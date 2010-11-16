ViewSonic'in 7 inçlik Android Tableti 600 dolardan satışa sunuluyor

Daha çok görüntüleme birimleriyle isminden bahsettiren ViewSonic, ürün gamını taşınabilir cihazlar yönünde genişletmeye devam ediyor. Yakın zamanda Samsung'un satışa sunduğu Android'li Galaxy Tab'inden sonra ViewSonic'de 7 inçlik Android tabletini satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk açıklamalarda 480 dolardan satışa sunulacağı söylenen tablet; Amazon.com'da 600 dolarlık etiketiyle ön satışa sunuldu.
Galaxy Tab'deki 1GHz'lik Hummingbird işlemcisinin aksine Qualcomm'un 600MHz frekansında çalışan MSM7227 işlemcisinden gücünü alan 7 inçlik tablet, 512MB'lık depolama alanı ve 512MB'lık bellek ile geliyor. Üzerinde bulundurduğu microSDHC kart girişi sayesinde depolama alanı arttırabilen tabletin ekranı 800x480 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayabilirken; 350 nitlik aydınlatma ve 500:1 kontrast oranı sunuyor. Ön ve arkada olmak üzere iki adet 0,3 megapiksellik kamerası bulunan tablette G-Sensor, pusula ve ortam ışığı gibi temel sayılabilecek sensörler unutulmamış. Kablosuz iletişimini WLAN üzerinde sağlayan tabletin AGPS ile Bluetooth 2.1 desteği sunduğunu da belirtelim.
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600 mhz işlemci ile bir cacık olmaz bence tabletten,android 2.3 için en azından 1 ghz işlemci lazım.