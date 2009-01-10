Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic VieBook modeliyle netbook pazarına giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,6b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ViewSonic VieBook modeliyle netbook pazarına giriyor
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken netbook pazarı üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. LCD monitörleriyle ülkemizde de tanınan ViewSonic, ilk mini-bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın Atom platformunu temel alan yeni VieBook isimli yeni netbook modelinde 1.6GHz'de çalışan Atom 230 işlemcisine yer verilmiş. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.2" büyüklüğünde LCD ekranla donatılan netbook, 1GB bellek, 160GB sabit disk, çoklu kart okuyucusu ve 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerasına sahip.

Kablolulu ve kablosuz iletişim için WiFi,Bluetooth ve 10/100 Gigabit Ethernet desteği de sunan sistemin 3 saatlik pil ömrü sunduğu ve işletim sistemi olaran Windows XP ile geldiği belirtiliyor. ViewSonic VieBook'un önümüzdeki ay 429$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpjalker 10 yıl
farklı olan birşey göremedim acıkcası ,avantajı nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 10 yıl
asus eee pc ler 399+kdv değilmiydi yaw. eğer doğru hatırlıyosam bunun fiyat yönünden ne avantajı var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
zaten fiyatla bu piyasayı kazanırsa devam edebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metintekin 10 yıl
tasarım iyi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Tasarım açısından itici gelse de özelliklerine göre fiyatı fena değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Little Big Planet (Playstation 3) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim