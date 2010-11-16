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ViewSonic'in 7 inçlik Android Tableti 600 dolardan satışa sunuluyor

8 yıl
8,5b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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ViewSonic'in 7 inçlik Android Tableti 600 dolardan satışa sunuluyor
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Daha çok görüntüleme birimleriyle isminden bahsettiren ViewSonic, ürün gamını taşınabilir cihazlar yönünde genişletmeye devam ediyor. Yakın zamanda Samsung'un satışa sunduğu Android'li Galaxy Tab'inden sonra ViewSonic'de 7 inçlik Android tabletini satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk açıklamalarda 480 dolardan satışa sunulacağı söylenen tablet; Amazon.com'da 600 dolarlık etiketiyle ön satışa sunuldu.

Galaxy Tab'deki 1GHz'lik Hummingbird işlemcisinin aksine Qualcomm'un 600MHz frekansında çalışan MSM7227 işlemcisinden gücünü alan 7 inçlik tablet, 512MB'lık depolama alanı ve 512MB'lık bellek ile geliyor. Üzerinde bulundurduğu microSDHC kart girişi sayesinde depolama alanı arttırabilen tabletin ekranı 800x480 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayabilirken; 350 nitlik aydınlatma ve 500:1 kontrast oranı sunuyor. Ön ve arkada olmak üzere iki adet 0,3 megapiksellik kamerası bulunan tablette G-Sensor, pusula ve ortam ışığı gibi temel sayılabilecek sensörler unutulmamış. Kablosuz iletişimini WLAN üzerinde sağlayan tabletin AGPS ile Bluetooth 2.1 desteği sunduğunu da belirtelim.

ViewSonic'in 7 inçlik Android Tableti 600 dolardan satışa sunuluyor
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ViewSonic'in 7 inçlik Android Tableti 600 dolardan satışa sunuluyor
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OverClocK1ng 8 yıl
Niye öyle düşünülüyor anlamıyoruöm. Şimdi Android 2.2 , 2.1 den 3 kata kadar hızlı değil mi? 1.Ghz Android 2.1 olacağına bence de 600Mhz 2.3 olsun bence daha iyi. Tabi en önemlisi de fiyatı o da var..
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EnemyTerritory 8 yıl
OverClocKing

Niye öyle düşünülüyor anlamıyoruöm. Şimdi Android 2.2 , 2.1 den 3 kata kadar hızlı değil mi? 1.Ghz Android 2.1 olacağına bence de 600Mhz 2.3 olsun bence daha iyi. Tabi en önemlisi de fiyatı o da var..

600 mhz işlemci ile bir cacık olmaz bence tabletten,android 2.3 için en azından 1 ghz işlemci lazım.
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UyGaR___ 8 yıl
Psp gibi, sansi yok. ;)
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haQQo 8 yıl
Mobil cihazlar bile 1ghz hizindayken bu aletin 600mhz ile hic sansi olacagini sanmiyorum. Ve buraz kalinca gibi. Ve iphone4 kasasindan kopya cekmisler.
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zouzouni 8 yıl
600 Mhz'lik işlemci olmamış.
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