Viliv'in tablet netbook'u S10, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

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Taşınabilir bilgisayarları ile bilinen Kore merkezli Viliv'in CES 2010'da tanıttığı S10 tablet netbook'u yakında Amerika'daki teknoloji severlerle buluşacak. Viliv'in Kuzey Amerika'da iş ortağı Dynamism'in sitesinde yerini alan S10'un başlangıç fiyatıysa 699 dolar olarak belirlenmiş.

İşlemci ve depolama birimlerindeki farklılıklardan dolayı 7 ayrı model olarak satışa sunulacak olan S10, 10.1 inç boyutunda 1366x768 piksel çözünürlük sağlayan çoklu dokunmatiğe duyarlı resesitif ekrana sahip. 1GB'lık belleğin standart olduğu S10'da, işlemci olarak Intel'in 1.6 GHz'lık Atom Z530 yada 2.0 GHz'lık Atom Z555, depolama birimi olaraksa 60GB'lık sabit disk yada 32/64GB'lık katı hal sürücülerinin kullanılabiliyor. WiFi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.0+EDR kablosuz teknolojilerinin yanı sıra bazı modellerinde dahili 3N modemine sahip olan cihazın 699 dolarlık modeli Windows XP ile gelirken, diğer modelleri Windows 7 ile geliyor. Her model donanımsal olarak çoklu dokunmatik desteği sunmasına rağmen 699 dolarlık model Windows XP'den dolayı çoklu dokunmatiğe tam anlamıyla destek sunamıyor. Üzerinde 2 adet USB ve 1 adet mini USB portu, SDHC kart girişi, internet kamerası ve VGA ile AV çıkışlarını bulunduran 1.27 kgf ağırlığındaki S10, 7 saat kesintisiz video oynatabiliyor.

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