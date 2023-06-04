Vimeo, TV uygulamalarını sonlandırıyor

Vimeo'nun TV uygulamaları ne zaman kalkacak?
Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Fire TV Stick ve Roku için Vimeo uygulamalarına verilen destek 27 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Platform bu uygulamaları tüm mağazalardan kaldıracak, yeni sürümleri ve güvenlik güncellemelerini yayınlamayı durduracak ve bunlar için teknik destek sağlamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)