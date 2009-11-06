Video: 7GHz'e giden yolda Phenom II ile hız aşırtma serüveni

Şimdiye kadar hazırladığı en hızlı masaüstü işlemci unvanına sahip dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a çekilmiş C3 revizyonunu duyuran AMD, en yüksek overclock deneyimi için 999$ ödemeye gerek olmadığını söylüyor.
Ürün gamındaki güncel tüm işlemcilerini 200$'ın altında bir fiyatla pazara sunan AMD, kullanıcılarına farklı fiyat aralıklarındaki çarpan kilidi açık Black Edition modelleriyle yüksek hız aşırtma potansiyeli vaat ettiğini belirtiyor. Phenom II jenerasyonu ile dört çekirdekli işlemcilerde 7088MHz'e ulaşarak bu alanda dünya hız aşırtma rekoruna imza atan AMD, önde gelen hız aşırtmacılarla yaptığı uzun soluklu yolculuğu özetleyen yeni bir video yayımladı. İşte AMD'nin ünlü hız aşırtmacıları da içeren Phenom II overclock videosu.
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* 7.08 ghz ve oyunda 350 fps(bizim için hayal)
herseyde varlar
bizde 4 .dünya ülkesi gibi yerimizde oturuyoruz.
işlemciyi üreten 2 ülke var zaten küresel bazda;
senin ülkende sermaye yok bir kere para olmadan olmaz bırak zekayı.
hız aşırtma ise kasttettiğin bu zevk meselesi bu bileşenlerle bu işi yapacak kişiler mevcut bu ülkede.
ayrıca abartmanın alemi yok "4. sınıf tabiriyle"
zira geride kalmış ülkeleri belirtmek için "2.sınıf" , aşağılanmak,küçümsenmek istenen ülkeler içinse "3.sınıf" tabiri kullanılır.
07.11.2009 Saat: 00:55
Arkadaşlar burada bahsi geçen hızlara eski işlemcilerde ulaşabiliyordu. daya sıvı azotu herşeye bas git yıllardır aynı mavraları seyrediyoruz. işlemciyi aldığımızda kutusudan çıkan fan 7 ghz yapabiliyormu hayır
tAMAMİ ile bu görüşüne katılıyorum para var imkan var sıvı azot ile bende yaparim ne olcak sanki işlemci mimarisini yeniden yapılandırıyorlar altı üstü carpan+Mhz artırıp işlemci frekansı artırıyorlar bende yaparım ne olacak :)
anlamadığım şey ht link niye çok az? ben 2.8 de stabil kalabiliyorum sadece kasa fanlarıyla... işlemci de 3.9 da stabil stock soğutmasıyla
anlamadığım şey ht link niye çok az? ben 2.8 de stabil kalabiliyorum sadece kasa fanlarıyla... işlemci de 3.9 da stabil stock soğutmasıyla
@The Wanted
intel reklamlar içinde gizli anlaşma yapmıştır :F
Kaldıki hız aşırtılmış işlemcilerin gerçek uygulamalarda çok ta fayda sağladığını düşünmüyorum görmedim de ,yapay test programları hariç....Anakart ve bileşenlerin haybeye yorgun,bitap düşmeside cabası..
elimde Via 1000 Mhz bir netbook var. Adı üzerinde netbook Bahsettiğiniz gibi öyle bir sorun yaşamıyorum. Yatağıma uzandığımda Divx filmleri pekala izleyebiliyorum. Buradaki konu ise atom işlemciler. Elime çok sayıda atom işlemcili netbookta geçti, tek merak ettiğim 720p performansı idi ki gayet sorunsuz bir şekilde onlarıda oynatmayı başardı. Hemde wireless üzerinden paylaşılan dosya. Siz nasıl bir sorun yaşadınız bilemiyorum.
Ayrıca sorumun cevabını vermemişsiniz. Aynı segmentte daha iyi çözümler varmı ?