Verizon, Samsung Galaxy Tab'i 600$'lık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunuyor

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticisi Samsung'un Apple iPad'e rakip olarak çıkarttığı Galaxy Tab, Amerikan telefon operatörü Verizon tarafından satışa sunuluyor. 11 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacak Galaxy Tab için Verizon'un belirlediği fiyat en ucuz iPad'den 100$ daha pahalı yani 599.99$. Verizon, data planı olaraksa 20 dolar karşılığında aylık 1GB internet sunuyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç ekrana sahip Galaxy Tab, ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye entegre PowerVR SGX 540 grafik birimi ile 3D hızlandırma ve HD video oynatma konusunda da iddialı olan tablet bilgisayar, 512MB RAM ile birlikte geliyor ve Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında daha yüksek depolama alanı için microSD kart slotu, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen LED flash destekli ve oto-fokus özellikli kamera, 2.5G ve 3G desteği ile 802n WiFi detaylara yer verildiğini görüyoruz. Verizon'un Samsung Galaxy Tab'i Amerika'da satışa sunmasıyla birlikte iPad satışlarının bu durumdan ne ölçüde etkileneceğini ise zaman gösterecek.