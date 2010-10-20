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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verizon, Samsung Galaxy Tab'i 600$'lık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticisi Samsung'un Apple iPad'e rakip olarak çıkarttığı Galaxy Tab, Amerikan telefon operatörü Verizon tarafından satışa sunuluyor. 11 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacak Galaxy Tab için Verizon'un belirlediği fiyat en ucuz iPad'den 100$ daha pahalı yani 599.99$. Verizon, data planı olaraksa 20 dolar karşılığında aylık 1GB internet sunuyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç ekrana sahip Galaxy Tab, ARM Cortex A8 mimarisini temel alan 1GHz Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye entegre PowerVR SGX 540 grafik birimi ile 3D hızlandırma ve HD video oynatma konusunda da iddialı olan tablet bilgisayar, 512MB RAM ile birlikte geliyor ve Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında daha yüksek depolama alanı için microSD kart slotu, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen LED flash destekli ve oto-fokus özellikli kamera, 2.5G ve 3G desteği ile 802n WiFi detaylara yer verildiğini görüyoruz. Verizon'un Samsung Galaxy Tab'i Amerika'da satışa sunmasıyla birlikte iPad satışlarının bu durumdan ne ölçüde etkileneceğini ise zaman gösterecek.


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DH Misafiri 8 yıl
Ben ürünü bestbuy da gördüm sanırım buradaki ürünler oparator anlaşmalı ürünler biri verizon digeri spring mesela bu telefonu bu magzadan alıp pasaport kaydını yaptırsak türkiyede çalışır mı?

Çalışmaz
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vagabond01 9 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
Bi Sorum olacak,Amerikadan Bi Tanıdıgım Gelecek Ay türkiye'ye gelecek
Galaxy Tab'i getirtmek istiyorum ne yapmam gerektigi konusunda bana yardımcı
olurmusunuz
Ben ürünü bestbuy da gördüm sanırım buradaki ürünler oparator anlaşmalı ürünler biri verizon digeri spring mesela bu telefonu bu magzadan alıp pasaport kaydını yaptırsak türkiyede çalışır mı?
Yardımlarınız için Şimdiden Teşekkür Ederim
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gurol 9 yıl

fx57
... Galaxy Tab için Verizon'un belirlediği fiyat en ucuz iPad'den 100$ daha pahalı yani 599.99$....

Acaba haber çeviri mi yok kendi yorumunuz mu? Doğal olarak en ucuz ipadin 3g olmadığını hatırlatmak gerek: En ucuz 3g Ipad.

Wi-Fi + 3G 3G data plan sold separately.
16GB
$629.00
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AlienOne 9 yıl
Samsung'un cep telefonu piyasasındaki fiyatlarına baktığımda hiç kuşkusuz,piyasaya yeni girmiş olan 1400$ değerindeki bir ürünün kısa zaman içerisinde düştüğünü hatta yarı fiyatına indiğini görmekteyim.Dileğim,aynı şeyin Galaxy Tab için de geçerli olması :)
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Batuist 9 yıl
rakibi en ucuz ipad değil en pahalı ipad... :) o yüzden olsa gerek. çok da ucuz yaparlarsa fiyatını bu sefer yine psikolojik olarak insanlar bu cihazı hafife alırlar ve yine marka psikolojisi gereği ipad'e yönelirler.. ipad alabilecek bir adamın eline daha ucuz bir tablet PC veremezsiniz.. adam başkalarının yanında yada ipad'i olan arkadaşının yanında ortaya çıkaramaz onu.. hava atamadıktan sonra ne işe yarar ki!!
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ARTAKA 9 yıl
ayrıca USA dan alınan cihaz CDMA li dır burada çalışmaz ,en azından telefon ile uygulamalar
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ARTAKA 9 yıl
sanırım hat alarakdan bu fiyatdan alabilirsiniz sadece cihaz olarka değil
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Hobar 9 yıl
ipade göre önemli artıları var ama pahalı bence. özellikle appleın yüksek maliyetli ips ekranı ve 100$ ucuz olmasını hesaba katarsak 400 falan olmalıydı bu. zamanla düşer belki.
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