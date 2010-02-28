Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viliv'in tablet netbook'u S10, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

9 yıl
6,8b
1
4
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Viliv'in tablet netbook'u S10, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak
Tam Boyutta Gör

Taşınabilir bilgisayarları ile bilinen Kore merkezli Viliv'in CES 2010'da tanıttığı S10 tablet netbook'u yakında Amerika'daki teknoloji severlerle buluşacak. Viliv'in Kuzey Amerika'da iş ortağı Dynamism'in sitesinde yerini alan S10'un başlangıç fiyatıysa 699 dolar olarak belirlenmiş.

İşlemci ve depolama birimlerindeki farklılıklardan dolayı 7 ayrı model olarak satışa sunulacak olan S10, 10.1 inç boyutunda 1366x768 piksel çözünürlük sağlayan çoklu dokunmatiğe duyarlı resesitif ekrana sahip. 1GB'lık belleğin standart olduğu S10'da, işlemci olarak Intel'in 1.6 GHz'lık Atom Z530 yada 2.0 GHz'lık Atom Z555, depolama birimi olaraksa 60GB'lık sabit disk yada 32/64GB'lık katı hal sürücülerinin kullanılabiliyor. WiFi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.0+EDR kablosuz teknolojilerinin yanı sıra bazı modellerinde dahili 3N modemine sahip olan cihazın 699 dolarlık modeli Windows XP ile gelirken, diğer modelleri Windows 7 ile geliyor. Her model donanımsal olarak çoklu dokunmatik desteği sunmasına rağmen 699 dolarlık model Windows XP'den dolayı çoklu dokunmatiğe tam anlamıyla destek sunamıyor. Üzerinde 2 adet USB ve 1 adet mini USB portu, SDHC kart girişi, internet kamerası ve VGA ile AV çıkışlarını bulunduran 1.27 kgf ağırlığındaki S10, 7 saat kesintisiz video oynatabiliyor.

Viliv'in tablet netbook'u S10, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 9 yıl
cihaz hakkaten ne lazımsa olabilecek butun donanımları karsılıyor...acaba dokunmatık keran ne kadar basarılı..??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
royanselm 9 yıl
hehehe
bende 10 bin sandim ve bir bakayim dedim ozelliklere
sonra anladim ki 699$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rachael 9 yıl
hehe bende ilk baktığımda anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
o virgülü anca farkettim bi saattir nie bu kadar pahalı diy düşünüp duruyodum 10 bin dolar zannettimde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim