ViewSonic'den iki yeni notebook ve bir yeni panel bilgisayar

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Son kullanıcılar arasında daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic, farklı segmentlere yönelik yeni bilgisayarlarıyla ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla VNB132 ve VNB141 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını ve VPC190 adını taşıyan "hepsi bir arada formundaki" panel bilgisayarını duyurdu.

ViewSonic'in yeni modellerinden VNB132 isimli dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip. 1.2GHz'de çalışan Celeron SU2300 işlemcisinden güç alan notebook, 2GB sistem belleğine, 320GB kapasiteli sabit disk, 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerasına, çok formatlı kart okuyucusuna ve 4 hücreli pile sahip.

14 inç boyutundaki VNB141 ise 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 işlemcisinden güç alıyor. 2GB DDR3 bellek kapasitesine, 250GB sabit diske ve optik okuyucu olarak DVD yazıcıya sahip olan sistemde 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil gibi detaylar da unutulmamış.

ViewSonic tarafından satışına başlanacak üçüncü çözüm ise VPC190 isimli yeni panel bilgisayar. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.5-inç ekrana sahip bilgisayar, Intel Atom platformunu temel alıyor. ve 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor ayrıca 2GB bellek kapasitesiyle geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan "hepsi bir arada" formundaki yeni bilgisayarda her biri 3 Watt gücünde iki adet hoparlöere, entegre DVD yazıcıya, çok formatlı kart okuyucusuna, 10/100 Ethernet bağlantısına ve kablosuz iletişim için 802.11b/g WiFi teknolojisine sahip.

ViewSonic'in üç yeni sistemine de işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği açıklanırken, fiyatlara ise değinilmedi.