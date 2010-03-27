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VIA'dan 1080p video oynatabilen yeni çipset: VX900

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan 1080p video oynatabilen yeni çipset: VX900
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Düşük güç tüketim ve kompakt boyutlu sistemlere yoğunlaşan VIA, VX900 kod adlı yeni yonga setini duyurdu. C7, Eden ve Nano serisi işlemciler için geliştirilen yeni yonga seti hali hazırda kullanılmakta olan VX855 çipsetinin yerini alacak. DDR2'ye ek olarak DDR3-1066MHz bellek desteği getiren VX900 yonga seti aynı zamanda PCIe 2.0 (PCIe x8 ve üç adet PCIe x1) güncellemesi de sunuyor.

Entegre grafik birimi olarak DirectX 9 destekli Chrome9 HCM 3D ile gelen ve Chromotion 2.0 motoruyla 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan VX900, depolama sürücüleri için iki adet SATA-II portuna sahip. VX900'ün diğer özellikleri arasındaysa 8 kanal yüksek tanımlı ses, IDE kontrolcüsü ve görüntü aktarımı için DVI/HDMI/DisplayPort desteği gibi detaylara yer veriliyor.

VIA tarafından proje ortaklarına sağlanmaya başlanan VX900 yonga setinin maliyetleri hakkındaysa açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

VIA'dan 1080p video oynatabilen yeni çipset: VX900
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gerbay 9 yıl
Siz VIA yı izlemeye devam edin. Yakında çok güzel işler ile geleceğini düşünüyorum
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1963bursa 9 yıl
VIA'dan büyük sürpriz, millet çift çekirdekli Nano 3000 beklerken DDR3 destekli çipset geldi, bu VIA yı netbook ve Notebook piyasasında başa oynattıracak bir gelişme, DDR3 bellekli hem de VIA dizüstü bilgisayarlar, sanırım bu sene en çok beklediğimiz haberdi, çift çekirdeği daha ötelemese bari....VIA Nano X2 3000, gel artık be ya....
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Solitude 9 yıl
Olsun geriden gelse bile VIA nın bu girişimleri bence umut verici. Pazara başka markalarda ortak olmalı ki daha ileriye daha ucuza gidebilelim
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RaptorFX 9 yıl
Via uyan da balığa çıkalım...
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TELESCOPE 9 yıl
bende varım diyor arada bir böğle
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