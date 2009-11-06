Video: 7GHz'e giden yolda Phenom II ile hız aşırtma serüveni

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Şimdiye kadar hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci unvanına sahip dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a çekilmiş C3 revizyonunu duyuran AMD, en yüksek overclock deneyimi için 999$ ödemeye gerek olmadığını söylüyor.

Ürün gamındaki güncel tüm işlemcilerini 200$'ın altında bir fiyatla pazara sunan AMD, kullanıcılarına farklı fiyat aralıklarındaki çarpan kilidi açık Black Edition modelleriyle yüksek hız aşırtma potansiyeli vaat ettiğini belirtiyor. Phenom II jenerasyonu ile dört çekirdekli işlemcilerde 7088MHz'e ulaşarak bu alanda dünya hız aşırtma rekoruna imza atan AMD, önde gelen hız aşırtmacılarla yaptığı uzun soluklu yolculuğu özetleyen yeni bir video yayımladı. İşte AMD'nin ünlü hız aşırtmacıları da içeren Phenom II overclock videosu.