VIA Trinity; DirectX 10.1 ve HD video destekli yeni platform

Nano işlemci ailesiyle netbook pazarında Intel'e, Chrome 400 serisi ekran kartlarıyla da DirectX 10.1 destekli giriş seviyesi ekran kartı arenasında AMD-ATi'ye rakip olan VIA, Trinity olarak adlandırılan yeni platformuyla özellikle Intel'in egemen olduğu netbook ve nettop dünyasında rekabetçi olmayı ve pazar payını arttırmayı hedefliyor. C7 işlemcileriyle netbook pazarına giriş yapan ve HP başta olmak üzere bazı üreticilerin maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarına güç veren VIA, Nano işlemci ailesi ve S3 Chrome 400/500 serisi grafik işlemci mimarisinin avantajlarını Trinity latformunda bir araya getirmeyi ve mobil pazarda rekabetçi olmayı hedefliyor.

Trinity; VIA'nin HD video yeteneklerine sahip olan düşük güç tüketimli yeni platformu

Tayvan'da gerçekleştirilen WinHEC etkinliğinde aldığı Yeşil Teknoloji ödülüyle düşük güç tüketimli çözümleri yeniden gündeme gelen VIA, yeni platformuyla farklı segmentlerde başarı sağlamayı amaçlıyor. Her ne kadar Nvidia, Ion isimli yeni platformuyla Atom işlemcili sistemlerde DirectX 10 ve HD Video dönemini başlatacağını belirtse de Ion platformu üzerine inşa edilecek yeni modellerin çıkış tarihi henüz kesinleşmiş dğeil. Nano işlemci ailesiyle henüz Atom'a rakip olamayan VIA ise Trinity platformuyla iddiasını ortaya koymaya ve bu durumu değiştirmeye kararlı. Zira yeni platformda Nano işlemci ailesi, VX800 yonga seti ve Chrome 400/500 GPU'su bir araya getiriliyor.

Trinity'nin ana komponentleri VIA tarafından hazırlanıyor; VIA Nano işlemci,S3 Chrome 400/500 serisi GPU ve yonga seti

Üç ayaklı bir yapıya sahip olan Trinity platformunun ana unsuru Nano işlemci ailesi. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve saat hızı 1.8GHz'e kadar çıkan düşük güç tüketimli yeni jenerasyon işlemcilere yer verilen platformda, C7 işlemci ailesi de tercihe göre kullanılabilecek. Netbook ve nettop bilgisayarların yanı sıra gömülü sistemlerde de tercih edilebileceği beliritilen Trinity platformuna, VIA'nın entegre grafik işlemcili VX800 yonga setinin eşlik edeceği bildiriliyor. Tabii yonga setinde 945Gx serisi gibi DirectX 9 estekli UniChrome grafik çekirdeğinin bulunduğunu da belirtelim.

Trinity platformunun diagramı

VIA'nın HD platformu olarak tanımladığı Trinity'de, S3'ün DirectX 10.1 desteği sunan ve Chrome 400/500 serisi ekran kartlarına güç veren grafik işlemci çözümüne yer verilecek. Tek bir GPU'nun kullanılacağı sistemde yüksek tanımlı videolar (H.264, MPEG-4, VC-1, WMV-HD ve AVS) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma sağlanabileceği, bu sayede merkezi işlem biriminin yani CPU'nun daha az meşgul edilebileceği ve bir yandan Blu-ray oynatılırken öte taraftan bir başka iş veya uygulamanın çalıştırılabileceği ifade ediliyor.

Trinity platformunda yeni nesil Nano işlemcilerinin yanı sıra C7 jenerasyonu VIA işlemcileri de kullanılabiliyor. Tabii VX800 yonga seti ve S3 GPU'su da işlemciye eşlik ediyorlar.

İşlemciler gibi kullanılacak harici grafik işlem biriminin de düşük güç tüketimine sahip olması VIA'nın enerji verimliliği iddiasına da katkı sağlamış olacak. Geçtiğimiz aylarda Mini-ITX 2.0 standardının detaylarını açıklayan VIA, Trinity platformuyla kompakt sistemlerde söz sahibi olmayı hedefliyor. Düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesi, HD Video yeteneklerine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni nesil S3 GPU'su ve entegre grafik işlemcili tümleşik dijital medya çipsetinin kombine edildiği Trinity platformuyla düşük güç tüketimli kompakt sistemlere gözünü diken VIA'nın bu girişimine üreticilerin nasıl yaklaşacağını ise zaman gösterecek.

