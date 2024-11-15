Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Samsung tarafından bu yılın Temmuz ayında tanıtılan akıllı yüzük Galaxy Ring için işler yolunda ilerliyor. Samsung, ilk akıllı yüzüğünü daha fazla ülkede satışa sunmaya başlarken şimdi sıra Türkiye’ye gelmiş durumda. Firmanın akıllı yüzüğü ülkemizde ön siparişe açılırken Galaxy Ring’in Türkiye fiyatı da belli oldu.

Galaxy Ring ne kadar?

Samsung cihazın yurt dışı fiyatını 399 dolar olarak açıklamıştı. Teknoloji devi Galaxy Ring’in Türkiye fiyatını ise 12.999 TL olarak duyurdu. Titanyum siyahı, gümüş titanyum ve altın titanyum renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Ring, halihazırda ön sipariş ile satın alınabiliyor. Teslimatlar ise çok geçmeden, 18 Kasım tarihinde başlıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Samsung, Galaxy Ring’i iki farklı seçenek ile satıyor. Eğer yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız sipariş verdiğiniz elinize ilk olarak ücretsiz “Ölçü Kiti” gönderiliyor. Ölçü Kitindeki deneme yüzükleri kullanarak istediğiniz parmağınızın ölçüsünü öğrenebilir ardından “Siparişlerim” sayfasından ölçü için onay verebilirsiniz. Eğer zaten yüzük ölçünüzü biliyorsanız doğrudan sipariş de verebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Ring’i 5 ila 13 arasında değişen ölçülerde satışa sunmuş durumda. Yüzük ölçülerindeki farklılık herhangi bir işlevsel değişikliğe neden olmuyor. Tek fark, büyük ölçülerin pil ömrünün daha fazla olması. Bu arada cihazın şarjı 7 güne kadar ulaşabiliyor.

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Öte andan Galaxy Ring, Bluetooth üzerinden eşleşiyor ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran Samsung Galaxy telefonlara veya diğer uyumlu Android cihazlara ihtiyaç duyuyor. iOS desteği ise yok. Sensörlere gelince, bir ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü (yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED'ler dahil) ve cilt sıcaklığı sensörü cihazda bulunuyor. Genel olarak, uyku, kalp atış hızı verileri ve aktiviteyi takip etmek mümkün olacak.

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