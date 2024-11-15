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    Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Samsung’un bu yıl tanıtılan ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’de satışa çıktı. Peki Samsung Galaxy Ring fiyatı ne kadar? İşte detaylar:
    Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından bu yılın Temmuz ayında tanıtılan akıllı yüzük Galaxy Ring için işler yolunda ilerliyor. Samsung, ilk akıllı yüzüğünü daha fazla ülkede satışa sunmaya başlarken şimdi sıra Türkiye’ye gelmiş durumda. Firmanın akıllı yüzüğü ülkemizde ön siparişe açılırken Galaxy Ring’in Türkiye fiyatı da belli oldu.

    Galaxy Ring ne kadar?

    Samsung cihazın yurt dışı fiyatını 399 dolar olarak açıklamıştı. Teknoloji devi Galaxy Ring’in Türkiye fiyatını ise 12.999 TL olarak duyurdu. Titanyum siyahı, gümüş titanyum ve altın titanyum renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Ring, halihazırda ön sipariş ile satın alınabiliyor. Teslimatlar ise çok geçmeden, 18 Kasım tarihinde başlıyor.

    Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Samsung, Galaxy Ring’i iki farklı seçenek ile satıyor. Eğer yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız sipariş verdiğiniz elinize ilk olarak ücretsiz “Ölçü Kiti” gönderiliyor. Ölçü Kitindeki deneme yüzükleri kullanarak istediğiniz parmağınızın ölçüsünü öğrenebilir ardından “Siparişlerim” sayfasından ölçü için onay verebilirsiniz. Eğer zaten yüzük ölçünüzü biliyorsanız doğrudan sipariş de verebilirsiniz.
    Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Ring’i 5 ila 13 arasında değişen ölçülerde satışa sunmuş durumda. Yüzük ölçülerindeki farklılık herhangi bir işlevsel değişikliğe neden olmuyor. Tek fark, büyük ölçülerin pil ömrünün daha fazla olması. Bu arada cihazın şarjı 7 güne kadar ulaşabiliyor.

    Öte andan Galaxy Ring, Bluetooth üzerinden eşleşiyor ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran Samsung Galaxy telefonlara veya diğer uyumlu Android cihazlara ihtiyaç duyuyor. iOS desteği ise yok. Sensörlere gelince, bir ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü (yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED'ler dahil) ve cilt sıcaklığı sensörü cihazda bulunuyor. Genel olarak, uyku, kalp atış hızı verileri ve aktiviteyi takip etmek mümkün olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 1 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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