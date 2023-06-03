Amazon, Prime üyelerine ücretsiz cep telefonu hizmeti vermeyi planlıyor

Verizon, T-Mobile ve Dish Network gibi sektör devlerinin e-ticaret deviyle görüşmelere başladığı bildirildi. Amazon, cep telefonu hizmetini Prime abonelerine ücretsiz olarak veya aylık 10 dolar gibi cüzi bir rakam karşılığında sunmayı planlıyor. Bloomberg'e konuşan konuya aşina bir kaynağa göre, görüşmeler altı ila sekiz haftadır devam ediyor, ancak henüz kesin bir karar alınmadı.
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Öte yandan henüz bir sonuca varmayan görüşmelerle ilgili olarak Amazon sözcüsü Maggie Sivon Bloomberg'e verdiği yanıtta, "Prime üyeleri için her zaman daha fazla avantaj eklemenin yollarını araştırıyoruz, ancak şu anda kablosuz hizmeti dahil etme planımız yok." ifadelerini kullandı.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)