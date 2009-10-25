ViewSonic ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarlarını gösterdi

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Son kullanıcılar arasında LCD monitörleri, kurumsal pazarda ise monitörlere ek olarak projeksiyon sistemleriyle tanınan ViewSonic, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Türkiye pazarı için yeniden yapılanma ve yatırım planlaması yaptığı belirtilen ViewSonic, Intel CULV platformunu temel alan ViewBook serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı.

ViewBook serisi altında üç yeni model hazırlana firmanın ViewBook (VB) 120 isimli modeli 12.1-inç, VB 130 ile VB Pro modelleri 13.3-inç ve VB 140 modeli ise 14-inç ekrana sahip. Dizüstü bilgisayarların tamamında 1366 x 768 piksel doğal ekran çözünürlüğü sunan ViewSonic, modeline göre en az 2GB sistem belleğine ve 320GB kapasiteli depolama sürücüsüne yer veriyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği yeni dizüstü bilgisayarda modeline göre entegre DVD yazıcısı ve Alüminyum kasa gibi detaylara yer veren ViewSonic, Intel CULV tabanlı mobil sistemlerini 30 Ekim'de satışa sunacak. ViewBook 120, 130, 140 ve ViewBook Pro'nun 679-1077$ arasında değişen son kullanıcı etiket fiyatlarına sahip olması bekleniyor.