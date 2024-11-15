Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Samsung cihazın yurt dışı fiyatını 399 dolar olarak açıklamıştı. Teknoloji devi Galaxy Ring’in Türkiye fiyatını ise 12.999 TL olarak duyurdu. Titanyum siyahı, gümüş titanyum ve altın titanyum renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Ring, halihazırda ön sipariş ile satın alınabiliyor. Teslimatlar ise çok geçmeden, 18 Kasım tarihinde başlıyor.
Öte andan Galaxy Ring, Bluetooth üzerinden eşleşiyor ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran Samsung Galaxy telefonlara veya diğer uyumlu Android cihazlara ihtiyaç duyuyor. iOS desteği ise yok. Sensörlere gelince, bir ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü (yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED'ler dahil) ve cilt sıcaklığı sensörü cihazda bulunuyor. Genel olarak, uyku, kalp atış hızı verileri ve aktiviteyi takip etmek mümkün olacak.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir