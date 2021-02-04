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    Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S!

    9
    04 Şubat 2021, 20:18
    18,9b
    1
    Oyun Konsolları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videomuzda 4500 TL seviyelerinde oyun oynamak için hangi ürün tercih edilmeli sorusuna cevap arıyoruz. Oyun bilgisayarı ve Xbox Series S kıyaslamasını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.

    Bu videomuzda 4500 TL seviyelerinde oyun oynamak için hangi ürün tercih edilmeli sorusuna cevap arıyoruz. Oyun bilgisayarı ve Xbox Series S kıyaslamasını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.

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    1 Ocak 2021 tarihi itibariyle oyun konsollarına uygulanan gümrük vergisi %50 seviyelerinden %20'ye çekildi. Bu vergi indirimi sonrası oyun konsollarında bir fiyat düşüşü geç olsada gerçekleşti. Fiyat düşüşleri sonrası yeni nesil Xbox Series S'in fiyatı 5400TL'den 4200-4500TL fiyatları arasına kadar düştü. 

    Fiyatların bu seviyelere gelmesi sonrası da oyuncu bilgisayarı almayı düşünen kişiler ikilemde kalmaya başladı. Donanım Haber Forum'umuzda ve çeşitli topluluklarda bu soru çok sorulmaya başladı. Bizde bu videoda bu sorunun cevabını veriyoruz. Sizce 4500 TL'ye oyun bilgisayarı mı, yoksa Xbox Series S mi?

    Performans testi Kaynağı : PC MARK, RD OPA

    İyi seyirler!



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Salt oyun için alınacaksa S.

    Ki 4.500TL ye de PC ? O paraya ekran kartı bile zor alınır.
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    Spaceman81 (tansu t) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) MortalRide
    kaynak nasıl kaynaksa meraklısı olmıyan arastırmıyan bır kısı 30 fps oyuna 120 yazdıgınız ıcın ultra bırde:)belkı guvenıp alıcak monıtorunu ona gore secıcek eve gelıp takınca sonuc ortada.paranın zor kazanıldıgı fıyatların uctugu bu donemde yanlıs yonlendırme cok hatalı
    kaynak nasıl kaynaksa meraklısı olmıyan arastırmıyan bır kısı 30 fps oyuna 120 yazdıgınız ıcın ultra bırde:)belkı guvenıp alıcak monıtorunu ona gore secıcek eve...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    MortalRide (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spaceman81
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    https://forum.donanimhaber.com/vergi-indirimi-sonrasi-pc-vs-xbox-series-s--147772591#147773960

    https://www.donanimhaber.com/vergi-indirimi-sonrasi-pc-vs-xbox-series-s--129736


    Donanımhaber yönetimi yaptıkları hareketlerle resmen kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar.Doğru kaynaklarla belirttiğim bilgileri siliyorlar.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    iamgireyziboi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl inceleme, bu nasıl FPS değerleri?

    Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem ama yaşım 20, 10 yıldır teknolojiyi takip ediyorum kullanıyorum şuraya beni koysanız 10 kat daha düzgün iş çıkarırdım.
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    tonodias 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu videolar konuyu açar açmaz başlamasın yeter artık
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    M micropod (sarper şaşmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Videonun ortasına kadar arkadaşı niye topa tutuyorlar ki diye devam ederken, fps değerleri gelince höh dedim direk :D abi konsolun kapasitesini bilen adam yazmaz o fps leri :D



    İyi araştırılmadan hazırlanan bir video olmuş, niye öyle olmuş?
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    ingilizceturkcekelime (Sedat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İntro ve geçiş efektleri çok kötü olmuş gerçekten.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha fazla rezil olmadan silin şu videoyu.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4500 TL ye ekran kartı bile yok doğru düzgün



    Dandik rx 580 1000rl den 2. Elleri şuan ne olmuş.



    4500tl Lik sistem xbox s yanıjs yaklaşamaz maalesef



    Fiyatı pahalı olabilir de pc fiyatı da ortada



    Neyse ben yazın zaten yurtdışından 550 dolara cdli Ps5 alcam fakirler sizi
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    MuharremAylar (Kenan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konsol üreticileri tarihin başından beri parayı donanımdan değil yazılımdan kazanırlar. Konsol mağazalarındaki "indirim"li fiyatlar Steam'in, Epic'in düz fiyatlarından bile daha pahalı. Bölgesel fiyatlandırma adına Gamepass dışında hiçbir şey yok konsol tarafında. Karşılaştırma yapılırken bu da göz önünde bulundurulmalı.
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    enesdegirmenci (Enes DEGİRMENCİ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Videoyu izleyip değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Performans testi için gelen yorumlarla alakalı bir kaç şey söylemek istiyorum.



    Performans testini kaynak olarak Reddit(Rd Opa üye) ve Pc Mark gibi kaynaklardan verileri alarak sizlerle buluşturduk. Bu verileri kendi yaptığımız testler ile elde etmedik. Belirttiğim kaynaklardan bilgileri kolaylıkla inceleyebilirsiniz

    Teşekkürler...
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    MortalRide (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) enesdegirmenci
    Sayın Enes Değirmenci,

    Bu belirttiğiniz değerlerin doğruluğunun bulunmadığını tüm kaynaklarıyla belirttim.İsterseniz birçok kaynak da ekleyebilirim.Eğer siz kendi belirttiğiniz kaynakların doğruluğundan eminseniz bu doğru olduğuna inandığınız kaynakların linklerini bizle paylaşın.Biz de hatamız varsa kendi yazdıklarımızı ona göre düzeltelim.Ancak belirttiğiniz verilerin ve kaynak olarak aldığınızı söylediğiniz kaynakların bir doğruluğu yoksa sizin "Herkesten özür dileriz.Bir hatamız oldu.Bununla alakalı olarak videomuzda paylaştığımız verileri doğrularıyla değiştireceğiz.Çünkü doğru bilgileri paylaşmak Türkiye'de teknoloji medyası olarak en çok güvenilen sitelerden biri olduğumuz için bizim görevimiz.Çünkü gazetecilik doğru ve tarafsız bilgi paylaşmakla olur.Biz de bu şekilde davranmaya özen gösteriyoruz." şeklinde veya buna benzer veya tamamen farklı ama hatanızı anladığınız bir açıklama gayet yeterli.Ancak tekrar ediyorum.Lütfen bu tarz saçma ve doğruluğu bulunmayan yerleri kaynak almayın.Bu konulardan anlayan kişiler paylaştıklarınıza baktığında sadece gülüyorlar.Kendinizi komik duruma düşürmeyin lütfen.Teşekkürler...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Özgür1616 (Özgür Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konsol tarafında fps verilerinde sıkıntı var gibi . Bildiğim kadarıyla konsollarda zaten fps kilidi mevcut (yanlışsam düzeltirsiniz) çoğu oyun 60' a kilitli zaten. Sanırım kaynak olarak bu videoyu aldınız .
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Series S, PS5'in olması gereken fiyatına düşmüş. Yanisi şu, konsollar şu an yine de çok pahalı.
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