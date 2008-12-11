Video: AMD'nin hız aşırtma etkinliği ve 6.3GHz'de çalışan Phenom II

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AMD'nin merakla beklenen Deneb kod adlı 45nm Phenom II X4 işlemcilerinin hız aşırtma potansiyelini gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde firma, yaptığı hız aşırtma çalışmalarıyla Phenom II X4 940 işlemcisinin 6GHz'in üzerine çıktığını açıklamış, bu açıklamaya Intel cephesinden "piyasaya çıkacak işlemcinin o hıza ulaşmasının oldukça zor olduğu, özel hazırlanan (bazı sensörleri kapalı) bir işlemcinin kullanıldığı" yönünde açıklamalar gelmişti.

AMD ise yayınladığı video ile hem Intel'in iddialarına hem de Phenom II 940 Black Edition'ın hız aşırtma performansını merak edenlere farklı zaman ve mekanlarda davet edilen profesyonel hız aşırtmacılarla gerçekleştirdiği etkinliğin video derlemesini yayınlandı. Video'da özellikle 6GHz üzerinde durulması ve 6.3GHz'e ulaşılan çalışmadan detaylara ve CPU-Z ekran görüntüsüne yer verilmesi oldukça önemli. Çünkü piyasaya çıkacak işlemcilerin hız aşırtma başarımının da benzer seviyede olacağı belirtiliyor.

Kısa bir hatırlatma yapmakta da fayda var; AMD'nin 3GHz'de çalışan, 6MB L3 bellekli ve çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II 940 Black Edition işlemcisinin 8 Ocak'ta Las Vegas'da lanse edilerek 275$ seviyesinden pazara sunulması bekleniyor. Soket AM2+ formundaki işlemci BIOS güncellemesi ile mevcut Soket AM2+ anakartlarda kulalnılabilecek, ayrıca Ocak ayını takip eden süreçte AMD, Soket AM3 formundaki yeni Phenom II işlemcileriyle DDR3 bellek kullanımına da başlayacak.

Video için: http://www.mogulus.com/amdunprocessed