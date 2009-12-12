VIA'dan DirectX 10.1 destekli, HD video hızlandırabilen yeni çipset: VN1000

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AMD ve Intel ile birlikte x86 işlemci üretimini hacimli olarak gerçekleştiren üç yarı iletken firmasından birisi olan VIA, alternatif platform çalışmalarına devam ediyor. Düşük güç tüketimli mobil çözümler üzerine yoğunlaşan firma, özellikle netbook ve nettop pazarındaki iddiasını güçlendirme hedefinde. Kısa bir süre önce duyurduğu Nano 3000 serisi yeni işlemci ailesiyle Intel Atom ailesine karşı daha güçlü bir pozisyon almayı amaçlayan VIA, VN1000 adını verdiği yeni yonga setini duyurdu. C7, Eden ve Nano işlemcileriyle uyumlu olan yeni çipset, sahip olduğu entegre grafik özellikleriyle öne çıkacak gibi görünüyor.

VIA'dan yapılan açıklamaya göre VN1000 yonga seti yeni nesil kompakt sistemlerin ve Windows 7'li bilgisayarların ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş ölçekli bir kullanım deneyimi vaat ediyor. DirectX 10.1 desteği sunan ve 32x paralel işlem birimine sahip olan Chrome 520 entegre grafik birimine sahip olan yeni yonga seti, ChromotionHD 2.0 motoruyla yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. FastStream64 bellek kontrolcüsü ile hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle uyum sergileyen yeni çipset, görüntü aktarımı içinse DisplayPort ve HDMI ara birimlerine de destek sunuyor.

Güney köprüsü olarak VT8261 yongasının kullanıldığı yeni çipset, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, dört adet SATA-II konnektörü, çok formatlı kart okuyucusu ve 12x USB portu gibi detaylara sahip. VN1000/VT8261 olmak üzere çift yonga tasarımına sahip yeni çipsetin toplamda 12 Watt'lık güç tüketimine sahip olduğunu açıklayan, enerji verimli yapının düşük güç tüketimli bilgisayarlar ve hepsi bir arada formundaki çözümler için ideal olabileceğini belirtiyor. Nano 3000 işlemci ailesiyle birlikte rekabetçi bir ikili oluşturması beklenen yeni çipsetin hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.

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