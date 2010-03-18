Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic'den iki yeni notebook ve bir yeni panel bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,7b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ViewSonic'den iki yeni notebook ve bir yeni panel bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Son kullanıcılar arasında daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic, farklı segmentlere yönelik yeni bilgisayarlarıyla ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla VNB132 ve VNB141 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını ve VPC190 adını taşıyan "hepsi bir arada formundaki" panel bilgisayarını duyurdu.

ViewSonic'in yeni modellerinden VNB132 isimli dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip. 1.2GHz'de çalışan Celeron SU2300 işlemcisinden güç alan notebook, 2GB sistem belleğine, 320GB kapasiteli sabit disk, 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerasına, çok formatlı kart okuyucusuna ve 4 hücreli pile sahip.

14 inç boyutundaki VNB141 ise 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alıyor. 2GB DDR3 bellek kapasitesine, 250GB sabit diske ve optik okuyucu olarak DVD yazıcıya sahip olan sistemde 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil gibi detaylar da unutulmamış.

ViewSonic tarafından satışına başlanacak üçüncü çözüm ise VPC190 isimli yeni panel bilgisayar. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.5-inç ekrana sahip bilgisayar, Intel Atom platformunu temel alıyor. ve 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor ayrıca 2GB bellek kapasitesiyle geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan "hepsi bir arada" formundaki yeni bilgisayarda her biri 3 Watt gücünde iki adet hoparlöere, entegre DVD yazıcıya, çok formatlı kart okuyucusuna, 10/100 Ethernet bağlantısına ve kablosuz iletişim için 802.11b/g WiFi teknolojisine sahip.

ViewSonic'in üç yeni sistemine de işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği açıklanırken, fiyatlara ise değinilmedi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merope3 9 yıl
GMA 3 serisi koyacaklarına 4 serisi koysalar ne kaybederlerdi anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim