Video: AMD'nin hız aşırtma etkinliği ve 6.3GHz'de çalışan Phenom II

AMD'nin merakla beklenen Deneb kod adlı 45nm Phenom II X4 işlemcilerinin hız aşırtma potansiyelini gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde firma, yaptığı hız aşırtma çalışmalarıyla Phenom II X4 940 işlemcisinin 6GHz'in üzerine çıktığını açıklamış, bu açıklamaya Intel cephesinden "piyasaya çıkacak işlemcinin o hıza ulaşmasının oldukça zor olduğu, özel hazırlanan (bazı sensörleri kapalı) bir işlemcinin kullanıldığı" yönünde açıklamalar gelmişti.
AMD ise yayınladığı video ile hem Intel'in iddialarına hem de Phenom II 940 Black Edition'ın hız aşırtma performansını merak edenlere farklı zaman ve mekanlarda davet edilen profesyonel hız aşırtmacılarla gerçekleştirdiği etkinliğin video derlemesini yayınlandı. Video'da özellikle 6GHz üzerinde durulması ve 6.3GHz'e ulaşılan çalışmadan detaylara ve CPU-Z ekran görüntüsüne yer verilmesi oldukça önemli. Çünkü piyasaya çıkacak işlemcilerin hız aşırtma başarımının da benzer seviyede olacağı belirtiliyor.
Kısa bir hatırlatma yapmakta da fayda var; AMD'nin 3GHz'de çalışan, 6MB L3 bellekli ve çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II 940 Black Edition işlemcisinin 8 Ocak'ta Las Vegas'da lanse edilerek 275$ seviyesinden pazara sunulması bekleniyor. Soket AM2+ formundaki işlemci BIOS güncellemesi ile mevcut Soket AM2+ anakartlarda kulalnılabilecek, ayrıca Ocak ayını takip eden süreçte AMD, Soket AM3 formundaki yeni Phenom II işlemcileriyle DDR3 bellek kullanımına da başlayacak.
Video için: http://www.mogulus.com/amdunprocessed
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Bazı konularda seni haklı bulmdım değil. Fakat senin de bazı dikkat etmediğin konular var:
AMD yıllardır entegre bellek denetleyicisi kullanıyor. İntel, 64 bit teknolojisinden tut ta işlemcilerin isimlerinde saat hızı yerine farklı isimlendirme kullanımına kadar AMD nin herşeyini taklit ettiği gibi entegre bellek denetleyicisinde de taklit etti ya da etmeyi denedi. 64 bit i başaramayan İntel 10 yıllığına AMD den lisanslayarak almak zorunda kalmıştı. Bellek denetleyicisinde de çuvalladı ve Core i7 işlemcilerinde TLB sorunu çıktığını itiraf etti. Ben zaten şaşırmıştım. AMD yıllardır bu şekilde üretiyor. Artık uzmanlaştı. İntel'in yeni işlemcilerinde entegre bellek denetleyicisi olacağı için overclock performansı düşük olur diye beklerken iyi çıkınca epey şaşırdım. İşte sonunda bir yerden patlak verdi. AMD artık meyvelerini toplayacak. Zaten bunu SB750 ile Advanced Clock Calibration ile ne kadr geliştirdiğini gösterdi. İntel bu konuda daha çok toy. Önce TLB sorununu halledecek. Bir de LGA 1366-1160 gibi platform farklılıklarında ve TLB yüzünden bir sürü müşteri kaybedecek. Eskiden hızda AMD yi geçmişti kabul ama AMD de bellek denetleyicisi vardı İntel de yoktu. Yani şartlar aynı değildi. Haa şimdi performansın yüksek olması için bellek denetleyicisini üzerinde bulundurması gerekecek. Bu da bu konuda uzman olan AMD nin ekmeğine yağ sürecek. O zaman görelim bakalım İntel'i 8 Ghz e çıkabilecek mi?
Haa çıksa bile kullanıcılar işlemci alırlarken Ghz e değil Performansına, hatası olup olmadığına (TLB sorunlu Phenomlar satılmadı) ve Anakartlarının ileride yeni işlemcilerle kullanılıp kullanılamayacağına (Intel'in 1366-1160 pin sorunu) bakarak alacakları için ve en önemlisi de bütçelerini gözönünde bulunduracakları için AMD nin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum.
Intel'in elinde 32nm. gibi bir de silahı var. Onada 1-2 seneden önce geçemeyeceği için 45nm de üretim yapacak. Bugüne kadar hep AMD den öndeydi. Ama artık AMD de 45nm. ile üretim yapıyor. Burada da AMD nin fiyat açısından Intel ile yarışma şansı var yani.
Zaten geçen sene Intel'in karı açıklandı. 6 milyar $ lık satışta 4 milyon $ kâr etmişler. Yani %66 kâr marjı hedefliyorlar. AMD ise AMD 5.0 Yani MAD AMD çılgın AMD sistemi ile çalışıyor. ATI de yaptığını görmüşsünüzdür. AMD-ATI'nin HD4870 i çıktığında 399$ idi ve 1000$ lık nVidia GTX260 (veya 280 tam hatırlamıyorum) performansı veriyordu. AMD de aynı şekilde yapıyor. 279$ lık PhenomII 940 işlemcisi ile uygun-kazıkçı olmayan fiyat politikası güttüğünün işaretlerini veriyor. Intel gibi %66 kâr etmiyor. Bugüne kadar nm. anlamında hep Intel'i geriden takip etmesine rağmen Intel'i zorlayan AMD şu anda eşit koşullarda olduğundan Intel'e çok zorluklar yatacaktır.
Hele ki AMD nin işlemcilerinin IBM tarafından üretilmesi nedeniyle Intel 32nm. ye geçerken AMD 22nm. ye geçiş yaparsa o zaman Intel'in vay haline.
Zaten IBM ismi bilgisayardan anlamayan kişilere çok güven veriyor. Bilmeyen bir son kullanıcıya "AMD alın" denildiğinde "Ben onu duymadım bilmediğim markayı almam" dediği zaman "AMD işlemcileri IBM üretiyor" denildiğinde "Hımm o zaman güvenirim" diyorlar. Nedense bildik bir isim duymak rahatlatıyor ve güveniyorlar.
Bu arada intenette okuduğum testlerde AMD nin işlemcilerinin Intel'in işlemcilerinden daha az ısındığını gördüm. Eskiden insanlar "AMD yanıyormuş" "AMD'den alevler yükseliyormuş" "AMD çok ısınıyormuş" gibi laflar da etmeyecekler. Bu yüzden platform uyumluluğu nedeniyle de AMD ye çok geçen olacaktır.
6,3 süper 2 katından fazla bir artırma
ve 275 $ baskalari boyle bir islemciyi en az 1000 cekerdi
AMD ufak ufak dikkatleri OC olayına çekmeye başladı. Benim gibi standart kullanıcılar için yaklaşık %20 civarındaki performans artışı dışında pek bilgi gelmiyor. Umarım bizi de unutmaz OC sevdasına...
Öte yandan sektörde söz sahibi olmaya çalışması güzel. Takdire değer bir çaba. Umarım başarılı da olurlar. Yoksa i7 olmasa bile i5 geliyor. AMD dikkatle hareket etmeli. Ciddi olarak rekabet ortamı oluşacak gibi...
bu forumda 1 yıldır gordugum yorumlardan sonra buna inanmak guc !
malum işlemciyi 6 ghz de çalıştıracağız ya