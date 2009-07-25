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Viewsonic birisi Nvidia ION tabanlı iki yeni nettop sistem hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Viewsonic birisi Nvidia ION tabanlı iki yeni nettop sistem hazırladı
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LCD monitörleriyle tanınan Viewsonic bir süre önce dizüstü bilgisayar dünyasına adım atarak ilk netbook modellerini duyurmuştu. Portatif sistemler konusunda iddialı olmak isteyen firma, netbook modellerinin yanı sıra nettop pazarına da adım attı ve hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarından sonra, maliyet odaklı sistem pazarın için iki yeni nettop hazırladı. Firmanın VOT 130 ve VOT 132 kod adlarını taşıyan yeni modellerinden ilki teknik özellikleriyle rakip pek çok nettop modeliyle aynı çizgide yer alırken, VOT132 model Nvidia ION tabanlı olması nedeniyle firmanın öne çıkan nettop sistemi olmayı başarıyor.

VOT 130 modelinin genel özelliklerine baktığımızda sisteme 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiğini görüyoruz. 2GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde depolama içinse 160GB'lık sabit diske yer veriliyor. Intel'in 945GSE yonga setini kullanan ve GMA 950 entegre grafik işlemcisiyle gelen VOT130, Intel Atom tabanlı standart nettop çizgisini koruyor. VOT 132 modeliyse farklı olarak Nvidia ION platformunu baz alıyor ve güçlü grafik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin güç verdiği sistem, 3GB'a kadar bellek desteği sunuyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı Viewsonic VOT132, Nvidia ION platformunun en önemli özelliği olarak GeForce 9400M entegre grafik işlemcisiyle geliyor. DirectX 10 ve CUDA desteği sunan GeForce 9400M ile nettop, güncel pek çok oyunu belli detay ve çözünürlük ayarlarında akıcı bir şekilde çalıştırabilirken, PureVideo HD teknolojisi sayesinde hem 720p hem de 1080p videoları sorunsuzca oyatabiliyor. Görüntü aktarımı için HDMI ve DVI konnektörlerini kullanan VOT 132'de ayrıca 802.11b/g/n WiFi desteğine ve 6x USB 2.0 portuna da yer veriliyor.

Viewsonic'in yeni netbook modellerinden VOT 130'un 331$, Nvidia ION tabanlı VOT 132'nin ise 514$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.


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linuxuzman 10 yıl
Ionun pahalı olmasının sebebi, intelin işlemciyi tek satmamasından kaynaklanıyor. Üreticiler bu yüzden hem anakart hemde işlemciyi beraber alıyorlar buda üstüne ion anakart maliyetide eklenince fiyat artıyor tabi.
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toz-koparan 10 yıl
umarım kısa zamanda yaygınlaşır ve ucuzlar..kocaman kasalardan ve sesten kurtuluruz...
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dellino 10 yıl
Ionun fiyatı çok yüksek.
Nettop ihtiyacı olanlar için fiyatı yüksek dahi olsa Ion şu an için en iyi çözüm.
Şu an için piyasada rekabet yok. Performans/fiat için AMD nin de çözümlerini erken çıkarması gerekiyor.
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TheViperadix 10 yıl
ION çok tuzlu ..
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