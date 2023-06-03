Amazon, Prime üyelerine ücretsiz cep telefonu hizmeti vermeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Amazon, ABD'deki Prime abonelerine ülke çapında ücretsiz veya düşük maliyetli mobil hizmetler sunmak için kablosuz iletişim operatörleriyle görüşmelere başladı. Şirketin bu kararı almasının ana nedeni, yıllık 119 dolar olan Prime abonelik ücretinin 139 dolara çıkarılmasının ardından yaşanan durgunluk ve mevcut Prime üylerinin sadakatini artırmak.

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Verizon, T-Mobile ve Dish Network gibi sektör devlerinin e-ticaret deviyle görüşmelere başladığı bildirildi. Amazon, cep telefonu hizmetini Prime abonelerine ücretsiz olarak veya aylık 10 dolar gibi cüzi bir rakam karşılığında sunmayı planlıyor. Bloomberg'e konuşan konuya aşina bir kaynağa göre, görüşmeler altı ila sekiz haftadır devam ediyor, ancak henüz kesin bir karar alınmadı.

GSM şirketlerinin fiyatlarını aşağı çekebilir

Öte yandan henüz bir sonuca varmayan görüşmelerle ilgili olarak Amazon sözcüsü Maggie Sivon Bloomberg'e verdiği yanıtta, "Prime üyeleri için her zaman daha fazla avantaj eklemenin yollarını araştırıyoruz, ancak şu anda kablosuz hizmeti dahil etme planımız yok." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Amazon, ücretsiz ya da düşük maliyetli kablosuz hizmet sağlayarak pek çok ulusal operatörün fiyatlarını önemli ölçüde aşağı çekebilir. Amazon'un pazarlık yaptığı operatörler de buna dahil, zira bu operatörlerin aylık planları genellikle 60 dolar civarında başlıyor. Amazon Türkiye'nin ülkemizdeki Prime üyeleri için böyle bir hizmet planlayıp planlamadığı konusunda ise bir bilgi mevcut değil.

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Amazon, Prime üyelerine ücretsiz cep telefonu hizmeti verebilir