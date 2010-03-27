VIA'dan 1080p video oynatabilen yeni çipset: VX900

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Düşük güç tüketim ve kompakt boyutlu sistemlere yoğunlaşan VIA, VX900 kod adlı yeni yonga setini duyurdu. C7, Eden ve Nano serisi işlemciler için geliştirilen yeni yonga seti hali hazırda kullanılmakta olan VX855 çipsetinin yerini alacak. DDR2'ye ek olarak DDR3-1066MHz bellek desteği getiren VX900 yonga seti aynı zamanda PCIe 2.0 (PCIe x8 ve üç adet PCIe x1) güncellemesi de sunuyor.

Entegre grafik birimi olarak DirectX 9 destekli Chrome9 HCM 3D ile gelen ve Chromotion 2.0 motoruyla 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan VX900, depolama sürücüleri için iki adet SATA-II portuna sahip. VX900'ün diğer özellikleri arasındaysa 8 kanal yüksek tanımlı ses, IDE kontrolcüsü ve görüntü aktarımı için DVI/HDMI/DisplayPort desteği gibi detaylara yer veriliyor.

VIA tarafından proje ortaklarına sağlanmaya başlanan VX900 yonga setinin maliyetleri hakkındaysa açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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