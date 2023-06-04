Vimeo, TV uygulamalarını sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Video platformu Vimeo, akıllı TV uygulamalarının artık desteklenmeyeceğini ve tüm mağazalardan kaldırılacağını duyurdu. Artık Vimeo videolarını büyük ekranda izlemek için mobil uygulamaları ve akış özelliklerini kullanmanız gerekecek.

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Vimeo'nun TV uygulamaları ne zaman kalkacak?

Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Fire TV Stick ve Roku için Vimeo uygulamalarına verilen destek 27 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Platform bu uygulamaları tüm mağazalardan kaldıracak, yeni sürümleri ve güvenlik güncellemelerini yayınlamayı durduracak ve bunlar için teknik destek sağlamayacak.

Tam Boyutta Gör Vimeo'daki klipler iOS ve Android uygulamaları kullanılarak akıllı televizyonlarda oynatılabilecek. Ayrıca Apple AirPlay ve Google Chromecast da destekleniyor. Vimeo yönetimi bu yeniliğin Vimeo OTT Enterprise bölümündeki uygulamaları etkilemeyeceğini belirtti. Vimeo akıllı TV uygulamalarını 2016 yılında yayınlamıştı.

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