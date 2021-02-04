Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S!

Bu videomuzda 4500 TL seviyelerinde oyun oynamak için hangi ürün tercih edilmeli sorusuna cevap arıyoruz. Oyun bilgisayarı ve Xbox Series S kıyaslamasını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.

Bu videomuzda 4500 TL seviyelerinde oyun oynamak için hangi ürün tercih edilmeli sorusuna cevap arıyoruz. Oyun bilgisayarı ve Xbox Series S kıyaslamasını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.

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1 Ocak 2021 tarihi itibariyle oyun konsollarına uygulanan gümrük vergisi %50 seviyelerinden %20'ye çekildi. Bu vergi indirimi sonrası oyun konsollarında bir fiyat düşüşü geç olsada gerçekleşti. Fiyat düşüşleri sonrası yeni nesil Xbox Series S'in fiyatı 5400TL'den 4200-4500TL fiyatları arasına kadar düştü.

Fiyatların bu seviyelere gelmesi sonrası da oyuncu bilgisayarı almayı düşünen kişiler ikilemde kalmaya başladı. Donanım Haber Forum'umuzda ve çeşitli topluluklarda bu soru çok sorulmaya başladı. Bizde bu videoda bu sorunun cevabını veriyoruz. Sizce 4500 TL'ye oyun bilgisayarı mı, yoksa Xbox Series S mi?

Performans testi Kaynağı : PC MARK, RD OPA

İyi seyirler!