ViewSonic ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını gösterdi; ViewBook VNB132

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde daha çok LCD monitörleriyle tanınan ancak bir süre önce bilgisayar üretimine de başlayan ve farklı segmentler için çeşitli netbook ve nettop sistemlere imza atan ViewSonic ürün gamının en yeni modeli olan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını gösterdi. Firmanın VNB132 kod adını taşıyan ve Intel CULV platformunu temel alan taşınabilir bilgisayarına düşük güç tüketimli Core 2 Solo SU7300 (1.3GHz) işlemcisi güç veriyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç ekrana sahip ultra-ince tasarımlı yeni modelde ayrıca 2GB sistem belleğine ve 320GB'lık sabit diske yer veriliyor.

Viewsonic tarafından firmanın ViewBook serisi altında lanse edilmesi beklenen VNB132 modelinde tercihe bağlı olarak 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcıya da yer verilecek. Diğer özellikleri arasında WiFi, ExpressCard/34 slotu, D-Sub ve HDMI gibi özelliklere sahip olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın, Windows 7 işletim sistemiyle lanse edileceği ve tek şarjda 8 saate kadar pil ömrü sunabileceği açıklandı. Kasım ayı içerisinde lanse edilecek olan ViewSonic ViewBook VNB132 modelinin DVD yazıcısız olarak 799$, DVD yazıcısı ile birlikteyse 899$ seviyesinden satışa sunulacağı açıklandı.