıklaması biraz uzun ama yurtdışından alışveriş yaparken ürünleri tek tek al...her ürün ayrı bir postayla gelsin...ayrıca son sürüm kompleksi kötü bişey yıllar önce ACDsee almıştım hala işimi görüyor...ben alandan beri kaç tane sürüm değişti...gelelim bu tavsiyeleri niye yapıyorum....hiç içimden geldi :)
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Rizeli55 10 yıl
isimbulamadim;
dediklerine katılıyorum da bir ekleme yapmak istiyorum...korsan kullanım beleşçilikle, zihin yapısıyla,kültür seviyesiyle vs.vs alakalı değil tamamiyle hırsızlıkla alkalı tam olarak bu...aslında kullanıcılar ekran kartı cpu yu da çalarak bulabilseler alacaklar ama o kadarını da yapamıyorlar...benim gözümde windowsu korsan kullananla araba çalanın pek bir farkı yok...birisi sanal bir ürün, kopyalanması kolay birisi fiziksel bir ürün...ama özünde aynı tek kelimeyle hırsızlık...ayrıca kişisel kanaatim olarak bir firma 10$ lık bir ürünü değil 100$ a 100.000.000$ a bile satsa kişiye hırsızlık hakkı vermez...beğenmiyorsan sen OS,3D API,vs vs yaz bedava dağıt...dediğim gibi bence korsan windows kullanmayla bilgisayarcının vitrinindeki CPU yu çalmanın arasında fark yok...
------------------------------------
birde şuna gıcık oluyorum...korsan ve windowsla ilgili bir haber olsa millet hemen GNU,Linux falan başlıyor konuşmaya...sizi tutan mı var...gidin kullanın...Linux un gelişmesine engel değilki paralı yazılımlar...gelişsin dünya ya yayılsın umramda bile değil...kullanan kullansın...böyle diyorum çünkü sanki windows linux un önündeki engel gibi algılatılmaya çalışılıyor...anlamadığım nokta bu...
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em007re 10 yıl
Al işte yine bir windows çıkışı ve yine Tahrih dersleri ....Teşşekürler....
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SEMiZ 10 yıl


Orjinal vista kullananlar windows 7 ye üçretsiz olarak geçebiliyormu
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ogunselhan 10 yıl
hayatta almam. emek hırsızlığı yapacağım.
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