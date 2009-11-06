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Video: 7GHz'e giden yolda Phenom II ile hız aşırtma serüveni

9 yıl
29b
1
53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: 7GHz'e giden yolda Phenom II ile hız aşırtma serüveni
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Şimdiye kadar hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci unvanına sahip dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a çekilmiş C3 revizyonunu duyuran AMD, en yüksek overclock deneyimi için 999$ ödemeye gerek olmadığını söylüyor.

Ürün gamındaki güncel tüm işlemcilerini 200$'ın altında bir fiyatla pazara sunan AMD, kullanıcılarına farklı fiyat aralıklarındaki çarpan kilidi açık Black Edition modelleriyle yüksek hız aşırtma potansiyeli vaat ettiğini belirtiyor. Phenom II jenerasyonu ile dört çekirdekli işlemcilerde 7088MHz'e ulaşarak bu alanda dünya hız aşırtma rekoruna imza atan AMD, önde gelen hız aşırtmacılarla yaptığı uzun soluklu yolculuğu özetleyen yeni bir video yayımladı. İşte AMD'nin ünlü hız aşırtmacıları da içeren Phenom II overclock videosu.


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delidolu5 9 yıl
gerçekten orda olup bu show u görmek isterdim rekora gider bu beyler :)
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awallabilla 9 yıl
şu hız aşırtma denemelerini standard kullanıcı veya ne bilim en azından ev şartlarında yapsalar.. azotsuz, helyumsuz falan.. biz de feyz alsak daha güzel olmaz mı? tamam yine extrem olanını yapsınlar ama bizi de düşünsünler.. yarın bir gün hız aşırtacam diye fukara bir erkek penguenin eline verecekler kasayı -70 derecede bekleyecek öyle bir ay.. hem stabil hem serin.. işte AMD Penguin Edition
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Tolgá 9 yıl
fx57 hocam videodaki quakeconn bölümünde bir yerde ekran kartını pcı express slotuna bağlamamışlardı..ama nasıl çalışıyordu kart..slota takmadan nasıl çalıştırıyorlar???
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gamershell 9 yıl
* bundan manyak raklam olur
* 7.08 ghz ve oyunda 350 fps(bizim için hayal)
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jusched 9 yıl
süper olmuş yaa... harbiden tebrik etmek lazım o.O
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kuu1x 9 yıl
Harika olmuş ya.Bir de reklamları olsa
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milyondabir 9 yıl
adamlar yapiyor bizse sadece tüketiyoruz herseyi.
herseyde varlar
bizde 4 .dünya ülkesi gibi yerimizde oturuyoruz.
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mavizaman 9 yıl
Bu konuda geçerliliği yok söylediklerinin...
işlemciyi üreten 2 ülke var zaten küresel bazda;
senin ülkende sermaye yok bir kere para olmadan olmaz bırak zekayı.
hız aşırtma ise kasttettiğin bu zevk meselesi bu bileşenlerle bu işi yapacak kişiler mevcut bu ülkede.
ayrıca abartmanın alemi yok "4. sınıf tabiriyle"
zira geride kalmış ülkeleri belirtmek için "2.sınıf" , aşağılanmak,küçümsenmek istenen ülkeler içinse "3.sınıf" tabiri kullanılır.

milyondabir

adamlar yapiyor bizse sadece tüketiyoruz herseyi.

herseyde varlar

bizde 4 .dünya ülkesi gibi yerimizde oturuyoruz.

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KASIMOGLU 9 yıl
mrxpsp3
07.11.2009 Saat: 00:55
Arkadaşlar burada bahsi geçen hızlara eski işlemcilerde ulaşabiliyordu. daya sıvı azotu herşeye bas git yıllardır aynı mavraları seyrediyoruz. işlemciyi aldığımızda kutusudan çıkan fan 7 ghz yapabiliyormu hayır
tAMAMİ ile bu görüşüne katılıyorum para var imkan var sıvı azot ile bende yaparim ne olcak sanki işlemci mimarisini yeniden yapılandırıyorlar altı üstü carpan+Mhz artırıp işlemci frekansı artırıyorlar bende yaparım ne olacak :)
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Ziya126 9 yıl
o malzemeler bende olsa 3dmark06 da 50k bile yaparım :D

anlamadığım şey ht link niye çok az? ben 2.8 de stabil kalabiliyorum sadece kasa fanlarıyla... işlemci de 3.9 da stabil stock soğutmasıyla
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Ziya126 9 yıl
o malzemeler bende olsa 3dmark06 da 50k bile yaparım


anlamadığım şey ht link niye çok az? ben 2.8 de stabil kalabiliyorum sadece kasa fanlarıyla... işlemci de 3.9 da stabil stock soğutmasıyla
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VenomS 9 yıl
@showstopper41 benim bulduğum hava soğutma ile en iyi değer 4.329 Ghz linkini neoseeker.com/... ve ortalma olarak 4 Ghz satabil tutmuşlar
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acbold 9 yıl
fena :O
@The Wanted
intel reklamlar içinde gizli anlaşma yapmıştır :F
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ArdilesS 9 yıl
Video süper olmuş
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nirvanha 9 yıl
Sakın aldanmayın bunlara , zırva işler..(birileri kızacak ama olsun , herzaman doğru bildiğimi söylemek gibi bir huyum var canım çıksın)Hele ki acemiler bu videoları izleyip de ahanda 5GHz yapıcam deyip , ulu orta atlamasınlar AMD'ye , arkadaşımdan biliyorum , halen saç baş yolmaktadır keendileri ,TANTA sana selam olsun :D
Kaldıki hız aşırtılmış işlemcilerin gerçek uygulamalarda çok ta fayda sağladığını düşünmüyorum görmedim de ,yapay test programları hariç....Anakart ve bileşenlerin haybeye yorgun,bitap düşmeside cabası..
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Hobar 9 yıl
netbooklar performans olarak çok çok yetersiz cihazlar. günlük işleri yaparken bile sıkıntılı internetteki bir flash animasyonunu bile oynatırken sorun çıkabiliyor hd video dan zaten bahsetmiyorum bile. ama bunu bilmeden birsürü alan insan var. alınabilir nvidia ion vb. netbooklar yeni yeni çıkmaya başladı. onlar da dizüstü parasına satılıyor
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Kumandan 9 yıl

Hobar

netbooklar performans olarak çok çok yetersiz cihazlar. günlük işleri yaparken bile sıkıntılı internetteki bir flash animasyonunu bile oynatırken sorun çıkabiliyor hd video dan zaten bahsetmiyorum bile. ama bunu bilmeden birsürü alan insan var. alınabilir nvidia ion vb. netbooklar yeni yeni çıkmaya başladı. onlar da dizüstü parasına satılıyor


elimde Via 1000 Mhz bir netbook var. Adı üzerinde netbook Bahsettiğiniz gibi öyle bir sorun yaşamıyorum. Yatağıma uzandığımda Divx filmleri pekala izleyebiliyorum. Buradaki konu ise atom işlemciler. Elime çok sayıda atom işlemcili netbookta geçti, tek merak ettiğim 720p performansı idi ki gayet sorunsuz bir şekilde onlarıda oynatmayı başardı. Hemde wireless üzerinden paylaşılan dosya. Siz nasıl bir sorun yaşadınız bilemiyorum.

Ayrıca sorumun cevabını vermemişsiniz. Aynı segmentte daha iyi çözümler varmı ?
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