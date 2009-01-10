ViewSonic VieBook modeliyle netbook pazarına giriyor

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Geçtiğimiz yıl yüksek satış rakamlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken netbook pazarı üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. LCD monitörleriyle ülkemizde de tanınan ViewSonic, ilk mini-bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın Atom platformunu temel alan yeni VieBook isimli yeni netbook modelinde 1.6GHz'de çalışan Atom 230 işlemcisine yer verilmiş. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.2" büyüklüğünde LCD ekranla donatılan netbook, 1GB bellek, 160GB sabit disk, çoklu kart okuyucusu ve 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerasına sahip.

Kablolulu ve kablosuz iletişim için WiFi,Bluetooth ve 10/100 Gigabit Ethernet desteği de sunan sistemin 3 saatlik pil ömrü sunduğu ve işletim sistemi olaran Windows XP ile geldiği belirtiliyor. ViewSonic VieBook'un önümüzdeki ay 429$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.